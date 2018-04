Víte, co jsou zprávy MMS?

Kvapem se blíží čas multimediálních zpráv, takzvaných MMS (Multimedia Messaging Service). Přitom zatím málokdo ví, jak budeme moci tyto zprávy používat. Hlavní je, že přechod na nový druh zpráv posílaných na mobil a z něj ještě nutně nevyžaduje také nový mobil, který by MMS podporoval. Postupnému rozjezdu multimediálních zpráv, jejichž pomocí lze posílat text, zvuk, obrázky a video, rozhodně pomohou systémy, které umožní místo nového telefonu použít klasický e-mail nebo internet. Takže nezoufejte, na MMS si budete moci zvyknut ještě předtím, než si koupíte Nokii 7650. Jestli tedy budou operátoři schopni podporovat všechny potřebné formáty, zvládnou posílat MMSky na e-amil a opačně.

MMS je sourozencem e-mailu



Nyní je na trhu pouze jediný mobilní telefon, který multimediální zprávy podporuje. Je jím Ericsson T68, který však není tak dobře vybaven pro jejich využívání, jak by měly být telefony v budoucnu. Prvním skutečně multimediálním terminálem, který si již nemusíme představovat, ale můžeme se na něj podívat, je Nokia 7650. Má totiž zabudovaný fotoaparát (na kameru si přeci jen budeme muset počkat), velký displej schopný zobrazit 65 tisíc barev a zvládne přehrávat zvukové soubory. Právě tyhle schopnosti jsou nejdůležitější pro plné využití MMS, které umožňují k napsanému textu přidat také obrázek, zvuk, nebo dokonce video. Jde vlastně o podobný případ, jako jsou přílohy u e-mailů. Proto by také používání MMS nemělo člověku znalému textových zpráv a e-mailu přinášet žádné potíže. Ostatně, provázání multimediálních zpráv s elektronickou poštou bude velmi úzké a mělo by podpořit jejich rozvoj. Díky programům instalovaným na MMS centrech u operátorů by mělo být posílání MMS do e-mailové schránky a obráceně velmi snadné.

O tom, že si jsou elektronická pošta a multimediální zprávy blízké, svědčí i výčet formátů souborů, které MMS podporují. Vkládáte-li do zprávy obrázek, můžete použít standardní formáty jako JPEG nebo GIF, v případě videa použijete dnes již velmi rozšířený MPEG-4. Pokud jde o zvuk, není s posíláním a hlavně přehráváním nejmenší problém, kromě stále oblíbenějšího formátu MP3 můžete zvolit i starší a méně komprimovaný WAV nebo MIDI - hudbu uloženou jako notový zápis pro různé nástroje, které počítač nebo telefon emuluje. S kompatibilitou jednoduše problémy nejsou.

Co potřebujete na MMS



Pochopitelně, chcete-li plně využívat multimediální zprávy, potřebujete mobilní telefon, který jejich přenos podporuje. Kromě toho je nezbytností také dostatečně velká pamět v přístroji, případně lze používat různé paměťové karty a jiné moduly.

Nejde však jen o to, aby mobil zvládal standard MMS, také by měl být vybaven tak, abyste si na něm mohli obsah zpráv prohlédnout a poslechnout. Téměř nezbytností je tedy velký displej, pochopitelně barevný. Postačí sice barevné rozlišení 128 odstínů, ale lepší je 16-bitová barevná hloubka, tedy 65 tisíc odstínů. Další nutností jsou reproduktory pro stereo reprodukci zvuku, případně postačí výstup na stereo sluchátka, která se dají rovnou použít jako hands-free. Telefon by také měl podporovat přehrávání MP3 souborů.

Pokud chcete MMS nejen přijímat, ale také tvořit a odesílat, hodil by se vám mikrofon a aplikace ukládající zvuk do některého z podporovaných formátů. Ještě lepší je pochopitelně fotoaparát, kterým můžete snímat obrázky, jež následně pomocí MMS odešlete. Kamera schopná snímat pohyblivé obrázky je již dosti nadstandardním vybavením, které zatím žádný z telefonů nemá. Ostatní jmenované požadavky zatím splňuje jen Nokia 7650 a jejich část Ericsson T68.

Jinak vám však k seznámení s multimediálními zprávami a jejich zjednodušenému používání postačí počítač s připojením na e-mail. Na něm totiž můžete zprávu poslanou z mobilního telefonu nejen přijmout, ale také vytvořit vlastní a na mobil ji odeslat. Můžete k tomu použít MMS rozhraní, jakousi rozšířenou podobu SMS bran, tak jak je známe z internetu dnes. Druhou variantou je e-mail, který můžete poslat na telefon, o jeho převod do formátu MMS se postará operátor.

Podpora operátora



Abychom si mohli užívat komfortu multimediálních zpráv, je nutné, aby jejich posílání podporoval operátor. Pro přenos MMS zpráv je třeba síť vybavit zařízeními MMS Relay pro předávání zpráv, nezbytný je také MMS Server pro jejich uskladnění, MMS User Database ukládající informace o uživatelích a nová WAPová brána.

