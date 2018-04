Virtuální operátory chceme, tvrdí šéf ČTÚ. O jejich přínosu pochybuje

"My skutečně chceme, aby tady takové subjekty vznikly. A pak se ukáže, zda mají vliv na trh, zda se sníží cena, nebo nesníží," řekl Dvořák v ČT. Podle něj ale není zřejmé, zda vstup virtuálního operátora bude mít na trh nějaký vliv. "Ať to rozhodne trh, dopředu to nebudeme říkat. Co uděláme ale v každém případě, že budeme napomáhat tomu, aby tady takové subjekty vznikly," dodal.

S pochybnostmi nad přínosem virtuálních operátorů v pořadu vystoupil i Jakub Chytil, člen představenstva Telefóniky O2. Podle něj stále není jejich vliv jasný i přesto, že tyto společnosti fungují na zahraničních trzích již přes deset let. "Není to tak, že vstoupí virtuální operátor na trh a tančit se bude všude," upozornil Chytil.

Jednání o případném virtuálním operátorovi přitom už probíhají. Podle Dvořáka se Český telekomunikační úřad (ČTÚ) účastnil už dvou, bližší detaily neuvedl. Jakub Chytil pouze prozradil, že Telefónica O2 jednala v posledním roce se dvěma zájemci z řad českých skupin podnikatelů, ke vzájemné dohodě ale nedospěli.

Virtuální operátor Zažité označení pro operátora, který nemá vlastní infrastrukturu, ale přesto sám poskytuje telekomunikační služby, má příslušnou licenci od ČTÚ, posílá vlastní vyúčtování služeb zákazníkům a poskytuje jim vlastní zákaznickou podporu. Virtuální operátor využívá infrastrukturu jiného operátora pro poskytování vlastních telekomunikačních služeb.

"Smlouva je to poměrně tlustá, vyjednávání trvá 9 až 12 měsíců (...) zatím jsme nedosáhli oboustranně výhodné nabídky," řekl Chytil.

ČTÚ má historickou možnost konečně něco změnit

Podmínku na zpřístupnění sítí stávajících operátorů chce ČTÚ začlenit do chystané aukce volných kmitočtů (více o chystané aukci čtěte zde). Ty jsou podle novináře Ondřeje Malého, který se problematice telekomunikačního trhu věnuje, pro stávající operátory natolik klíčové, že má ČTÚ největší možnost něco změnit.

"Ty kmitočty operátoři nutně potřebují, je to pro ně klíčová součást. ČTÚ si tak může do podmínek té aukce dovolit dát leccos," řekl během diskuse Malý. "ČTÚ má šanci zvýšit míru konkurence v Česku a je to jeho poslední šance na příštích 15 let," dodal Malý s tím, že například v Německu funguje asi 130 virtuálních sítí.

Současné podmínky aukce ale označil pro případného čtvrtého operátora za "dost drsné", protože musí pokrýt nejdříve nepříliš zajímavá místa. Ta jsou pro byznys logicky méně výhodná než velké aglomerace. Pro případného nového operátora tak bude velmi problematické se na trhu prosadit.

Současné operátory znevýhodníme podmínkou otevření sítí

Právě to je podle šéfa ČTÚ jeden z hlavních důvodů, proč se do podmínek aukce zvažuje zanést i požadavek na otevření sítí stávajících operátorů. V případě, že by taková úprava prošla, musí úřad vypsat soutěž do tří měsíců, upozornil Dvořák.

"Není vyloučeno, že tam bude podmínka národního roamingu, resp. virtuálních operátorů," řekl. Je to podle něj dostatečné znevýhodnění vůči případnému novému hráči. Podle Chytila ale není aukce správným regulatorním nástrojem, jak na český trh virtuální operátory přivést. Zároveň projevil zájem na tom, aby aukce přinesla státu, resp. daňovým poplatníkům, co nejvíce peněz.

"My slyšíme od operátora, že chce zaplatit strašně moc peněz a strašně rád. Na tom je vidět ten efekt virtuálních operátorů," glosoval jeho slova Malý. Upozornil, že všechny nadnárodní firmy, které u nás působí, mají v zahraničí ve svých sítích virtuální operátory. Tím se podle něj vylučují slova o složitosti najít oboustranně výhodnou nabídku. "Důvodem je to, že to prostě nechtějí," uzavřel diskusi Malý.