Víte, co si nejčastěji stahujete z portálů?

Operátorské portály nejsou jen k posílání textovek a nebo vyřizování mailů. Můžete si odtud také stáhnout plno legrácek, jako jsou loga, melodie, hry, zvuky a nebo MMS tapety. Na těchto webech bývají i speciály k různým událostem nebo sponzorovaným akcím. Těmi bývají především velké sportovní a nebo kulturní akce.

Tématické přílohy připravuje pro své zákazníky především Eurotel, který byl partnerem soutěže Česko hledá SuperStar, a díky tomu se v jeho ET Jukeboxu objevily všechny singly mladých českých hvězd. Kromě toho se na Eurotel-Live objevil Pán prstenů, Shrek a nebo od minulého týdne i Garfield.

Tak a teď už ty slíbené tabulky.

T-Mobile

Melodie u T-Mobile ovládla rumunská sestava O-Zone se svým hitem Dragostea din tei, který válcuje nejen české hitparády. Mezi stahovanými hrami vedou klasické žánry, tedy akce kombinovaná s hazardem.

Loga

Název tetování twist nevidím, neslyším, nemluvím zlo růže pusinka

Vyzváněcí melodie

Název (skladba + interpret) 1 One Love | Bob Marley 2 Axel F. | Harold Feltermeier 3 Mission Impossible | OST 4 A je to | OST 5 Jede, jede mašinka | Maxim Turbulenc

Polyfonní melodie

Název (skladba + interpret) 1 Dragostea din tei | O-zone 2 Matrix | Ministry 3 Superstar | Jamelia 4 Pulp Fiction| OST 5 Pohoda | Kabát

Hry

Název 1 Submarine II 2 Charlie´s Angels: Road Cyclone 3 Erotic Slot 4 MoorhenX 5 Euro 2004 Football

EUROTEL

Největší operátor má na svém portále velký výběr speciálů jako SuperStar nebo Shrek, a tak se možnosti rozšiřují s každou novou tematickou přílohou. Kromě toho ve svém ET Jukeboxu nabízí i stahování hudby ve formátu KOZ. Nejvíce z nabídky hitů populární scény zaujal nadávající romantik Eamon.

Loga:

Název Zůstanu věrný Myšky Můj milášek No stress Motýli

Vyzváněcí melodie

Název (skladba | autor) 1 Yellow Submarine | Beatles 2 Slunce, seno, jahody | OST 3 Toxic | Britney Spears 4 Let Outside Alone | Anastacia 5 Superstar

Polyfonní melodie

Název (skladba | autor) 1 Dragostea din tei| O-Zone 2 Everything | Alanis Morissette 3 Everytime | Britney Spears 4 Fuck It| Eamon 5 From the Inside | Linkin Park

Hry

Název 1 Jen počkej! 2 Návrat krále 3 Kámásútra 2 4 Amaio Hockey 5 Townmen

ET Jukebox

Název 1 Fuck it | Eamon 2 Letím ke hvězdám | Superstar 3 Toxic | Britney Spears 4 Láska moja | Elán 5 Veď mě dál | Superstar Top 10

OSKAR

"Halo, salut!" Jak vidno, rumunský popík ovládá telefony i Českého mobilu. Rumunská, ukrajinská a slovenská slůvka sice melodiím chybějí, ale ti, co si je stahují, je stejně znají zpaměti. Zajímavé je, že k nejoblíbenějším logům se již od roku 2001 řadí mezi Oskarovými zákazníky želvička. Ta, následována kočkou, zběsilou veverkou z Doby ledové a štěňaty tvoří Oskarův nejstahovanější zvěřinec. U her slaví Oskar úspěchy se svojí SMS hernou, ve které si jeho zákazníci oblíbili hlavně SMS Trefu, což je obdoba klasické Šibenice. V oblasti JAVA her vítězí akční Alcatraz a logická Strip.

Polyfonní melodie

Název (skladba + interpret) 1 Dragostea din tei | O-zone 2 Ljubi menja po francuzki | Touch 3 Láska moja | Elán 4 Morituri te Salutant | Daniel Landa 5 Králici z klobouku | OST

Název (skladba + interpret) 1 Dragostea din tei | O-zone 2 Ljubi menja po francuzki | Touch 3 MASH | OST 4 Cobra 11 | OST 5 Colorado | Kabát