Viry už i na mobilech

Ve Španělsku ze zjevil nový počítačový virus. Tato zpráva není nikterak převratná, dnes se viry objevují denně a skoro týdně se objeví alespoň jeden, který si vyslouží alespoň malou črtu v místním tisku. Ovšem španělská "Timofonica" je něčím nová. Jde i po mobilních telefonech. Název Timofonica je malým žertíkem tvůrce, jde totiž o jakousi parafrázi na názvu největšího španělského mobilního operátora Telefonica, jejíž zákazníci jsou tímto virem obtěžováni. Ve španělštině totiž "timo" značí žert.

Timofonica je vlastně klasickým e-mailovým virem, pracujícím v jistém ohledu podobně jako proslulý ILOVEYOU. Rozesílá svou kopii na všechny e-maily v adresáři. Není naštěstí nijak významně nebezpečný, na rozdíl od "milostn0ho dopis", který způsobil jisté nepříjemnosti. Zato je poměrně inovační. Kromě šíření po e-mailu totiž navíc rozesílá pomocí SMSGateway Telefonicy SMS na náhodně zvolená čísla. Je nejspíš jen otázkou času, kdy se tento virus objeví v modifikovaných verzích i v jiných státech, varují odborníci.

Mobilní telefony tedy nejsou napadeny způsobem, při kterém by je virus mohl jakkoliv poškodit, což ostatně podle odborníků v současné době není možné. Ovšem při rychlém šíření viru po e-mailu se tak z obyčejné žertovné SMS stává samošiřitelný spaming. Kdo někdy dostával několik desítek, případně stovek nevyžádaných SMS denně, dobře ví, jak se mohou napadení majitelé mobilních telefonů cítit.

Samotný virus tedy není sám o sobě nebezpečný, ale spíš ukazuje, jak se muže "e-terorismus" rozšiřovat na "m-terorismus" podobně, jako se k "e-commerce" přidává "m-commerce". Dnes ještě virus mobilní telefony nedokáže napadnout, jen se v odráží jako v informačním zrcadle dneška. Ale čas, kdy budou i mobilní telefony, PDA a ostatní "kapesní elektronika" napadnutelné se blíží. Zvláště s nástupem maker či Java scriptů na mobilní telefony. Vincent Gullatto, ředitel firmy AVERT, vyrábějící antivirové programy, prohlásil: "Klíčem je automatizace. Jakmile se na mobilních telefonech rozšíří používání maker, budeme mít velký problém."

Ostatně nemusíme chodit do budoucnosti, abychom si představili škody, které může takový "bezdrátový" virus napáchat. Pokud by například SMS nebyly rozesílány na náhodná čísla, ale cíleně na telefony, která se nalézají v adresáři napadeného uživatele, mohl by virus přinést podstatně více zmatků. Jeden příklad, přestože možností je jistě mnoho. Rozeslaní textu "nase schuzka odpada, bohuzel nestiham" s podpisem, který lze z Outlooku také získat.

Pokud zabrousíme do budoucnosti, dostáváme se například k možnosti práce s telefoním seznamem a diářem na telefonu pomocí maker. Vymazání záznamů ze seznamu, scházek a alarmů z diáře, to jsou stále ještě škody na hranici únosnosti. Ale co třeba samovolné připojení k internetu pomocí makra spuštěného virem a odeslání všech informací obsažených v telefonu a SIM kartě kamkoliv. V té době už nemusí být v telefonu zdaleka jen čísla vašich známých a nějaká ten údaj v kalendáři. Jako příklad vezměme možnost Ericssonu R320 uložit si do telefonu různé PINy k vašim kartám a účtům. Tato sekce je sice přístupná přes autorizační číslo, ovšem jeho prolomení by nemělo dělat šikovným hlavám velké problémy. Tím se dostáváme k velkým problémům.

Když se podíváme ještě dál do budoucnosti, řekněme na hranici sci-fi, pak se dostáváme ke spojení viru počítačového, respektive v té době spíše obecně elektronického, s jeho biologickým bratrem. Z výzkumů o možné škodlivosti mobilního telefonu na lidské organismus víme o vlivu mikrovlnného záření spojeného s vysíláním telefonu. Pokud by virus dokázal ovlivnit jeho míru...

Tím se však přeci jen přesouváme za hranice časoprostoru, kam je při udržení si zdravého rozumu možné dosáhnout dnešním futuristickým dalekohledem. Prozatím tedy vězte, že čas virů na mobilech se blíží, a to rychleji, než si většina z nás ještě donedávna představovala.