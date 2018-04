Víte co je TELEX?

Není to tak dávno, kdy plachtu většiny kamiónů TIR zdobila mimo jiné velká písmena. Postupem doby se takové nápisy objevovaly stále méně. Dnes se místo nich objevuje stále častěji otázka "co to byl telex?". Odpověď je snadná, dálnospis. Ovšem kdo z nás je po takovém konstatování moudřejší? Málokdo.

Navštívili jsme proto dálnopisnou ústřednu, která shodou okolností sídlí ve stejné budově jako ústředna pražské potrubní pošty. Ujal se nás ochotný Ing. Hák, kterého jeho spolupracovníci označují za chodící encyklopedii. Dlužno podotknout, že právem.

Takový obrázek již budete dnes jen těžko hledat. V naší dálnopisné ústředně se s ním zaměstnanci setkávají každý den. Podobně to kdysi vypadalo i v Houstonu.

Telex, nebo-li dálnospis, tedy není nic tajemného, ba dokonce ani dávno nepoužívaného. Jde o existující a ke spokojenosti klientů fungující telekomunikační prostředek, využívaný řadou velkých společností a významných institucí. Jeho trasy jsou zcela oddělené od ostatních vedení Telecomu a i díky tomu jsou velmi odolné. Například při záplavách na Moravě fungovalo z pevných spojení dálnopisné nejdéle.

Pro používání dálnospisu musí být obě komunikující strany vybaveny patřičným terminálem, což je ostatně stejné u telefonní, faxové i jakékoli jiné komunikace. Zmíněné terminály se postupně vyvíjely tak, jak dokládají následující, chronologicky uspořádané obrázky. Poslední fázi dálnopisu již představuje počítač, vybavený odpovídající kartou.

Vzhled letitých dálnopisů si v ničem nezadá se starými psacími stroji Consul.

Rozdíl mezi předchozím a tímto typem není výrazný, ale jistě si povšimnete změněného prostředku pro volbu čísla. Inu pokrok byl nezadržitelný.

Téměř nejmodernější dálnopis vypadá trochu jako kombinace počítače a moderní pokladny, ovšem vývoj se nemohl vyhnout ani tomuto stadiu.

Zařízení samotná jsou zajímavá na pohled, ovšem brzy se okoukají. Více bychom toho viděli v ústředně, která je nyní na území ČR již jediná. Na jejím vybavení, zabírajícím plochu postačující k ubytování roty vojáků, je dobře patrné, jak postupoval technologický vývoj. Ovšem správný požitek z toho má jen znalec. Kdo se jím cítí, pro něj jsou určeny níže umístěné fotografie. Všichni ostatní z nich však určitě poznají, že k nejmodernějšímu vybavení má dnes telexová ústředna již hodně daleko.

Celkový pohled na jednu stranu sálu ústředny. Dnes by se v ní dala ubytovat rota vojáků (cca 120 lidí), ovšem pokud by se dělala ústředna dnes, zabrala by pouze jednu kancelář. Při pohybu v ní jsme byli rádi, že máme kvalifikované průvodce.

Takhle vypadá jeden z téměř nesčetných obslužných koridorů mezi neustále cvakající prehistorickou elektronikou.

Podobných pohledů se při návštěvě ústředny naskýtá celá řada. Váš dnešní pobavený úsměv je pochopitelný, ale nedávno to byl vrchol techniky!

Omluvte prosím poněkud sníženou kvalitu fotografie, ale jako výpověď o technologii dálnopisné ústředny je nepostradatelná.

I tato fotografie vznikla v dálnopisné ústředně v ulici Politických vězňů. Najde se mezi vámi někdo, kdo nám napíše o jaké zařízení se jedná? Kdo první správně odpoví na email preso@mobil.cz, dostane tričko Mobil Serveru.

Řekli jsme si, že dálnopisnou síť využívá řada významných institucí. Nemůžeme tedy před vámi zatajovat, že ji např. využívají zastupitelské úřady, banky, meteorologové i letiště v Ruzyni. Pro zastupitelské úřady má dálnospis možná ještě největší význam, protože při vypjatých situacích představuje mnohdy jedinou možnost spojení s domovinou. Ovšem ani u ostatních uživatelů nepředstavuje jen horší fax, protože dálnopisné dokumenty uznává při svých jednáních například soud, což se o faxových říci nedá.

Na zvyklosti zastupitelských úřadů se spolehli například Španělé, když byl u nás na návštěvě král Juan Carlos a poslali mu prostřednictvím dálnopisu jakýsi pozdrav. Ovšem Hrad v rámci úspor (nájem a provozní poplatky telexu jsou přitom zcela zanedbatelné) svůj telex zrušil. Zpráva pro krále tedy skončila na pražské centrále. Naštěstí pracovníci obsluhy mohli vzít vytištěnou zprávu, svinout ji do roličky, vložit do pouzdra a odeslat ji na Hrad potrubní poštou...

Celkově se však i ve světě provoz na telexových linkách dlouhodobě snižuje. Přes tento trend obnovili Japonci a Korejci své telexové sítě v roce 1996 a Německo ke stejnému kroku přistoupilo v loňském roce.

Na závěr si vysvětleme dva pojmy - telex a gentex. O telexové, tedy dálnopisné síti jsme mluvili dosud. Gentexová síť, je síť jejímž prostřednictvím posíláme telegramy. Názvy obou služeb jsou podobné, pravidla pro používání odlišná, technologie prakticky stejná.

Budete-li se někdo chtít stát uživatelem telexu, ozvěte se, dáme vám kontakt.