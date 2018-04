Visor Deluxe - přenosná čtečka novin a knížek za pár stovek (dlouhodobé zkušenosti)

Kapka historie

Firma Handspring vznikla odchodem části vývojářů ze společnosti 3Com, které původně patřil Palm inc. Nově založený subjekt chtěl pod vedením duchovního otce počítačů Palm Pilot, Jeffa Hawkinse, vyvíjet vlastní přístroje na původní technologii. V roce 2000 světlo světa spatřila značka zařízení nazvaných Visor (jejich mladšího bratříčka Tréo se zabudovaným mobilním telefonem ostatně známe dodnes i poté, co se Handspring zpátky spojil s Palmem). Smyslem bylo vytvořit zařízení, které by konkurovalo tehdejším Palmům výkonem, rozšiřitelností a především cenou při současném zachování platformy – tedy kompatibility programů a dat.

První Visory, včetně toho, kterému se dnes budeme věnovat, vycházely z aktuálního modelu Palm IIIx. Měly ve srovnání s ním své přednosti, ale současně se nebyly schopny vyhnout nedostatkům. To ale platí pro jakékoliv zařízení a není třeba se tím příliš zabývat. Smysl také nemá porovnávat pět let staré přístroje s aktuální produkcí jakéhokoliv výrobce PDA, protože bychom se snažili o sblížení nesrovnatelného. Pojďme se proto podívat na Visor Deluxe poněkud jinak, než jsme u článků o zkušenostech s použitými počítači zvyklí.

Z čeho Vizor je

Handspring Visor je kapesní počítač typu PDA postavený na platformě Palm pro operační systém verze 3. Jeho základ tvoří procesor Motorola Dragonball. Velikost operační paměti se liší podle modelu - u základního činí 2MB, u silnějšího „Deluxe“ pak 8MB. Displej o rozlišení 160x160 bodů (vyplývá ze specifikace operačního systému) je dotykový, zeleně podsvícený a umí zobrazit 4 odstíny šedi. K dispozici je šest tlačítek (čtyři aplikační, dvě pro listování nahoru a dolů) a vypínač. Zařízení obsahuje infračervený port, s počítačem se propojuje pomocí USB či volitelně sériové kolébky. Rozšiřovat lze Visory pomocí modulů typu Springboard, jejichž slot se nachází na zadní straně počítače v jeho horní části.

Operační systém je upravená verze Palm OS3 instalovaná do nepřepsatelné paměti ROM. Z toho vyplývá, že Visor je kompatibilní s většinou aplikací pro tento systém a že i způsob komunikace s počítačem pomocí Palm Desktopu a programu Hotsync je stejný.

Napájení Visoru obstarávají dvě tužkové baterie (AAA). Jejich životnost je v případě doporučeného použití alkalických článků závislá především na stavu osvětlení displeje a infračerveného portu. Běžně se pohybuje v rozsahu týdnů. Díky použití standardních článků však není možné přístroj dobíjet ani napájet pomocí kolébky z USB slotu připojeného počítače.

Pouzdro Visoru (Deluxe) je z umělé hmoty a jeho standardní součástí je kryt displeje. Ten je možné, pokud chceme PDA používat, nasadit na jeho zadní stranu, jinak je ale samostatným kusem, který není s přístrojem pevně spojen. Stylus tvoří u základního modelu kus plastu, u Deluxe kovový střed s plastovými konci. Po odšroubování konce je k dispozici resetovaní hrot.

Visor je příjemně malý – respektive veliký. Vejde se i do objemnější dlaně a jeho displej, který zabírá většinu povrhu přední části je tak i při - z dnešního pohledu - velmi malém rozlišení dobře čitelný.

Visor za chodu

Visor Deluxe je, ač to tak v záplavě barevných a multimediálních novinek nemusí vypadat, plnohodnotným kapesním počítačem. Skutečnost, že jde o pět let starý hardware, který je dnes již nejméně dvě generace zastaralý, stlačila jeho bazarovou cenu na hranici tisícikoruny. Přitom je stále velmi dobře použitelný. Jeho hardware byl ve své době o něco výkonnější, než srovnatelný Palm IIIx. Dosahoval vyšších výkonů v benchmarku i ve hrách, to ale dnes již není podstatné. Důležité je, že nabízí kontrastní a velmi dobře použitelné zobrazení informací při minimálních nárocích na zdroj energie. Jak jsme si řekli, dvě AAA baterie vydrží až několik týdnů. To, zejména v kombinaci s rozšířením paměti z něj dělá dokonalou čtečku elektronických knížek a časopisů (pokud zrezignujeme na obrázky). Zkušenost dokonce říká, že text je na prakticky monochromatickém displeji Visoru mnohem lépe čitelný, než na některých podstatně modernějších obrazovkách.

