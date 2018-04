Víte, co vám operátoři také nabízejí?

Kdo má nejvíc?

Paegas

Všichni čeští operátoři GSM mají pro své zákazníky a partnery nejrůznější dárkové předměty. Jejich paleta sahá od balónků po zimní bundy a golfové soupravy. Část této široké nabídky je možné získat zdarma, některé věci je potřeba ve firemní prodejně zaplatit. Předměty se svým logem ovšem prodává pouze Eurotel a Oskar. Paegas je zatím pouze rozdává, což jeho nabídku pro tento článek samozřejmě poněkud omezuje.Dnešní text se zabývá pouze dárky, které jsou dostupné pro každého příznivce toho kterého operátora. Můžete je tedy získat na propagačních akcích jako bonus při nákupu nebo si je přímo koupit v některé firemní prodejně. Brali jsme v úvahu dárky, které jste mohli získat v průběhu letošního roku.Nevyhlášenou soutěž o nejširší nabídku dárkových a propagačních předmětů vyhrál suverénně Eurotel. Jeho notorický fanoušek může u sebe mít neustále nějakou upomínku na existenci tohoto operátora. Druhé místo překvapivě obsadil Oskar, který také jako jediný myslí i na nejmenší budoucí zájemce o mobilní telefonii a má proto ve své nabídce i dupačky. Paegas by skončil poslední, přesto ani jeho dárky nejsou k zahození.Již tradičně může zákazník této sítě získat fotbalový dres. Hodí se zejména k zápasům s příznivci ostatních operátorů.

Na takový zápas se hodí také stylová sportovní taška. Vhod mohou přijít i hodinky s logem a při nepřízni počasí jistě nikdo nepohrdně deštníkem. Především v modrém provedení se dá nosit i kdykoli jindy. To platí i o vestě Reebok, která má být letos hlavním trumfem v boji o zákazníky na předvánočním trhu. Nabídku příležitostně mohly doplnit i baseballové čepice Paegas, případně Twist.

Za nejpraktičtější u Paegasu považujeme tašku, hodinky a deštník.

Oskar

Zřejmě proto, že je nejmladším operátorem, pamatuje Oskar také na nejmladší zákazníky. Tedy spíš potenciální zákazníky, pro něž má dupačky ve firemních barvách.

Podle teploměru začala zima, a tak se může leckterému zákazníkovi hodit zimní bunda Oskar. K dispozici je dokonce v barvě červené a černé. I v mrznoucím dešti oceníte deštník. K elegantní tašce diplomatce by se však již hodily rukavice. Baseballová čepice je určená přeci jen do teplejšího počasí, než které nyní panuje. To samé platí o sluneční cloně do auta. Někdy ani zimní bunda nemusí stačit. Ve chvíli, kdy z mrazivého vzduchu dorazíte k rodinnému krbu, můžete se tedy zabalit do deky s logem a za případnou horkou sprchou se vydat ve froté trepkách Oskar. Utřít se pak můžete do osušky stejné značky. Při ulehnutí do postele může být operátor také s vámi, protože nabízí i značkové prostěradlo. Život ovšem přináší i jiné situace. Děti potřebují penál, vy sadu nářadí nebo kapesní nůž a všichni dohromady budete mít vánoční stromeček. Pokud již budete mít všechny popsané předměty, můžete se je pokusit naskládat do batohu s jedním popruhem.

Mikinu si však (stejně jako naše modelka) již budete muset vzít na sebe. Ta už se do batohu určitě nevejde.

Eurotel

Nejstarší operátor myslí prakticky na všechno, co se vám může v životě stát. Jeho nabídka zatím neobsahuje boty a ponožky, nenašli jsme v ní ani judistické kimono nebo nafukovací člun. Sortiment zahrnuje dva batohy, spací pytel, šálu, zimní čepici, termosku s hrnkem, hodinky, těch dokonce několik druhů. Až s touhle výbavou někam vyrazíte, můžete si své zážitky zvěčnit foťákem Eurotel.

I druhý batoh obsahuje zajímavé drobnosti, včetně švýcarského multifunkčního nože. Ani tenhle operátor nezapomíná na deštník a čepici. Na následující fotografii je dobře vidět, co všechno s logem Eurotel si můžete navěsit kolem pasu. Máme batohy a spací pytle, co budeme dělat v létě? Opět žádný problém, protože vše od slunečních brýlí po plavky je vybaveno logem a připraveno pro zájemce. Zvláštní ocenění jistě zaslouží i Go prezervativy...

Kdyby se počasí rychle změnilo, stačí zalovit v jednom z batohů a vytáhnout mikinu s kulichem. (Pravda, tenhle kulich asi módním hitem nebude.) Pokud k tomu ještě bude tma, můžete si posvítit pořádnou baterkou. Ovšem Eurotel se prezentuje i pro ty, kteří tráví čas především v kanceláři. Košile, kravata, elegantní svetr do „véčka“, opět hodinky a také taška na doklady. Rádio se sluchátky, které jsme k této sestavě přidali sice barevně příliš neladí, ale jeho praktické využití v práci je mimo pochybnost. Na závěr nabízíme ještě jeden velmi praktický předmět „dva v jednom“. Jde o funkční poznámkový blok s integrovanou placatkou. Patovací golfová hůl, sportovní taška či zimní bunda však také nejsou k zahození.

Pokud jste si vybrali, vzhůru do prodejen a na propagační akce vašeho operátora! Jen znovu připomínáme, že shánění některé věci může chvíli trvat. Není pravidlem, že celá nabídka je k dispozici na každé show nebo v každém značkovém obchodě.