Víte, jak stará je vaše Nokie? Kde a pro koho byla vyrobena?

Možná jste už někdy slyšeli o servisních příkazech, jejichž zadáním se o svém mobilu dozvíte víc. Nejznámější je příkaz *#06#, kterým na každém mobilu zjistíte jeho IMEI (International Mobile Equipment Identity), výrobní a identifikační číslo.

Tajná zákoutí paměti…

Existují také kódy, jejichž smyslem není záznam informací o zrodu mobilu, ale sledování jeho „mobilního života“. Všechny telefony značky Nokia v sobě mají integrovány servisní menu pro výrobní a především servisní údaje. Vložte do své Nokie tento řetězec znaků a čísel: *#92702689#. (Pro snadné zapamatování – znaky odpovídají klávesám v pořadí *#WAR0ANTY#.) Po zadání se na displeji telefonu zobrazí následující údaje: Serial number (tedy IMEI); Made (vyrobeno); Purchased (Prodáno); Repaired (Opraveno); Transfer User Data (Přenos uživatelských dat). V položkách výroba, prodej, opravy najdete datum ve formě mmrr (např. 1102, listopad 2002). Datum výroby bylo do telefonu uloženo v při jeho výrobě; datum prodeje lze zaznamenat pouze jednou, opakovaně lze zadat datum poslední opravy. Přenos dat se postará o kompletní zálohu nastavení mobilu před jeho opravou (rozebráním); telefonní kontakty servisy zálohují na přání zákazníka. Pozor: po prohlédnutí servisních údajů musíte telefon restartovat.

Autorizované servisy Nokia v zahraničí často do mobilu datum poslední opravy zanášejí. U nás se to bohužel nedělá: například jeden z redakčních telefonů byl nedávno v záruční opravě, jak si na obrázcích všimnete, datum změněno nebylo. (Je nutné poznamenat: nejedná se pouze o Celadon, datum do telefonu nevypisuje podle našich informací ani Celnet či EBM; Cetelec to naopak dělá.)

Podle vyjádření zástupců servisů (EBM, Celadon, Cellnet) se do paměti Nokií skutečně žádné zápisy neprovádějí. Rozhodující jsou vždy údaje zapsané v papírovém záručním listě, proto pokud se setkáte s tím, že vám některý servis odmítne záruční opravu a bude tvrdit, že datum prodeje zaznamenané v telefonu je starší 12 měsíců, nemá na to právo. Jediným právoplatným dokladem je záruční list.

„Warranty menu“ vám tak může nabídnout jedinou informaci, která je ale při koupi staršího mobilu velmi důležitá: skutečné datum výroby přístroje.

Odkud moje Nokia pochází? Pro jaký trh byla určena?

Při množství mobilů, které mezi lidmi putují, se jejich oběh začíná podobat koloběhu vody v přírodě. Zvláště některé Nokie už pobyly i v zahraničí, než dorazily do českého bazaru… Místo výroby a cílový trh, pro který byl mobil určen, se však dá zjistit.

Na štítku pod baterií najdete jednak IMEI, jednak číslo uvedené za položkou „Code“. Jedná se o tzv. Product kód, na jehož základě lze zjistit, kde byl mobil vyroben a pro jaký trh a jakého distributora byl určen.

Nemůžeme vám nabídnout úplný seznam produkt kódů, jejich podoba se model od modelu liší. V tabulce níže uvádíme pouze několik příkladů, produkt kód se ovšem může lišit i podle toho, kterému distributorovi v Česku byl mobil určen. Můžete narazit také na mobily podle produkt kódu určené např. pro finský trh, které k nám však byly dovezeny zcela legálně.

Product code Země určení a model Nokie 507610 CZ 3510 507673 CZ 3410 507279 CZ 6310i 507344 CZ 8310 508798 CZ 6610 5077080 CZ 5210 507264 CZ 6510 506230 CZ 3330 PAEGAS Simlock (viz obr. níže) 508112 CZ 3310

Pokud ovšem budete chtít spletitou historii své Nokie znát, stačí zajít do autorizovaného servisu nebo do klubového místa Nokie. Jejich zaměstnanci totiž mají přístup do hlavní firemní databáze, v níž podle IMEI snadno všechny dostupné informace zjistí.

Serial Number – sériové číslo, IMEI; Product Code – produktový kód; Start of Warranty Period – začátek záruční doby; End of Warranty Period – konec záruční doby (tovární 15ti měsíční záruční doba – počítá s tím, že do tří měsíců od vyrobení mobilu bude přístroj prodán; pro trvání záruky je ale vždy rozhodující datum reálného prodeje přístroje); No. Days after Shiping – dny od výroby; Shipping country – země určení; Shipping Customer - vyrobeno pro distributora.

Na dalším obrázku vidíte výpis z databáze o telefonu, který byl určen pro Francii, dále pak výpis o mobilu pro Českou republiku; tento telefon byl určen přímo pro (bývalý) Paegas (blokovaný mobil).

Pokud budete kupovat starší mobil od Nokie, mějte na paměti, že o telefonu můžete zjistit mnohem více informací, než kolik vám řekne prodejce. Během obvyklé krátké lhůty na vyzkoušení mobilu to stihnete. A ty informace budou zcela jistě pravdivé.

Text vznikl ve spolupráci se servisem Asfix.