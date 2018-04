Noví operátoři přinesou nižší ceny volání, nervozita na trhu stoupá

Ceny mobilního volání by se letos měly výrazněji snižovat. To se sice děje už několik let, loni se průměrná cena snížila asi o 18 procent, letos by však mobilní "výprodej" mohl být ještě výraznější.

A to hlavně díky novým konkurentům, kteří by trh měli už letos více rozředit. Jde o společnosti bez vlastní sítě a infrastruktury, tedy o takzvané virtuální operátory. Ti si služby kupují od síťových operátorů a dál je přeprodávají svým zákazníkům.

Podobným příkladem je Bleskmobil, který několik měsíců nabízí vlastní předplacené karty v síti Telefóniky. Podle hlasů z trhu jsou na cestě minimálně další dva, byť samy firmy se zatím tváří tajemně.

Jednou z nich by měla být telekomunikační firma GTS Czech. Ta by podle informací MF DNES měla být nejdále ve vyjednávání se společností T-Mobile. Ani jedna ze stran však námluvy oficiálně potvrdit nechce. "Takzvaný virtuální operátor je naším dlouhodobým cílem, nicméně v tuto chvíli nebudeme komentovat stav jednání," uvedla pouze mluvčí společnosti GTS Lucie Řeřichová.

Operátor od Teska nebo od Českých drah

Nakročeno k vlastnímu operátorovi má také řetězec Tesco, který tuto službu provozuje na řadě evropských trhů včetně Slovenska. Před několika dny si v Česku založil dceřinou společnost Tesco Mobile a zaregistroval ochrannou známku. Ve většině zemí Tesco spolupracuje s Telefónikou, i v Česku je jí podle hlasů z trhu nejblíže. "V tuto chvíli je však předčasné spekulovat o tom, zda, kdy a za jakých podmínek bude na českém trhu mezi našimi službami i mobilní virtuální operátor," uvedl vyhýbavě mluvčí řetězce Jan Dvořák.

Podle informací MF DNES o vlastním "virtuálovi" uvažují na České poště či v dceřiné společnosti Českých drah ČD Telematika. Na pozadí těchto utajených jednání se navíc odehrává další miliardová bitva - o volné frekvence. Na nich by mohl vyrůst nový plnohodnotný hráč s vlastní sítí. O frekvence v tuto chvíli soupeří trojice současných operátorů se skupinou PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera.