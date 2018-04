Vitaphone EKG-handy – pozná, kdy potřebujete lékaře (preview)

Představte si, že máte problémy se srdcem (nebo jste jenom ve velkém stresu). Můžete si měřit tlak a tep (to dokáží lepší digitálky) a nebo si můžete nechat změřit EKG u lékaře – tak totiž odlišíte skutečný problém od špatného pocitu. Kdybyste si mohli nechat změřit EKG a případně si nechat přivolat lékařskou pomoc, určitě byste za vhodný kapesní přístroj a službu rádi zaplatili. Podobným směrem se asi ubíraly i myšlenky německé společnosti Vitaphone, která nabízí mobil vybavený jednoduchým snímačem EKG.

Mobil se jmenuje velmi prostě EKG-handy (EKG-mobil). Je to klasický Benefon Track, který je vybevený snímačem EKG. Obojí je samozřejmě integrované tak, že lékařský přístroj můžete ovládat přímo z menu mobilního telefonu. Měřič EKG je umístěný na zadní straně mobilu (nad baterií) a je připojen přes datový konektor do mobilu. Pro měření se používají čtyři elektrody. Naměřená data mobil odešle do vyhodnocovacího centra Vitaphone, které pak vrátí mobilu výsledek. Ten se zobrazí na displeji. Jednoduché vyhodnocení dokáže provést i samotný mobilní telefon. Software na počítači v centru Vitaphone je ale výkonnější a rozpozná problémy mnohem přesněji.

Majitel mobilu se tak dozví, jestli je v pořádku, zda by se měl uklidnit nebo si přivolat pomoc. V takovém okamžiku možná ocení další vlastnost použitého mobilu. Benefon Track totiž obsahuje i přijímač GPS (družicový lokalizační systém). Protože s telefonem si kupujete i servis od Vitaphone, můžete odeslat svou polohu do centra. Pracovníci Vitaphone vám už zajistí odpovídající pomoc – navíc si budou moci s přivolaným lékařem kvalifikovaně popovídat, protože budou mít k dispozici sice jednoduché, ale přece jenom vypovídající výsledky měření EKG.

Samotný mobilní telefon se dá pořídit za 25,5 tisíce korun (770 €). Měsícně budete platit 1700 korun (51 €). V ceně máte servis od Vitaphone a hovorné – s telefonem totiž můžete běžně volat. Vitaphone primárně nabízí služby v německé síti D2-Vodafone, ale není problém používat mobil i s jiným operátorem. O funkcích, které Benefon Track podporuje, si můžete přečíst v tomto preview.

princip fungování zdravotního servisu Vitaphone

O mobilech Vitaphone jsme psali už dříve. Dnes se o nich zmiňujeme znovu proto, že Vitaphone v Německu spouští své služby – mobil je možné zakoupit v lékárnách a některé zdravotní pojišťovny uvažují o tom, že jej svým klientům budou platit. Zlepší se tak totiž především pooperační péče o pacienty kardioklinik, a to může v důsledku ušetřit výdaje na zdravotnictví. Pro české kardiaky je zatím špatnou zprávou, že v žádné jiné zemi EKG-handy Vitaphone služby neposkytuje a i němečtí zákazníci jsou při poskytování zdravotního servisu omezeni uzemím Spolkové republiky Německo.

O mobilech se ve spojení s medicínou hovoří čím dál častěji a Vitaphone EKG-handy je jedním z prvních praktických výsledků tohoto spojení moderní komunikační techniky s technikou lékařskou. Ostatně na stránkách Mobil.cz jsme již dříve psali o pomoci mobilů lidem s dýchacími problémy nebo o sledování životních funkcí mobilním telefonem.