Visor Prism - plno barev v kapse

S určitou obavou jsem rozbaloval krabici s nepřehlédnutelnou samolepkou “OVER 65,000 COLORS!“(více než 65 000 barev). Mám už určité životní zkušenosti, které mi skepticky napovídají, že za všechno se musí zaplatit. Avizovaná rychlost a "high color" přece musí být něčím vykoupeny - bude to velikost, váha, či něco jiného?

Malý výlet do světa barev na PDA

Barva - to je takový psychologický milník, podobně jako třeba lokalizace PalmOS. Pamatuji časy černobílých PC i laptopů i filipiky producentů těchto zařízení, že černobílá je stejně "dostačující", že je kontrastnější, na dané aplikace vyhovující atd. Barva nakonec stejně černobílé monitory i displeje vytlačila. Stane se tak, pochopitelně, i u PDA počítačů. A to přes všechny snahy a hluboké přesvědčivé analýzy o nepotřebnosti barvy.

Technologie barevných PDA zatím vždy znamenala zvýšení velikosti a váhy, zkrácení provozní doby, snížení rychlosti a vysoký nárůst ceny. Zdá se, že kromě vyšší ceny se ostatní handicapy začínají pomalu odbourávat - předzvěstí jsou avizované modely Palm m505 či barevný Sony Clié a vlastně i zde představovaný Visor Prism.

Uživatelé měli možnost zakoupit barevný Palm už před rokem - model Palm IIIc však zatím trpěl řadou neduhů, včetně omezení na 256 barev. Je ale pravda, že jeho cena je od počátku roku 2001 více než příjatelná a klesla pod cenovou úroveň některých černobílých modelů. Možná jde o výprodej před nástupem m505.

Zastánci černobílých řešení od začátku používají (kromě zvýšení ceny, váhy, rozměrů a zkrácení životnosti baterií) jeden hlavní argument, a sice, že pro typy programů, které PalmOS počítače používají, je barva nepotřebná. Někteří odvážlivci tvrdili, že je dokonce kontraproduktivní. Barva prý je maximálně pro náruživé hráče, kteří ji využijí a obarví si tak svoje exploze, postavičky, kostičky, karty a jiné propriety herní scény.

Poslední vývoj v PalmOS programech tyto argumenty zcela vyvrací. Možnost barevného odlišení úkolů a schůzek v diářových programech (DateBk4, ActionNamesDatebook), kategorií kontaktů v adresářích (SuperNames), podbarvení textu (MegaDoc, DocumentsToGo), vybarvení buněk a písma ve spreadsheetech a databázích (MiniCalc, TinySheet, ThinkDBII) - to vše jsou jen střípky z laviny kolorovaných PalmOS aplikací, kterým barva dodala zcela nový rozměr a zřetelně zpřehlednila jejich používání. I ti, kteří barvy používají velmi střídmě, musí ocenit kontrast TFT displejů, proti kterým jsou všechny “revolučně kontrastní“ černobílé displeje v zásadě velmi špatně čitelné, nemáte-li Palm v optimální poloze ke zdroji světla.

Vývoj a distribuci barevných modelů budeme se zájmem sledovat, neboť barevným PDA patří budoucnost, a to budoucnost nepříliš vzdálená.

Visor Prism

Přiznejme si, že nákup barevného Visoru pořádně zatíží peněženku. Cena s DPH kolem 30 tisíc korun je i v našich podmínkách v této kategorii poměrně drastická.

Další obavy se naštěstí nepotvrdily. Barevný Visor není přehnaně velký ani těžký. Zkrátka, kapsu vám neutrhne - rozměry jsou 12 x 7,5 x 2,1 cm, váha 194 g. Prism používá nabíjecí baterie, takže vás nákup baterek do měsíce nezruinuje. Zadní stěna je mírně zvlněná a přístroj tak lépe drží v ruce.

Energie během testování poměrně rychle ubývala, ale měl jsem v ruce testovací vzorek a nevím, kolik nabíjecích cyklů na něm proběhlo. Výrobce uvádí v příručce, že baterie potřebuje při průměrném užívání dobíjet denně asi 15 minut a nabití baterie z minima trvá asi 2 hodiny. V příručce naleznete rovněž informace o tom, že za normálních podmínek by měly baterie vydržet asi 14 dní. Sporná je ovšem definice těchto "normálních podmínek", s tím však zápolí všechny baterie všech modelů. U barevného Prismu navíc spotřebu výrazně ovlivňuje ještě nastavený kontrast displeje.

