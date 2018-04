Nejlepší smartphony pro virtuální realitu. Pořídit se dají i do 10 tisíc

Virtuální realita není dnes nic zásadně nedostupného. Vždyť stačí mít jakýkoli obyčejný smartphone a sehnat k němu kit Cardboard a je to. Cardboard se často rozdává zdarma jako reklamní předmět, případně stojí pár stokorun. A ačkoli pro základní vyzkoušení virtuální reality bohatě takové řešení stačí, kdo to myslí třeba s hraním VR her nebo sledováním 360stupňových videí vážně, dříve nebo později přijde na to, že potřebuje lepší výbavu. Do té patří třeba speciální brýle pro virtuální realitu nebo smartphony s vysokým rozlišením displeje.

Opravdu solidní set pro VR přitom dnes již není drahý. Lze za něj utratit i méně než osm tisíc korun. Samozřejmě pro ty nejlepší zážitky je třeba utratit trochu více. Přehled nastíní vaše možnosti v několika cenových kategoriích.

Výhodná střední třída

Alcatel v současnosti vstupuje na trh se svou dvojicí modelů Idol 4 a dražším Idol 4S. Právě Idol 4 je jednoduchým základním řešením pro virtuální realitu, byť ne zcela ideálním. Za 7 500 korun získá zákazník solidní smartphone s brýlemi pro VR přímo v balení. Brýle jsou pohodlné a mají velmi snadné ovládání. Zádrhelem tu trochu je právě onen telefon – jeho displej má úhlopříčku 5,2 palce a „pouze“ Full HD rozlišení. To sice v běžné praxi bohatě stačí, ale pro VR je tohle právě trochu málo. Displej blízko u očí jednoduše musí být jemný, pak je obraz ve virtuální realitě lepší. Alcatel Idol 4 je tedy základní a pohodlné řešení, které ale při dlouhodobém využívání přeci jen stačit nemusí.

VIDEO: Sada pro virtuální realitu od Alcatelu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kdo nechce příliš utrácet a přesto touží po nejlepším zážitku, šanci přeci jenom má. Předloňské LG G3 sice už není nejvýkonnější smartphone, ale stále ho má pro VR dost a navíc má špičkový displej s QHD rozlišením, tedy v současnosti tím pro VR ideálním. Pro G3 ale neexistují dedikované brýle, takže je zapotřebí vzít zavděk právě kitem Cardboard. Celek tak nebude nijak drahý, samotné LG G3 stojí 7 990 korun a cardboard již zmíněných pár stovek.

Zabijáci vlajkových lodí

V kategorii, kde se přeci jen již virtuální realita rozmáhá více, najdeme řadu loňských top-modelů nebo nové „zabijáky“ vlajkových lodí. Tady už budeme výhradně vybírat z modelů, které mají QHD displej, za nic jiného nemá v případě virtuální reality cenu platit. Určitým etalonem by se tu mohlo stát již zmíněné řešení od Alcatelu. Jeho Idol 4S má totiž 5,5palcový QHD displej a to už je pro VR skvělá průprava, jemnost 534 pixelů na palec je velmi dobrá hodnota, díky které se nebudou oči při sledování virtuální reality unavovat příliš rychle.

Alcatel Idol 4S má opět brýle pro virtuální realitu v balení, jsou to v podstatě ty stejné jako u levnější sady, jen jsou přizpůsobeny velikosti telefonu. Opět jsou pohodlné, dobře sedí na hlavě, netlačí a mají snadné ovládání. Chybí dioptrická korekce, ale dovnitř se dá celkem pohodlně vejít i s brýlemi na nose. Toto řešení navíc můžete získat ještě výhodněji, prodává se totiž i u operátora Vodafone coby model Smart platinum 7 za 9 777 korun. Brýle se kupují zvlášť, prvních 100 zákazníků si je může pořídit za korunu, jinak vyjdou na tisícovku, což není vůbec špatná nabídka. Kdo se spokojí s kitem Cardboard, ten si může v této kategorii pro virtuální realitu pořídit třeba LG G4, které vyjde už na 9 990 korun.

