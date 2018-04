Víte, co znamená IMEI a k čemu slouží?

Možná že jste jako uživatelé nikdy nad funkcí IMEI nepozastavili. Možná jej berete jako kód který v telefonu prostě je a určuje jeho identitu. S tou identitou máte samozřejmě pravdu, ale my jsme pro vás připravili krátký článek o IMEI abychom vám vysvětlili jeho stavbu, význam a případné komplikace s ním související.

Kód IMEI je zkratka pro International Mobile Equipment Identity. Je to jedinečný patnáctimístný místný kód používaný k identifikaci každého mobilního telefonu, který je používán v rámci GSM sítě. Ukládá se v takzvaném Equipment Identity Register (EIR).

Klasifikace IMEI podle EIR

Equipment Identity Register rozlišuje podle významu a přistupování k IMEI v GSM síti tři třídy IMEI. Jsou to bílé kódy (whitelisted), šedé kódy (graylisted) a černé kódy(blacklisted). Tato klasifikace slouží hlavně operátorům.

Whitelisted jsou bezproblémové, graylisted jsou ty, které stojí za to nějakým způsobem sledovat a blacklisted jsou v podstatě zakázané. Jako jediné se u nás používají. V praxi to znamená, že z blacklistovaného přístroje si v dané síti prostě nezavoláte.

Číslo IMEI je vždy uvedeno ve formátu: AAAAAA-BB-CCCCCC-D. Jednotlivé části kódu dávají dohromady celkem dobrou představu o telefonu.

Část první: AAAAAA - TAC - Type Approval Code

Kód určený po schválení pro konkrétní typ přístroje. První dvě číslice jsou Country Code.

Část druhá: BB - FAC - Final Assembly Code. Tato část určuje výrobce podle následujících kódů.

01,02 AEG

07 , 40 Motorola

10, 20 Nokia

30 Ericsson

40, 41, 44 Siemens

47 Option International

50 Bosch

51 Sony

51 Siemens

51 Ericsson

60 Alcatel

70 Sagem

75 Dancall

80 Philips

85 Panasonic

*Pozn : Kódy se mohou lišit z důvodu fůze, spojní nebo zániku společností které přístroje vyráběly nebo vyrábějí

Část třetí: CCCCCC - Vlastní sériové číslo přístroje

Část čtvrtá: D je takzvané Optional Number. To je kontrolním bodem. Jde o kontrolní součet, že předcházejících 14 čísel je v pořádku.

IMEI je jedinečné číslo identifikující mobilní telefon v síti, ale také je velice důležité pro přístroj samotný. Imei je součástí takzvaného kontrolního součtu neboli toho co se všechno děje po zapnutí.

Při opravách mobilních telefonů se tedy můžeme setkat se situací, kdy je IMEI pro telefon "nečitelné" nebo je jinak "poškozené". Technik pak musí IMEI změnit nebo opravit.

Měníme a nebo opravujeme IMEI

IMEI u telefonů z rodiny DCT3 je "uloženo" ve více součástech přístroje. v paměti EEprom (např. modely 5110,7110,3210 a starší) u novějších přístrojů je IMEI také v paměti Eeprom, ale ta již nepředstavuje samostatný obvod ale je emulována v paměti FLASH. Dále pak informace o IMEI a data potřebná ke kontrolnímu součtu jsou v audioobvodu COBBA.

Změna IMEI je tedy nutná při opravách těchto částí (FLASH, COBBA) tyto 2 obvody mohou způsobovat poruchy signálu, převodu zvuku, funkčnosti reproduktoru nebo sluchátka, nestabilita přístroje, vypínání, tuhnutí, nebo úplné K.O. přístroje, výpis hlášky CONTACT SERVICE. Po výmeně těchto části je potřeba IMEI "opravit" nebo jej znovu zapsat. U telefonů DCT3 je postup poměrně jednoduchý, jsou známy algoritmy sloužící k vypočítaní čísla IMEI.

