Virů prostě není nikdy dost. Ve středověku jsme měli morové rány, teď na nás útočí e-mailový "červi", kteří se místo do našeho imunitního systému zakusují do systému našeho počítače. Pro mnohé z nás to znamená velmi krutý a účinný útok na naši psychiku.Jako by to však nebylo dost, musela se objevit i jakási obdoba dětské obrny. Virus, šířený e-mailem podobně jako slavný "ILOVEYOU", se specializuje na děti, když na sebe bere podobu oblíbené postavičky z kresleného seriálu.Bohužel, je smutnou pravdou, že oproti klasickému viru či bakterii, v tomto případě za celou věcí nestojí neúprosná příroda, ale člověk. Příroda je spravedlivá a hlavně v podstatě nenapadnutelná. Naproti tomu člověk napadnutelný je. Dobře že tak, protože takový hlupáci si napadnout zaslouží. Nebuďte tedy nesmělí nebo příliš tolerantní. Když potkáte prevíta, dejte mu najevo, že s vámi to bude mít těžké.