Samsung ve vlastní lize

Korejský Samsung je tím, kdo fenomén virtuální reality prosazuje ze všech výrobců nejvýrazněji a s vlastním řešením přišel na trh jako první nebo jeden z prvních. Brýle pro virtuální realitu Gear VR přišly na trh v listopadu roku 2015 a kompatibilní jsou se všemi špičkovými smartphony výrobce – loňskými Galaxy S6 a S6 edge, S6 edge+, Note 5 nebo novějšími Galaxy S7 a S7 edge.

Právě loňský Galaxy S6 je nejvýhodnější cestou, jak se u Samsungu ke špičkové virtuální realitě dostat. Smartphone momentálně vyjde na 12 990 korun a někteří výrobci k němu rovnou dávají zdarma brýle Gear VR. To je nabídka, která se blíží té u Alcatelu a určitě stojí za zvážení. Brýle jinak samostatně stojí 2 990 korun, někteří prodejci je ale ke smartphonům Samsung nabízí za polovinu. Galaxy S6 je dostatečně výkonný na virtuální realitu a díky displeji s úhlopříčkou 5,1 palce se může chlubit skvělou jemností displeje 577 pixelů na palec. Stejnou hodnotu nabídne i novější Galaxy S7, ten ale sám o sobě vyjde nejméně na 19 799 korun. Na druhou stranu má vyšší výkon a bude tedy zastarávat trochu méně než S6.

Pro virtuální realitu je výhodnější používat klasické modely, nikoli varianty edge, které jsou dražší, ale přitom zážitek z VR nijak nevylepší. Pozor také na model Note 4, se kterým Samsung virtuální realitu původně představil a testoval už v roce 2014, ale který není oficiálně u prodejní verze podporován. Nicméně zprovoznit se s brýlemi dá.

K samsungům v této cenové kategorii existuje minimum alternativ, z telefonů s QHD displejem jako jsou Google Nexus 6p, Motorola Moto X-Force, HTC One M9+ nebo nové HTC 10 nemají k dispozici žádný specializovaný set pro virtuální realitu a tak je potřeba se spolehnout na méně pohodlný cardboard. A to je v dané cenové kategorii trochu málo.

Kontroverzní bonus

Podobně je trochu málo používat Cardboard i se smartphonem s nejvyšším rozlišením na trhu. Tím je Sony Xperia Z5 Premium, která nemá QHD (2K) displej, ale rovnou 4K panel. Na úhlopříčce 5,5 palce tak nabízí rozlišení 3 840 x 2 160 pixelů a tedy jemnost úžasných 806 pixelů na palec. Pozor, na tuto hodnotu se telefon v praxi dostane až po aktualizaci na Android 6.0, verze s původním systémem umí toto rozlišení aktivovat třeba jen ve fotogalerii a v aplikaci pro spouštění videa, což ve VR nelze využít.

Aktualizovaná verze ale s Cardboardem funguje velmi dobře a jemnost obrazu je opravdu skvělá, byť takové rozlišení nemusí podporovat zdaleka všechny aplikace. Trochu potíž je, že tohle Sony není v porovnání s konkurencí top-modelů zrovna nejlepší smartphone a přitom je opravdu hodně drahé, stojí 20 990 korun.

Nejšpičkovější zážitky

Ty nejlepší zážitky z virtuální reality ovšem zatím smartphony zprostředkovat neumí. K tomu je zapotřebí mít speciální samostatné sady, mezi kterými je dle toho, co jsme si mohli vyzkoušet, hvězdou řešení HTC Vive. Je pořádně drahé, stojí 25 999 korun a k tomu je ještě potřeba mít pořádný herní počítač, který virtuální realitu utáhne. Nejlevnější herní stroje v tomto případě vyjdou na zhruba 15 tisíc korun, ale pro to nej je potřeba mít mnohem výkonnější počítače za desítky tisíc korun.

Krom toho, že HTC Vive nabízí opravdu špičkové možnosti ovládání, výtečný obraz (a to i přesto, že jeho dva displeje mají rozlišení 1 080 x 1 200 pixelů) i spoustu obsahu z herního portálu Steam, je zajímavostí i jeho propojení se smartphonem. Ve virtuální realitě totiž můžete díky propojení přes Bluetooth sledovat upozornění z telefonu, přijímat hovory nebo třeba číst SMS. To se při dlouhých výletech do virtuálního světa může opravdu hodit.