VisorPhone je mobil od Handspringu pro Visory

Již jsme upozorňovali na to, že firma Handspring se chystá tento týden představit světu svůj VisorPhone - mobilní telefon určený pro rozšíření počítačů do dlaně Visor, jež firma Handspring vyrábí a jež se prodávají i na českém trhu. VisorPhone je jednoduše a prostě další rozšiřovací karta do slotu Springboard.

Abyste se netěšili předčasně - VisorPhone se zatím vyrábí jen ve verzi pro americké GSM pracující v pásmu 1900 MHz, evropská verze 900/1800 bude dostupná v první polovině roku 2001. Zařízení stojí 299 USD, tedy 9-12000 Kč (dle kurzu dolaru 30-40 Kč) - ale včetně aktivace služeb u Bell South DCS, Pacific Bell Wireless, Powertel či u VoiceStream. Jak celý ten zázrak vypadá, vidíte na obrázku.

Zařízení je jako všechny springboard zařízení plug-and-play, tedy zasunete jej a je připraveno pracovat. VisorPhone má všechny běžné mobilní funkce, jako je sestavování hovorů, sestavování konferenčních hovorů, správa SMS zpráv, identifikace volajícího, vedení podrobných seznamů volání atd. Může být používáno pro přístup k emailu, nebo k surfování internetem, pokud máte tento software na svém Visoru.

VisorPhone se dodává s head-setem, ale protože je ve Visorech vestavěný i mikrofon, můžete používat VisorPhone spolu s Visorem jako normální mobilní telefon a držet jej u ucha. Během telefonování je možno pracovat s ostatními aplikacemi.

Zařízení je napájeno vlastními Li-Iont bateriemi dobíjenými z dodávané nabíječky. Zvlášť by se měla dodávat zvláštní kolébka, která umožní nabíjení a synchronizaci Visora spolu s VisorPhone.

K ovládání slouží vestavěný software a také tři tlačítka - jedním se VisorPhone zapíná a další dvě slouží pro přepínání režimu telefonování a textových zpráv.

Visory v České republice zatím příliš nezdomácněly a tak nelze říci, že od tohoto výrobku by bylo možno si v Čechách slibovat jednoznačný úspěch. Na druhou stranu je ale třeba říci, že kombinace Visoru a VisorPhone je takřka ideálním chytrým telefonem na cesty, jenž splňuje snad všechny nároky, jež lze dnes v přiměřené cenové hladině uspokojit. Zda se ale Handspringu podaří dodržet evropskou premiéru v polovině roku 2001, zatím nevíme.