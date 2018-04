Viry pro mobily neexistují!

Pokud dostanete varování o novém viru ohrožujícím mobilní telefony, usmějte se a neberte je vážně. Na současných mobilech totiž žádné viry existovat nemůžou. Podobné zprávy jsou nesmysly. Jestli chcete ušetřit peníze za volání zdarma nebo za pokuty, pokuste se dočíst tento článek až do konce.

Nevěřte e-mailům informujícím o zákeřných virech

V současnosti se českým internetem začíná prostřednictvím e-mailu šířit následující varování:

ČS a.s., centrála v Praze, obdržela mail, který popisuje nebezpečí nového viru mobilních telefonů. Přesto, že se ze strany operátorů společnosti EuroTel a RadioMobil dosud nepodařilo potvrdit, či vyvrátit oprávněnost upozornění na reálné nebezpečí zavirování mobil. telefonů, zasíláme pro Vaši informaci obdržený text. Prosíme o jeho postoupení Vašim útvarům, organizač. složkám a pracovníkům. Jakmile od operátorů mobil. sítí obdržíme definitivní vyjádření k nebezpečí zavirování aparátů, zašleme Vám zprávu.



POZOR - VŠICHNI S MOBILNÍMI TELEFONY. Toto není žert, ale včasné varování...



Pokud Vám někdo volá a na displeji se objeví: !?UNAVAILABLE (NEDOSTUPNÉ)!? (většina digitálních mobilů zobrazuje příchozí číslo), NEODPOVÍDEJTE !!!!!!!!! OKAM¬ITÉ HOVOR UKONĆETE POKUD ODPOVÍTE, BUDE VÁ¦ TELEFON INFIKOVÁN VIREM.



Tento virus vymaže všechny informace IMIE a IMSI jak z vašeho telefonu, tak z karty SIM, takže Váš telefon se nebude moci napojit na telef. síť. Budete si muset koupit nový telefon. Tuto informaci potvrdila jak Motorola, tak Nokia. V současné době bylo v USA infikováno tímto virem více než 3 miliony mobilů. Můžete si tuto zprávu ověřit na webových stránkách CNN.FREE MSN Explorer download: http://explorer.msn.com

Jestliže podobný e-mail také obdržíte, rozhodně jej nikomu neposílejte. Celé je to totiž nesmysl. Kódy IMSI a IMEI (v textu je chybně uvedeno IMIE) nelze smazat. Motorola ani Nokia nic takového samozřejmě nepotvrdily a v USA tímto virem žádný mobil infikován nebyl. Nápis Unavailable nebo Nedostupné se na displeji objevuje, když má volající potlačeno zobrazení svého čísla nebo volá z pevné telefonní linky připojené k analogové telefonní ústředně. Této službě se říká CLIR a naši mobilní operátoři ji standardně nabízí každému majiteli tarifního programu. Velmi často je tato funkce zapnuta u firemních GSM bran – aby na ně nikdo nevolal zpět.

Podobným zprávám se říká hoax. Jsou to varování před viry, které nikdy neexistovaly. Nikdy u takového varování nechybí doporučení, abyste toto varování poslali každému, koho znáte. Pokud chcete o hoaxech vědět víc, podívejte se na tyto stránky. Najdete na nich i seznam těchto varování.

Nevadí, že nic nevíte o principech fungování mobilních telefonů. Můžeme vás ujistit, že žádný virus pro mobilní telefon neexistuje a ani existovat nebude. Alespoň u telefonů pro systém GSM či PCS bez otevřeného operačního systému (např. Symbian, Windows Mobile). Občas se sice stane, že dostanete textovku, po které telefon zamrzne a pomůže jen vyndání baterie. Stejně tak některé telefony přestanou reagovat při prohlížení WAPu. To jsou ale jen chyby firmware, které nemají s virem nic společného. Telefon vypnete a zapnete (někdy je nutné vyndat baterii) – potom jej můžete bez úhony používat dál. Když si necháte aktualizovat firmware v telefonu novou verzí, tak se s podobnými problémy ve většině případů nesetkáte.