Rodina DCT4

Stejně jako u telefonů z rodiny DCT3 najdeme IMEI v emulované paměti EEprom, která je v obvodu FLASH. Komplikace nastavá z důvodu vývoje a větší integrace. V telefonech z rodiny DCT4 již nenajdeme audioobvod COBBA a stejně marně bychom hledali napájecí obvod CCONT nebo obvod CHAPS. Nokia vyvinula nový obvod, který v sobě skrývá všechny 3 popsané obvody a také ještě další.

Například N400 UI je obvod starající se o klávesnici a její podsvětlení. Nově vyvinutý obvod se nazývá UEM (telefony z rodiny WD-2 -7650-3650-6600-atd. používají označení UEM-WD / UEM-WD2) Universal Electricity Management / Manager.

Obvod UEM je ovšem jen OTP - One Time Programmable - což znamená že do něj nemůžeme data zapisovat jak se nám zlíbí podobně jako to bylo u telefonů z rodiny DCT3. Další nepříjemností může být fakt, že ve většině přístrojů z rodiny DCT4 je UEM přilepen k základní desce a jeho výměna je tak téměř nemožná. Samozřejmě že šikovné ruce to zvládnou ale takové opravy nejsou přiliš spolehlivé a nevyplácí se. Důvody ke změně nebo opravě IMEI je podobné jako u rodiny DCT3.

Jak změnit IMEI

Předpokládáme, že opravy typu "Přehodíme z mrtvé desky" neprovádíme, a používáme pouze nové a originální díly.

"Přepočet/výpočet" IMEI - (DCT3)

Je znám algoritmus výpočtu IMEI pro rodinu DCT3. Po výměně kritických součastí se tedy IMEI pomocí počítače buďto přepočítá (výměna obvodu COBBA nebo se vypočítá znovu a zapíše se do paměti FLASH - oblast emulované EEprom. Operace poměrně jednoduchá, program udělá vše za nás. U rodiny DCT4 je už přepočet snad také možný, ale zatím jsme se s tímto řešením nesetkali. Podle dostupných informací vše nasvědčuje tomu, že se jedná o PARTIAL FLASHING

PARTIAL FLASHING

Víceméně spolehlivá operace, používaná u rodiny DCT3 zejména k odblokování. Je možné ji použít pro opravu/přepis IMEI u rodiny DCT4 dost komplikovaná a náročná na znalosti v oblasti programování pamětí. Jak jsme napsali dříve, existují boxy které umí obejít ochranu OTP u obvodu IMEI, jejich pořizovací cena je ovšem poněkud vysoká.

Zjednodušeně řečeno: pomocí zařízení si "přečteme" telefon s vadným IMEI. Box přečte z telefonu oblast paměti Eeprom kde jsou správné informace o IMEI, uloží je do souboru. Provede DUMP přesné oblasti obvodu UEM. Podle udajů které má k dispozici z paměti Eeprom provede výpočet IMEI pro DUMP z UEM.

Pozmění soubor pro UEM, obejde OTP ochranu a zapíše jej zpět do přístroje. Voila , Přístroj má vyměněno UEM a zaroveň správně IMEI. U této metody není třeba měnit obvod UEM v případě že není poškozen a má pouze mismatched data. Po aplikaci Partial Flashing většinou není možné libovolně měnit firmware přístroje, po každé jeho zmeně je potřeba nová oprava IMEI.

Metoda ASK/RPL

Snad nejčastěji používaná metoda při zmeně/opravě IMEI u rodiny DCT4. Musíme disponovat boxem pro přehrávaní SW u telefonů Nokia - Griffin, Twister, UFS, JAF - Opět přečteme telefon, a vytvoříme soubor *.ask

Po obdržení odpovědi formou souboru *.rpl, který nahrajeme do UEM!!! Tato operace je možná pouze jednou, a to do nového a nepoužitého BLANK obvodu !!! Jejím výsledkem je plně funkční přístroj, spolehlivý a stabilní.

Upozornění - všechny vyše popsané metody jsou autorizovanými servisnimi středisky chápány jako neodborný zásah do přístroje.

Tento článek jsme vám přinášíme ve spolupráci se serverem MojeNokia.cz