Visor - Palm od Handspringů

Dnes se podíváme na jeden z klonů slavného Palm Pilota, jehož licenci uvolnila firma 3Com. Určitě tím udělala dobře, neboť tyto kapesní organizéry dnes zná celý svět a firma 3Com je zaskočena jejich pronikavým úspěchem a vedle Psion Series tak dávají zásadní úder systémům založeným na Windows CE.

Po rozbalení:

V krabici od Visora obdržíte:

Samotný Visor, USB kolébka, 2 AAA alkalické baterie, kožené pouzdro, umělohmotný kryt na displej, velmi tenký manuál typu Getting started, CD-čko s Palm Desktopem 3.0.1, speciální HotSync Manager 3.0.2H a Users Guide ve formátu PDF. Dále Vám jako malý dárek přibalí 2 samolepky propagující Handspring a Visor.

Visor, jak se tento PDA jmenuje, je k dostání ve dvou provedeních. První verze, pojmenovaná prostě Visor, je kopií Palm III s 2MB paměti a cena startuje na 149$ bez kolébky. Výkonnější verze pojmenovaná Visor Deluxe, je dodávána s 8MB pamětí (tedy obdoba Palm IIIx), v pěti barevných provedeních a spolu s USB kolébkou ji dostanete za 249$, což je ve srovnání s Palm IIIx určitě úspora. Oproti Palm IIIx. však dostáváte mnohem více. Největším přínosem je nejen cena, ale hlavně rychlost synchronizace s vaším počítačem (řádově o 100% rychleji), díky připojení přes USB, které je dnes již standardem. USB kolébka vám rovněž nezabere volný seriový port, kterých není, hlavně u notebooků, nazbyt. Pro staromily, kteří touží po seriové kolébce, si ji mohou za cenu 20$ dokoupit. Visor má též vestavěný mikrofon.

V samotném Visoru je systém Palm OS 3.1 uložený v ROM (tedy pozor nikoli ve Flash na rozdíl od Palmů!) a v tenké příručce se dočtete, že je 100% kompatibilní s ostatními Palmy. K tomu jen krátce, nepodařilo se mi rozběhat program OmniRemote (program pro ovládání domácích přístrojů přes IR), tento program totiž pracuje přímo s HW a ne přes standardní IR-knihovny. Díky absenci flash paměti, jste ochuzeni o některé věci. Například nemůžete využít programy typu Flash Pro a nemůžete upgradovat na systém Palm OS 3.3. Z aplikací dostanete navíc vylepšený DateBook+, Calc+ a nový CityTime sledující čas v městech po celém světě s mapou a nejrůznějšími údaji, např. o západu a východu Slunce na libovolném místě, v libovolný den. Dalším příjemným vylepšením je rychlost samotného Visora, podle Benchmarku má Visor 158% oproti 100% standardního Palm IIIx/V. Kontrast displeje se zde už nevolí ručně, přes kolečko vespod přístroje, ale digitálně, pomocí ikonky a pera. (Omluvte prosím sníženou kvalitu fotografií, šlo mi o to, aby byl vidět text).

Srovnání obou modelů :

Položka Visor Visor Deluxe Cena 179$ (149$ bez kolébky) 249$ RAM 2MB 8MB Velikost 12 x 7,6 x 1,8cm 12 x 7,6 x 1,8cm Váha 153g 153g Barevné provedení Černá Černá, modrá, bílá, zelená, oranžová Průměrná kapacita - 6.000 adres - poznámky na 5 let dopředu (prům. 3000) - 1.500 úkolů - 1.500 záznamů (memo) - 200 e-mailů - 12.000 adres - pozn. na 10 let (prům. 6.000) - 6.000 úkolů - 6.000 záznamů (memo) - 400 e-mailů

Rozšiřitelnost:

Visor se odlišuje od svých kolegů hlavně možností rozšíření pomocí tzv. Springboard modules (že by další standard?). K dispozici zatím jsou:

Handspring modem

- klasický analogový modem 33,6Kbs, cena 130$

Backup module

- umožnuje backupovat váš handheld jedním prstem do extra paměti, vhodný zejména pro ty, co nemají možnost backupovat HotSyncem do počítače, cena 40$

8MB flash module

- vyjimatelná extra 8MB paměť, vhodná nejen pro vývojáře. S pomocí aplikace FileMover, můžete přenášet jednoduše soubory z modulu do paměti a zpět, cena 80$

Tiger Woods PGA TOUR module

- golf na extra modulu, takže když dohrajete, nezabírá vám hra paměť, cena 30$

Takhle by měl Visor komunikovat s telefonem S25, infra totiž najdete (stejně jako u S25) na boku.

Nevýhody:

Původně jsem předpokládal, že tato sekce vůbec nebude, avšak po zakoupení organizéru už vím, čím ji naplnit.

Design - všem, kterým jsem Visora ukazoval, se design vůbec nelíbil. Působí "pouťově" a lacině. Zde si návrháři opravdu žádnou práci nedali. Mimochodem, dirka na reset je natolik hluboká, že s perem od Palma se vám nepodaří reset.

Stylus - alias pero, se kterým píšete na displej, je z umělé hmoty a tim jen dotvrzuje můj dojem z designu. Kovový Stylus od Palma sedi v ruce přece jen lépe a díky větší hmotnosti se s ním i lépe píše. Krom toho pero od Visora neobsahuje důležitý "špendlík" pro reset, což je, zvláště pro uživatele GNU češtiny, zásadní nedostatek. Stalo se mi, že zatímco jsem si četl v metru články v AvantGo, Visor spadl, potřeboval tvrdý reset a já neměl nic vhodného, tudíž špičatého po ruce. Reset musel čekat až na doma. A na konec při vsunuti pera do Palma postrádam jeho jemné zacvaknuti.

ROM-ka - díky absenci FlashEPROM, nemáte možnost využívat 800kB volné paměti ve flashce a nemáte šanci upgradovat systém.

Konektor na kolébce - je jiný než v řadě Palm III, nevím, jestli je kompatibilní s řadou Palm V (neměl jsem možnost ověřit), ale pochybuji. Tím pádem zapomeňte na všechna příslušenstvi pro Palmy (SnapOn adaptér, pager,...) a spokojte se s příslušenství pro Visora jehož je dnes opravdu žalostně málo. Uvidíme, zda se narodí standard v podobě Handspring karet.

Dostupnost - Visor je stále dostupný jen v USA a v Kanadě a to pouze jen do 4 týdnů na dobírku. Na firemním WEBu píší, že hledají vhodné distribuční cesty i mimo, avšak podle mého názoru nedostatek Visorů zapříčiňil obrovský zájem předvánočního trhu v USA a nedostatečné výrobní kapacity v Malajsii, kde se tento PDA vyrábí.

Závěr a doporučení:

Přes tyto nedostatky, které jsem zde vyjmenoval, si stále myslím, že koupě Visora (pokud máte tu možnost si ho přivézt) se skutečně vyplatí. Hodně sázím na rozšiřitelnost a mnohem rychlejší synchronizaci, která také není k zahození. V neposlední řadě uvítáte i rychlost a "za tu cenu" i mnohem větší paměť.