V krabici byla kromě Visoru ještě USB synchronizační kolébka (majitelé PC bez USB a s Win95 a nižším si musí připlatit za zvláštní kolébku), napájecí zdroj, CD se synchronizačním softwarem, Pocket Mirrorem a PDF příručka, jedna útlá anglická příručka, ještě útlejší česká (univerzální pro všechny Visory). Zbývá koženkové pouzdro na počítač a samolepka Handspringu. Zatím neexistují různé barevné varianty, Prism se dodává jen v elegantní kobaltové modři, která vypadá velmi dobře.

Stylus je tradiční - s kovovou trubičkou a křížovým šroubovákem. Resetovací trn je v dolní části přístroje a je nezvykle tenký. I otvor pro reset je velmi úzký, ale běžnou kancelářskou sponku do něj bez obav zasunete. Z jedné se svých předchozích recenzí jsem si zapamatoval jednu z nectností prvních Visorů - vysoký okraj kolem obrazovky, který znepříjemňoval práci s perem v okrajových částech displeje. Tento problém už Handspring u Prism odstranil.

Prism má spouštěcí tlačítko na pravé straně, hardware tlačítka vypadají dostatečně robustně, včetně oddělených kurzorových tlačítek. Hráčům, a těch bude mezi zájemci o barevný model určitě dost, bude jejich devastace určitě trvat dlouhou dobu. Mikrofon v dolní části vyzývá k dokoupení telefonního modulu.

Software

Testujeme barevný model - tak jsme se podívali na vestavěné aplikace i se zřetelem na tento fakt.

Modely Visoru Prism a Platinum používají operační systém PalmOS 3.5.2H. Visory měly vždy (a má je i Prism) několik odlišností proti běžnému PalmOS, nejdříve se ale podíváme na aplikace, kde se OS od sebe neliší :

Programy Address, DateBook, Expense, Mail, MemoPad a ToDo List naleznete ve všech Palmech. Handspring si zde s nějakými barevnými nuancemi nijak nepohrál - nabízí pouze běžné schéma černá X bílá a modré menu (ani odškrtávání splněných úkolů není provedeno v jiné barvě).

Kalkulátor

Zajímavěji už vypadá kalkulátor, a to nejen kvůli modrým tlačítkům. Pokud využijete nového povelu Advanced mode, jste přepnuti do kalkulačky, za kterou se opravdu nemusíte stydět. Tedy pokud nepotřebujete specializovaný finanční/grafický/programovatelný kalkulátor, tak s tímto si opravdu vystačíte. Pod jeho "Advanced mode" se totiž skrývá velmi mocná kalkulačka Parens s matematickými, trigonometrickými, logickými, finančními a statistickými funkcemi, s převody jednotek a s možností prostřednictvím exportu a importu přes memo vytvářet další výpočetní šablony (například další konverzní jednotky). Ve srovnání s jednoduchými kalkulátory ostatních Palmů je ten na Prismu výrazně lepší.

City Time

Další aplikace je taky netradiční - CityTime je vynikající program na zobrazení světového času s krásným designem, v němž se zobrazuje celá zeměkoule, dokonce v barvách. Aplikace umožňuje zobrazit čas východu a západu slunce v konkrétní den na konkrétním místě na zeměkouli. Jedná se o plnohodnotnou předělávku známé shareware aplikace a uživatelé Visorů ji mají od Handspringu rovněž zdarma.

DateBook+

To nejlepší na závěr - součástí PalmOS 3.5.2H je aplikace DateBook+, což je odlehčená verze populárního DateBk3 od firmy PimlicoSoftware.

Protože se však nejedná o plnohodnotný DateBk3, uvádíme zde rozdíly mezi DateBk3 a DateBook+:

DateBook DateBook+ DateBk3 Plovoucí (floating) položky ne ano ano Časování na 1 minutu ne ne ano 1-2 týdenní zobrazení s textem ne ano ano Ikony ne ne ano Šablony ne ano ano Roční zobrazení ne ano ano Zobrazení seznamu akcí a úkolů ne ano ano Kategorie u schůzek ne ne ano Časové zóny ne ne ano Denní žurnál ne ano ano Schůzky s trváním přes půlnoc ne ne ano Zobrazení úkolů dle priority ne globálně každá kategorie

Co se softwaru týče, nepřináší tedy Visor Prism nic převratného, jen "Handspring" standard, který je ale na velmi dobré úrovni. Mohu-li výrobcům a distributorům radit, já bych do základního vybavení barevného modelu určitě zařadil program na nastavování barevných schémat operačního systému (jako například umí program Chrome) a zcela určitě nějakou hezkou barevnou hru. To by se pak Prism určitě jinak prodával …

Když je řeč o operačním systému - žádný Visor nemá flash paměť, takže operační systém nemůžete jednoduše upgradovat. Firma Palm však sama mluví o možnosti upgradovat operační systém pomocí patchů a SB modulů.

