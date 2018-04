Podle Googlu o ní nikdo neví. Je virtuální realita hit, nebo bublina?

Virtuální realita dostává v médiích hodně prostoru a hovoří se o ní jako o hitu budoucnosti. Ovšem i jeden z hlavních tahounů současné honby za virtuální realitou přiznává, že ještě potrvá.

Viceprezident divize virtuální reality v Googlu Clay Bavor serveru The Wall Street Journal řekl, že povědomí mezi lidmi o virtuální realitě je nízké. Dodal, že virtuální realitu vyzkoušelo nebo o ní alespoň ví tak málo lidí, že jde o statistickou chybu. „O virtuální realitě ví zhruba nula procent lidské populace“, řekl Bavor.

Slova představitele Googlu zazněla i přesto, že americká společnost už vydistribuovala pět milionů papírových brýlí Google Cardboard, které fungují po vložení chytrého telefonu. A právě různí výrobci smartphonů se snaží zájem o virtuální realitu rozpoutat. V různých akcích přidávají k chytrým telefonům speciální brýle zdarma, nebo jsou brýle rovnou součástí balení.

Pro výrobce smartphonů je sázka na virtuální realitu jasnou volbou. Zájem o chytré telefony začíná stagnovat nebo přímo klesat, a tak hledají nové cesty, jak vydělat peníze. Právě chytré telefony jsou dnes tím hlavním, co žene virtuální realitu dopředu. To přiznává i Bavor. Podle něj se virtuální realita masově rozšíří právě díky smartphonům.

Google proto vyvinul softwarovou platformu Daydream, kterou budou vybaveny chytré telefony s novým systémem Android Nougat. V budoucnu by měla virtuální realita najít uplatnění nejen například při hraní her, ale poslouží i pro zaznamenání každodenních zážitků.

Na vlastní platformě pro virtuální realitu pracuje i další velký hráč, a to Facebook. Ten odkoupil společnost Oculus, která mimo vlastních brýlí Rift spolu se Samsungem připravila brýle Gear VR pro chytré telefony. Aktivní jsou i další výrobci smartphonů, HTC a Sony, ale ti nespojují své systémy pro virtuální realitu primárně se smartphony.

V pozadí současné vlny zájmu o virtuální realitu se drží Apple, který o virtuální realitě zatím mlčí. Jeho iPhony pro zobrazení virtuální reality zatím nejsou vhodné, jelikož mají nízké rozlišení displejů. To je pro perfektní zážitek z virtuální reality důležité, a proto se očekává, že se v příštím roce stane u špičkových smartphonů s Androidem standardem rozlišení 4K.

Zatím to vypadá, že „šílenství“ okolo virtuální reality je zatím opravdu jen virtuální, ale v budoucnu se to může změnit. Google do virtuální reality vkládá velké naděje a slibuje si, že na ní může vydělat pomocí propracovaných reklam. Je na ni dobře připraven a jeho služba YouTube je pro obsah s virtuální realitou jednou z nejideálnějších možností.

Zaujala vás virtuální realita?