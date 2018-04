Víte, jak nakupovat aplikace pro vaše Windows Mobile? Poradíme vám

Velkou spoustu softwaru na operační systém Windows Mobile nabízejí i vybrané zdejší internetové obchody. Potřebujete obsáhlý několikajazyčný slovník, nebo byste rádi svůj kapesní počítač obohatili podrobnými mapami pro snadnější navigaci? Potom si v nabídce českých eshopů dozajista vyberete.

Pokud si však vezmete na mušku software více specifický, kam lze zařadit kupříkladu rozličné internetové prohlížeče, programy na správu financí či obsáhlejší multimediální encyklopedie, pak u českých prodejců zřejmě neuspějete. A právě zde přichází na řadu nákup programu na zahraničních internetových portálech.

Co je třeba k zakoupení softwaru?

Každý špás něco stojí a placený software často není lacinou záležitosti. Bez nějaké té sumičky na platební kartě zkrátka vaše Pocket PC vysněným kouskem softwaru neobohatíte. Na rozličných diskuzích často čteme zoufalé dotazy uživatelů, zda ta či ona karta může být použita k zahraničním platbám přes internet. Učiňme proto těmto dohadům přítrž jednou provždy.



Platební karty lze v zásadě rozdělit do tří skupin. První nejběžnější jsou karty elektronické (např. Visa Elektron, Maestro), které dostává zákazník automaticky při zřízení účtu ve vybraném peněžním ústavu. Takové karty jsou vydávány k účtu zcela zdarma, nebo za symbolický poplatek a lze je použít k výběru hotovosti z bankomatů nebo k přímě platbě u větších prodejců. Tento základní typ však nelze použít na internetové transakce.

Pro tento účel je nutno zřídit si kartu embosovanou (nejčastěji VISA, Master Card), kde jsou všechny informace (majitel, číslo karty, doba vydání a expirace) vyvedeny reliéfním písmem. Internetové platby jsou s pomocí těchto karet velmi snadné, jen je třeba dodržovat základní bezpečnostní pokyny uvedené v brožuře, kterou většinou banka novému držiteli takové karty poskytne.

Zejména se doporučuje provádět internetové transakce výhradně u zabezpečeného počítače, chráněného antivirovým softwarem a bránou firewall. Nápad učinit takovýto obchod v internetové kavárně by se totiž později nemusel vyplatit a slušně jej lze označit slůvkem nerozumný. Dalším nepsaným pravidlem je nesdělovat svůj PIN a to pokud možno nikomu a v případě ztráty karty ihned informovat příslušnou banku a kartu zablokovat (pochopitelně za příslušný poplatek).

Embosovaná karta samozřejmě zastane i funkci karty elektronické, bohužel však její používání není zdarma a ročně svého majitele vyjde na několik set korun. Pokud bychom však chtěli zboží zaplatit formou bankovního převodu, jsou poplatky za mezinárodní platební styk ještě vyšší.

Posledním typem jsou tzv. virtuální karty, které v současnosti nabízejí tři zdejší banky (Komerční banka GE Money Bank a eBanka). Na rozdíl od předchozího typu, karet embosovaných, jsou tyto určeny výhradně k internetovým nákupům. Nejde tedy o kartu v pravém slova smyslu, klient totiž dostane pouze 16-místné číslo karty, speciální třímístný kód a dobu platnosti. Fyzicky však karta jako taková neexistuje. Ke kartě klient nedostává ani osobní identifikační číslo (PIN). Z bezpečnostního hlediska jsou právě tyto karty v současnosti na špici, jejich zneužití není vůbec jednoduché. Zřízení této “karty“ je podstatně levnější, než-li vedení karty embosované a pohybuje se v řádu desítek korun ročně.

Před samotnou internetovou transakcí je dobré se informovat, zda-li vaše karta není pro tento účel blokována, tzn. má nastaven denní limit na internetové platby ve výši 0 Kč. Limit lze navýšit telefonicky, osobně nebo pomocí internetového bankovnictví (pouze u některých bank), obvykle bývá zpoplatněn a platnosti nabude 24 hodin po jeho navýšení.

Samotné internetové transakce jsou dvojí, dělí se totiž na zabezpečené a nezabezpečené. Každá banka přitom svému klientu doporučuje provádět výhradně transakce bezpečnější, kde je riziko, že se důležité informace o vaší platební kartě dostanou třetí osobě, sníženo na minimální možnou mez. Skutečnost, že se právě pohybujete v zabezpečené zóně poznáte symbolem visacího zámku v pravém dolním rohu prohlížeče a zlatým zvýrazněním kolonky internetové adresy začínající “https://“.

Obr.1: Nejprve vložíme vybraný program do virtuálního nákupního košíku

Krok první: vybíráme eshop

Prodejem softwaru na OS Windows Mobile (a potažmo i na Palm OS či Symbian) se zabývá spousta společností z různých koutů světa. Za shopy s největším výběrem a poměrně dlouhou tradicí lze nepochybně označit trojlístek ve složení Pocketgear, PDATopSoft a Clickapps (případně odnož Clickgamer nabízející nepřeberné množství her). Ať už vyberete některý z nich, případně jakýkoli jiný zahraniční web, způsob zakoupení kýženého prográmku je vesměs totožný.

Obr.2: V další fázi můžete pokračovat v nákupu další aplikace nebo pokračovat v uzavření obchodu

Krok dvě: výběr softwaru a platba

Máte ve svém prohlížeči “nalistován“ ten správný web? V rukou netrpělivě třímáte embosovanou kartu lačnou nákupu? A už jste si vybrali i ten správný program, který vašemu komunikátoru tolik chyběl? Pak tedy máte všechny předpoklady a nic vám již více nebrání k uskutečnění první internetové platby.

Obr.3: V případě, že zvolíte druhou možnost, dostanete se k formuláři pro zadání vašich osobních údajů

Prvním krokem je tedy vložení vybraného programu do elektronického košíku (obr.1). V další fázi nákupu můžete buď přistoupit k zadávaní nacionálií a to volbou “Proceed To Checkout“ (obr. 2), případně pokračovat v dalším výběru softwaru. Klikem na možnost “Checkout“ se dostáváme k formuláři (obr.3), kam napíšete kontaktní informace na svou osobu, přičemž všechny povinné údaje bývají zvýrazněny hvězdičkou nebo jiným symbolem.

Obr.4: Po kliknutí na klávesu Pay (zaplatit) se vygeneruje unikátní kód vaší transakce

Klikneme na tlačítko “Pay“ a systém pro vaši objednávku vygeneruje mnohamístný unikátní kód (obr. 4), pro jistotu je ještě jednou uveden obsah košíku. Zvolíme “Save and Checkout“ a na následné obrazovce vidíme číslo objednávky a zvolíme typ platby (obr. 5), většinou to bude právě embosovaná karta VISA či MasterCard.

Obr.5: Některé obchody umožňují vybrat i formu platby. Pro nás je zajímavá platba embosovanou platební kartou, tedy druhá možnost.

V poslední fázi zadáte do formuláře všechny žádané informace o vaší kreditní kartě. Požaduje se 16-místné číslo, datum expirace, typ karty, 3-místný kód, který najdete na rubu karty (je to poslední trojčíslí) a celé jméno držitele karty. Povel k provedení platby dáte systému tlačítkem “Complete Order Now“.

Obr.6: Posledním krokem před provedením platby je zadání detailů o platební kartě.

Důležitou kolonkou je ještě emailová adresa, na níž po provedení transakce přijde zpráva o potvrzení platby a registrační kód. Ten následně zadáte do stávající zkušební verze daného softwaru a rázem máte program registrovaný a můžete tak jeho služeb a výhod využívat bez omezení.

Závěr

Nakupování softwaru přes internet opravdu není složité. Velikou výhodou je rovněž rychlost celého procesu transakce - během několika minut můžete ve svém zařízení používat plnou verzi vysněného programu. Pochopitelně s sebou přináší i jisté investice v podobě poplatku za vedení embosované případně virtuální platební karty, bez kterých jsou internetové transakce nemyslitelné. Pokud však víte, že si čas od času nový program pro svůj komunikátor zakoupíte, pak vás zmíněné vstupní poplatky nemusí tolik trápit - ceny u českých prodejců bývají, v porovnání s cenou přímo u výrobce, vyšší o 20 - 30%. Těch několik set korun tak máte při druhém, třetím nákupu doma.