Z vašeho účtu si nikdo kromě vás nezavolá

Tvůrci podobných varování spoléhají na obyčejnou lidskou hloupost nebo jen neinformovanost. Na jaře tohoto roku obíhal českým internetem podobný e-mail. Upozorňoval, že vám zavolá z konkrétního telefonního čísla člověk, který se představí jako technik mobilního operátora a požádá vás o zadání kódu. Když to uděláte, tak prý bude volat z vašeho účtu.

Když podobný e-mail najdete ve své e-mailové schránce, zasmějte se a smažte jej. Odesílatele můžete ještě informovat, že to není pravda.

Bezplatné volání s pomocí kódu

Velmi populární jsou také návody na volání zdarma. Ty samozřejmě nikdy nefungovaly a ani fungovat nebudou. Podle nich stačí před nebo za vytáčené telefonní číslo přidat nějaký znak nebo číslici – poté byste měli volat zdarma, případně za poloviční cenu. Kromě jednoduchých postupů, jako je přidání znaku #, existují i ty na pohled složitější. Kupříkladu si musíte spočítat ciferný součet volaného čísla nebo několika posledních číslic a za toto číslo přidat další číslici tak, aby výsledný ciferný součet odpovídal např. desítce.

Když takový postup vysvětlíte laikovi, pravděpodobně uvěří. Bude mu to připadat dostatečně komplikované a záhadné na to, aby to byla pravda. To ostatně potvrzuje i psycholog MUDr. Daniel Dolanský: “Průměrný jedinec raději uvěří nepravdě a bude ji vydávat za ověřený fakt, než aby si připustil, že problematice vůbec nerozumí.” Pokud podobné zprávy šíří neinformovaní laici, je možné to pochopit. Ale není to pravda.

Faktem je, že i při vytočení takto upraveného telefonního čísla se většinou dovoláte. Jenže i takový hovor je zpoplatněn. Všichni mobilní operátoři totiž mají databáze telefonních čísel, na které je možné volat bezplatně. Stejně tak účtují poplatky na základě předčíslí, ne podle samotného telefonního čísla.

Proč vlastně podle šiřitelů těchto návodů existuje možnost tímto dost komplikovaným způsobem volat bezplatně či za polovinu? Údajně je to nabídka operátora svým zaměstnancům a jejich členům rodiny. Zní to věrohodně, jenže pokud už telekomunikační operátor nabízí svým zaměstnancům možnost volat zdarma, řeší to jinak – neposílá telefonní účet, případně si nechá zaplatit jen částky přesahující stanovený limit.

Detektor policejních radarů v Nokii

Jezdíte autem příliš rychle a nechcete si kupovat detektor policejních radarů? Potom si kupte mobilní telefon Nokia a nastavte si příjem informací z “konkrétního” kanálu. Když pojedete kolem radaru, telefon pípne. Alespoň tak by to mělo fungovat podle dalších osvědčených návodů, šířících se českým internetem.

Rychlé řidiče to příliš nepotěší, ale detekovat radary používané českou policií se ve většině případů nepodaří ani velmi drahým detektorům. A nedokáží to ani přístroje určené pro telefonování. Ty mají někdy problém i najít samotnou mobilní síť.

Jak poznat odposlech

Při volání z mobilního telefonu už asi slyšel každý ozvěnu. Vyskytují se bez ohledu na to, jestli voláte ze starého mobilu nebo z nejmodernějšího přístroje a mobilní sítě s nejčistším zvukem hovorů v České republice. Tyto ozvěny jsou způsobeny technologií použitou v mobilních telefonech a síti GSM. A nejdou dost dobře odstranit.

Rozhodně ale ozvěna při hovoru z mobilu neznamená, že hovor někdo odposlouchává. Až vás totiž skutečně někdo začne odposlouchávat, vůbec to nepoznáte.

Věřte spíše špatným zprávám

Bylo by to krásné, kdyby se za komerční služby nemuselo platit. Bohužel, svět takhle nefunguje. Kdyby vám někdo řekl, že když při jízdě autem budete mít pravá kola mimo vozovku, zařazenou čtyřku a otevřené levé zadní okénko, tak spotřeba benzínu klesne na jeden litr na sto kilometrů, nebudete mu věřit. Tak proč bychom měli věřit tomu, že lze volat zadarmo nebo si stáhnout z internetu program, který vygeneruje dobíjecí kód pro předplacenou kartu? Zkusme nad takovými návody a zaručenými radami intenzivněji zapojit svůj rozum.

