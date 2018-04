Virus 9090 zasáhl i mobilní telefony v Čechách!

Viry na mobilních telefonech jako neskutečná možnost? Ne - již jsou drsnou realitou i v Čechách. Analogie s počátkem počítačových virů je zřejmá - nízká inteligence viru, předpoklad naivity uživatele telefonu, absence identity viru.

O čem to mluvím? O fenoménu, který se k nám rozšířil ze zahraničí - poplašné viry. Nejde o klasické viry, které jsou samoreproduktivní, ale jde spíše o cizopasníky, kteří cizopasí na naivitě uživatelů - tedy hostitelů - tím jim poskytují živnou půdu pro další rozmnožení. První takový virus už má i svoje jméno - jmenuje se 9090.

V zásadě nejde o nic jiného, než že vám na mobilní telefon přijde SMS zpráva, která vás informuje o tom, že pokud vás někdo zavolá a řekne vám, že máte vytočit číslo 9090 pro kontrolu kvality linky, máte ihned zavěsit a číslo rozhodně nevytáčet. Důvod? Pokud byste toto číslo vytočili a zavěsili, dáváte tak údajně volající straně možnost učinit hovor na váš účet. A nyní to hlavní - pošlete tuto naléhavou SMS zprávu všem vašim přátelům, ať jsou také před zákeřným chováním telefonních banditů varováni.

Tuto informaci jsem já sumíroval do odstavce, ale kompresní odborníci na stavbu SMS ji umí dát do maximálně dvou SMS zpráv. Účel zprávy je jediný - vyděsit vás a donutit vás rozeslat SMS zprávu na co nejvíce lidí z vašeho telefonního seznamu. Tím se ovšem stáváte součástí reprodukčního cyklu cizopasníka/viru a zamořujete jím svoje nebližší okolí.

Je asi zbytečné dodávat, že vytočením 9090 ani jiné další kombinace nedojde k tomu, že byste za někoho zaplatili hovor. Pokud mi nevěříte, vemte si dvě Go karty a sledujte odečet kreditů - zjistíte, že nedošlo k žádnému dramatickému překvapení.

Virus 9090 se šíří extrémně rychle - ještě koncem února pobíhal po Spojených státech, kde se šířil internetem a varoval před touto volbou čísel v pevné telefonní síti. Zakrátko se přesunul do SMS oblasti, když na lep sedli důvěřiví Španělé. Ze Španělské sítě se virus 9090 přesunul jako údajně potvrzený Telefonicou do Británie, Francie a Německa - to již putoval vždy především a v první řadě jako SMS zpráva.

V Čechách byl první výskyt viru 9090 zaznamenán 2. března 1999 - tedy pouhý týden po jeho startu v USA. SMS zprávu jsem dostal na mobilní telefon s tím, že bychom měli před volbou 9090 varovat všechny čtenáře Mobil serveru. Dodatkový email od autora SMS zprávy se pohoršoval nad tím, že jsme měli čtenáře před možností zneužití tohoto kódu varovat již dávno.

Prosím tedy naše čtenáře, aby virus 9090 dále nešířili. Kombinací 9090 rozhodně nikomu neumožňujete provést hovor na váš účet.

Quo Vadis?

Kdysi jsem konstatoval, že s nárůstem složitějších a platformově nezávislých scriptovacích jazyků, jako je třeba SIM Toolkit nebo Smart Messaging, bude moci nastat situace, kdy virus bude opravdovým virem, nikoliv pouze poplašnou zprávou. Při určité konstelaci by již dnes bylo možno vytvořit virus šířený jako SIMToolkitovou aplikaci. Této rozšiřovací akce by se ovšem musel účastnit i operátor, protože díry v zabezpečení SIM Toolkitu nejsou známé a vazba na vnitřní infrastrukturu sítě je příliš velká. Nicméně s rozvojem platformově nezávislých scriptovacích jazyků pro mobilní telefony - tedy nezávislých na výrobci i na standardu - se snadno může stát, že šíření virů po mobilních telefonech ve formě podobné tak, jak je známe z počítačů, nebude výjimečnou záležitostí.

Ale na každou zbraň existuje protizbraň - do tohoto stádia máme rozhodně dva roky času. Rozhodně nechci malovat čerta na zeď - viry vždy nejvíce staví na lidské naivitě ba přímo hlouposti. Typicky to ukazuje právě kauza viru 9090.