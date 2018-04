Víte co na nás chystají poslanci? Nový zákon o pozemních komunikacích má uzákonit povinné používání hands free. Proti tomu asi většina lidí protestovat nebude. Proti čemu bychom však protestovat měli, to je snaha poslanců uzákonit povinnou instalaci pevné hands free sady. Samozřejmě v autě, v němž řidič chce telefonovat. Nikdo z našich volených zástupců však zřejmě neumí rozumně odpovědět na otázku, proč by se v autě nedalo používat tzv. osobní hands free čili bondovka. Naštěstí senátoři předlohu zákona vrátili zpět do Parlamentu. Můžeme tak společně doufat, že se nám zákonodárce podaří přesvědčit o tom, že bezpečné telefonování v autě se dá zajistit i jinak, než provrtáním palubní desky.