Rychlost

Test v Benchmark verze 2.0 - 205% bez jakýchkoliv urychlovačů. Kdo tento program zná, ví, o čem zde píšeme. Pro ty ostatní - rychlost to je přímo pekelná. Pro srovnání - Palm IIIc - 127%, Palm Vx -112%, Palm IIIe/IIIxe - 100%. Visor de Luxe 145%, Visor Platinum (černobílý bratr Prismu) 204%. Procesor Motorola DragonBall 33Mhz je tady prostě poznat. Se zapnutým QuickBitts bez urychlovačů - 245% - to už je rychlost v oblasti násobků té, na kterou jsme zvyklí.

Další možnosti a schopnosti

Prism má (jako každý správný Visor) rozšiřující slot pro Springboard moduly. Máte-li dost peněz, můžete rozšířit paměť, stejně tak dobře můžete proměnit Prism v digitální fotoaparát, GPS přijímač, telefon, MP3 přehrávač, modem nebo prostě nakoupit jednu ze skvělých barevných her jako SB modul. Objevily se i informace o modulu pro čtení CF karet.

Barevný model získává v kontextu možností SB rozšíření další dimenzi, neboť například ve spojení s digitálním fotoaparátem jsou výhody vysokého barevného rozlišení nesporné.

Součástí nákupu každého Visora bude zdarma česká lokalizace i s podporou diakritiky na principu PiLoc - dle předběžných informací firmy Handspring by měla být čeština na modelech Prism a Platinum co nevidět.

Technické parametry : Procesor: 33MHz Motorola Dragonball VZ

RAM: 8MB

Operační systém: PalmOS 3.5.2H

Displej : 160x160, color 16bit (65.536 barev)

Rozměry: 120x75x21 mm

Váha: 194g

Cena: 449$ Počítač zapůjčila firma IMC Handspring.

+

barvy, vynikající kontrast displeje (zejména ve zhoršených světelných podmínkách)

vysoká rychlost procesoru

posílené ROM aplikace - CityTime, Datebook+, Calculator

přislíbená lokalizace a podpora diakritiky od firmy zdarma

možnost rozšíření pomocí modulů Springboard

-

vysoká cena

mírná nevyváženost základního software (absence programu na nastavování barevných schémat)

velikostí, vahou i designem odpovídá jiné cenové kategorii

moduly Springboard jsou poměrně nákladné

Při přípravě článku jme se zeptali pana Petra Němečka z Handspring.cz:

Kdy bude pro Visory Prism česká lokalizace?

Lokalizovaná verze je těsně před dokončením - interně ji už používáme. S uvolněním počítáme nejpozději začátkem příštího týdne, k dispozici bude zdarma ke stažení na našich web stránkách stejně jako je tomu verzí pro starší Visory.

Jak se díváte na cenu Prismu - nezdá se vám příliš vysoká ? Jaká bude politika firmy k jejímu dalšímu vývoji?

Cena je vyšší, je to ale z toho důvodu, že Prism má výlučné postavení vlajkové lodi mezi počítači Visor. Z tohoto důvodu se odlišuje nejen rychlým procesorem a vynikajícím displejem, ale pochopitelně i cenou. Pro ty uživatele, kteří tyto "znaky prestiže" nevyhledávají, je pak vhodnou alternativou třeba Visor Platinum.

Jaké zajímavé SB moduly můžete k Prismu nabídnout?

Aktuální Springboard moduly na našem trhu :

- 8MB Paměťový Flash modul

- Zálohovací Springboard Module

- Eye Module - digitální fotoaparát

- PCS Čtečka čárového kódu

- SpringPort Modem 56 Global ACCESS

- SpringPort GSM modem

- Přenosná klávesnice Stowaway pro Visor

V současné době jednáme o rozšíření Springboard modulu, takže v průběhu jara se dá očekávat rozšíření produktového portfolia.

Závěr

Handspring vyrobil opravdu kvalitní výrobek. Vzhled, velikost a váha jej předurčují spíše do kategorie "pro hráče". Manažerské modely zatím barvu nemají, i když barevný Sony Clié je na spadnutí a na CEBitu by měl být představen i barevný Palm Vx. Barvu a kontrast Prismu však rozhodně využijí nejen hráči. Zde je však ukryt zásadní problém tohoto modelu - rozpor mezi manažerskou cenou a designovou kategorií, kam Visory vždycky patřily a kde úspěšně prorazily. Cena cca 25 tisíc Kč bez DPH je pro ideální zákaznický cílový segment Visorů opravdu dost vysoká, a to i v porovnání s konkurenčními platformami.