Visor jako součást ROM obsahuje základní sadu PIM aplikací, oproti původním palmovským o něco vylepšenou. Pokud byste jeho pomocí chtěli plánovat čas, lze na něm provozovat populární kalendář DateBk5. Aplikace pro práci s textem, jako jsou iSilo, či Plucker fungují v patřičných verzích (tedy pro OS3) bezproblémově. Totéž se týká i většiny soudobých her, ačkoliv právě v jejich případě se častěji projevuje určitá nekompatibilita mezi Visorem a Palmem daná jiným nastavením v podstatě shodného hardware.

Co se multimediálních schopností Visoru týče, jediným zvukovým výstupem je piezoelektrický reproduktorek. Visor obsahuje mikrofon, ale prakticky se nenašla aplikace, která by jej byla schopna využívat. O displeji jsme si již řekli, že je schopen zobrazovat čtyři odstíny šedi. To je sice pravda, ale použitelnost této je funkce malá, protože jeho čitelnost spíše zhoršuje, než naopak. Kromě toho existuje jen velmi málo programů, které by víceodstínový displej využívaly, a pokud, tak korektně.

Větším problémem je podsvětlení. To je zelené, ale bohužel inverzní. Jinými slovy, po zapnutí podsvícení dojde současně k inverzi displeje, takže svítí „černé“ body. Toto, ve své době originální řešení, některým uživatelům velmi vadí a je možné je změnit pomocí speciálního programu – hacku.

Komunikace a systém

Visor se s počítačem spojuje pomocí USB kolébky. Její konektorová část se po letech používání stejně jako jazýčky na těle PDA opotřebuje. V důsledku toho přístroj nesedí v kolébce dost pevně a ztrácí spojení, v některých případech přímo během synchronizace dat. To je velmi nepříjemné.

Infračervený port není čistokrevné IrDa. To znamená, že s jeho pomocí nemusí Visor komunikovat se vším. Pokud chcete provádět synchronizaci, budete potřebovat speciální aplikaci, v případě, že budete chtít zlepšit vlastnosti IR, pak knihovny. Ty jsou sice k dispozici, ale proces jejich instalace není zcela hladký a může skončit nechtěným tvrdým resetem zařízení.

Visor je vybaven systémem Palm OS 3H v ROM. Aktualizace na OS4, která by přinesla lepší podporu mnoha funkcí, je teoreticky nemožná. Prakticky ji lze provést i bez zásahu do hardwaru, k tomu je ale potřeba rozšiřující modul, speciální software a přínosy se nerovnají nákladům nehledě na skutečnost, že v případě tvrdého resetu je nutné celý postup opakovat.

Rozšiřitelnost a zálohování

Visory jsou vybaveny rozšiřujícím slotem Handspring Springboard. Lze do něj vložit jednu speciální kazetu s pamětí, nebo aktivním zařízením. V době uvedení Visorů se objevilo množství takovýchto rozšíření – paměťové či zálohovací moduly, rádia, fotoaparáty, MP3 přehrávače. Prakticky nejužitečnější je osadit slot 8MB flash modulem, do kterého je možné zálohovat obsah hlavní paměti. Ten totiž podléhá zkáze během výměny baterií. Visor by měl teoreticky udržet obsah paměti po dobu cca jedné minuty i bez dodávky elektrického proudu. Zřejmě vlivem stárnutí součástek se tato doba postupem času zkracuje, takže si výměnu dvou AAA článků natrénujete rychle na úroveň mistra.

Kromě modulu Springboard je možné Visor rozšířit ještě skrz systémový (kolébkový) konektor vložením do speciálního držáku. V něm, je-li vybaven tiskárnou, může Visor fungovat například jako registrační pokladna, nebo jiné podobné zařízení.

Výborný na cesty

Kupte si Visor. Doplňte jej o paměť, instalujte češtinu a iSilo. Nahrajte do něj kompletní obsah serveru www.palmknihy.cz a máte na delší dobu dokonalého společníka na cesty. Hektického manažera tiché pípání piezoelektrického alarmu dnes již neosloví. Technickému nadšenci připadne displej se čtyřmi ošklivými odstíny šedé jako anachronismus a náročné uživatele bakelitové pouzdro, byť nabízelo výběr z několika barev, jako ohavné. Přesto je ale Handspring Visor stále užitečným pomocníkem. Je na něm možné spouštět spoustu programů, plánovat čas a úkoly, hrát primitivní hry a hlavně číst texty, k čemuž se dokonale hodí. O elektronickou knížku se neúspěšně pokoušejí přední výrobci elektroniky a Visor takovou, opravdu povedenou, je již pět let.

Domácí stránka Vizoru je zde, rozšíření pak naleznete tady. Více o Vizorech na Palmare na této adrese.