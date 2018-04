Virtuální operátoři už letos v létě? ČTÚ chce regulovat mobilní trh

ČTÚ již loni na podzim začal zkoumat stav na trhu mobilního volání a zjistil, že tam panuje nedostatečná konkurence. Proto začal chystat opatření, jež by operátorům nařizovalo povinně vydat velkoobchodní nabídku svých služeb, kterou by mohli využít potenciální virtuální operátoři. Větší konkurence by pak vedla k poklesu cen a nabídce kvalitnějších služeb. Návrh na vytvoření tzv. relevantního trhu již schválil ÚOHS, ale ještě podléhá posouzení Evropskou komisí.

Vstup virtuálních operátorů, kteří by konkurovali T-Mobilu, Telefónice a Vodafonu s využitím jejich mobilních sítí, je možný již zhruba dva roky, museli by se ale se současnými operátory dohodnout, což se nepovedlo. Podle Dvořáka se objevily pouze tři firmy, které požádaly ČTÚ o pomoc při jednáních, zatím ale bez úspěchu. Podle informací ČTK byly mezi zájemci Česká pojišťovna a Dial Telecom.

Virtuální operátoři by se mohli dostat i do sítí 4G, pro které bude úřad nabízet kmitočty v aukci letos na podzim. Velkoobchodní nabídka pro virtuální operátory je jednou z navrhovaných podmínek soutěže.

V Česku jako jedné z mála zemí v Evropě zatím virtuální operátoři nefungují. Supluje je zhruba 30 tzv. šedých operátorů, kteří na základě smlouvy s provozovateli GSM sítí nabízejí jejich služby za výhodnějších podmínek určitým (uzavřeným) skupinám zákazníků. Neposkytují své služby veřejně, jak je tomu u klasických virtuálních operátorů.