Oproti textovým zprávám jsou ty multimediální přenášeny v síti naprosto odlišným způsobem. Zatímco SMS zprávy putují signalizačním kanálem, MMS jsou přenášeny packetovým datovým spojením. To však také znamená, že MMS zprávy nemusí nutně fungovat pouze v 3G sítích, jako je UMTS, ale s podporou GPRS lze multimediální zprávy implementovat i v GSM sítích. Právě díky tomu, že jsou multimediální zprávy přenášeny pomocí internetových protokolů jako klasická data, může být jejich spolupráce s webem a e-mailem tak snadná a úplná.

Svá řešení pro fungování multimediálních zpráv v GSM síti zatím představily dvě firmy, „shodou okolností“ ty samé, které přinesly telefony s MMS, tedy Nokia a Ericsson. Obě varianty jsou v podstatě totožné, pracují ostatně se stejnými standardy a jejich úkolem je poskytovat naprosto stejné služby. Záhy by měl k těmto dvěma přibýt i Siemens, který na svém řešení spolupracuje s dortmundskou firmou Materna.

Hlavní součástí je vždy MMSC (Multimedia Messaging Service Center), který se stará o přenos zpráv a jejich ukládání v případě, že je příjemce nedostupný. Také obsahuje zmiňované databáze uživatelů. Alespoň stejně důležité jsou brány (gateways), které se starají o propojení MMSC s intenetem a e-mailem. Když totiž někdo pošle z multimediálního telefonu MMS zprávu na mobil podporující pouze SMS nebo EMS (Enhanced Messaging Service), dostane adresát pouze text s internetovou adersou a heslem. Na této webové stránce najde doručenu zprávu, když však nejprve na dotaz serveru správně zadá heslo. Tuto zprávu pak může přeposlat dál na jiný mobilní telefon nebo e-mail. Pokud si uživatel na serveru u operátora zřídí účet, může zde schraňovat došlé zprávy a dále s nimi pracovat podobně jako ve webovém e-mailovém klientovi. Na internetu je možné díky této Terminal Gateway také zprávy vytvářet a následně je odesílat na telefon.

Druhým doplňkem MMSC je E-mail Gateway. Jak název napovídá, stará se software o převod zpráv z formátu elektronické pošty na MMS a obráceně. Díky tomu je komunikace mezi multimediálním mobilem a libovolným e-mailovým účtem snadná. Nepotřebujete pak tedy ani webové rozhraní.

Dnes je implementace MMS do mobilních sítí GSM s podporou GPRS zatím v plenkách, nicméně největší evropští operátoři již jednají s dodavateli technologie. První živé testování a zároveň předvedení možností MMS provedla před deseti dny Nokia ve spolupráci se španělským operátorem Telefónica Móviles, dva dny na to uskutečnil svůj úspěšný test i Ericsson, tentokrát ve Velké Británii. Čeští operátoři zatím s MMS čekají, s implementací začnou podle současných odhadů v druhé polovině roku 2002.

Kam to všechno vede



Multimediální zprávy jsou jedním z můstků mezi sítěmi 2,5. a 3. generace. Rozšíření zpráv zaručí již sítě GSM, aby se pak na UMTS mohly plně rozvinout jejich možnosti. Například přenos videa je datově dosti náročný, a proto je používání velmi složitých multimediálních zpráv v současných sítích dosti ošidné. Výhodou pochopitelně je, že i když trvá odeslání nebo stažení MMS relativně dlouho, uživatele to nezdržuje, může klidně telefonovat. Teprve až se celá zpráva dostane do telefonu, informuje ho přístroj o doručené MMS.

O tom, jak budou MMS oblíbené, rozhodne do značné míry také konečné řešení platby za tuto službu. Zatímco totiž SMS putují po servisním kanálu a nezatěžují tedy síť (nesnižují její kapacitu), pro přenos MMS je třeba používat běžné kanály. Operátor má možnost nastavit si billing (účtování) dle vlastního přání, zkrátka tak, aby se mu provoz vyplatil. V úvahu přichází především měsíční paušál, placení za zprávu, podle přenesených dat (jako u GPRS) nebo dle obsahu zprávy. Také je možné rozdělit náklady mezi odesílatele a příjemce, ovšem toto řešení je nevhodné v případě odesílání na e-mail, navíc by se muselo zavést upozornění příjemci, zda chce zprávu přijmout (a platit) nebo ji odmítne. Dost možná však za multimediální zprávy bude chtít platit jakýsi hromadný rozesílatel. Může totiž jít o firmu, která by využila možností MMS k reklamě.

Nový druh zpráv pro mobilní telefony přináší mnohé netušené možnosti. Stejně jako EMS, které přinesly jen jednoduché obrázky, animace a melodie, mohou MMS výrazně rozšířit používání zpráv na mobilech i jinak než jen mezi jednotlivými uživateli. Možnosti MMS lákají k posílání obsahu interentu, také lze tímto způsobem snadno doručovat objednané komodity, především hudbu. Proč si například nenechat posílat na mobil každé ráno momentálně nejprodávanější singl ve formátu MP3. Tohle všechno jsou již představy spojené s následujícími pěti lety. Rozhodně se však musí nejpve rozrůst nabídka telefonů a co nejdříve klesnout jejich cena. Dokud se totiž telefony s podporou MMS nerozšíří, budou multimediální zprávy jen zvláštní formou e-mailu, která nikoho příliš nezajímá.