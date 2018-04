Virtuálové prý chybují v podmínkách, ale ČTÚ konkrétní operátory neuvede

V květnové analýze regulátor například prověřoval, zda jsou virtuální operátoři oznámeni v souladu se zákonem jako podnikatelé v elektronických komunikacích či zveřejňují-li na internetu návrh smlouvy. Právě absence formuláře smlouvy, na který odkazují obchodní podmínky, je v případě virtuálů častým prohřeškem.

Úřad také zjišťoval, zda spotřebitel z nabídky služeb a návrhu smlouvy dostupným a srozumitelným způsobem zjistí, kdo má například povinnost vyřizovat reklamace či zajistit přenositelnost čísel. Prověřoval i smluvní podmínky, neobsahují-li ustanovení v rozporu se zákonem o elektronických komunikacích, o ochraně spotřebitele či jinými právním předpisy.

MOBIL.CZ žádnou výzvu nedostal Virtuální operátor MOBIL.CZ, který společně provozují mediální skupina MAFRA a T-Mobile, žádnou výzvu k odstranění nedostatků nedostal. "Ani MAFRA, ani kolegové z T-Mobile o žádné výtce od ČTÚ neví. Jsem si jist, že své povinnosti plníme ," uvedl Jaroslav Kábele, ředitel New Business Development MAFRA.

"Proběhlá analýza co do rozsahu prověřovaných subjektů je nejrozsáhlejší, jakou úřad v oblasti smluvních podmínek poskytovatelů služeb elektronických komunikací dosud prováděl," informoval redakci Mobil.iDNES.cz mluvčí ČTÚ Martin Drtina. Zařazeno do ní bylo celkem 72 subjektů, tedy téměř všichni v Česku působící virtuální operátoři.

U šesti z nich úřad zjistil, že na internetových stránkách nemají vůbec zveřejněn návrh smlouvy. V případě dalších 29 virtuálů pak tento návrh vykazoval vady. Konkrétní jména společností, u nichž byly prohřešky zjištěny, se redakci Mobil.iDNES.cz získat nepodařilo. S odvoláním na zákonný postup nemůže být podle mluvčího v tomto případě úřad konkrétnější.

"V těch případech, kdy bylo zjištěno zřejmé porušení zákona, ČTÚ dotčené poskytovatele napřed vyzval k podání vysvětlení, v jehož rámci budou poskytovatelé poučeni o zjištěných závadách a vyzváni k jejich odstranění," upřesňuje Drtina. Pokud se tak nestane, využije úřad další zákonné možnosti, aby byly zjištěné závady odstraněny.

Může přistoupit i ke správním řízením. V nich mohou být uděleny pokuty za správní delikt podle §118 zákona o elektronických komunikacích nebo uloženy povinnosti ke změně smluvních podmínek.

Analýza odhalila nedostatky i ve způsobu zapracování legislativních změn do smluvních ujednání, ať už jde o zákonnou limitaci výše smluvních pokut při předčasné výpovědi smlouvy na dobu určitou, nebo vymezení podmínek reklamace.