MOBIL.CZ má balíček s minutou za 1,90 Kč. A další virtuálové přibývají

Stávající operátoři navíc reagují na vývoj trhu, upravují sazby a představují nové balíčky služeb. Například MOBIL.CZ společnosti MAFRA (vydává i portál iDNES.cz) v pondělí 24. března představil měsíční balíček Třicítka. V něm zákazníci za 57 korun získají 30 volných minut do všech sítí v Česku. Minuta volání tak vychází na 1,90 Kč. Balíček, který se aktivuje v internetové samoobsluze, nelze kombinovat s měsíčním balíčkem Pokecám. Ten za 149 korun umožňuje neomezeně volat a posílat SMS do vlastní sítě. Za dobití kreditu uživatelé získají FUP 200 MB s platností 30 dnů.

Únor měsícem předplacenek

Nejvýraznějším hráčem, který během letošního února zahájil činnost, je Sazkamobil společnosti Sazka. Jen o pár dnů dříve počet virtuálů rozšířili například operátoři BTSmobil, Fortech či Reptil. Ti se zaměřují výhradně na předplacené služby a kromě Sazkamobilu, který využívá sítě Vodafone, působí v síti T-Mobilu.

BTSmobil je dalším z mála virtuálních operátorů, za nimiž nestojí velké společnosti, nýbrž fyzická osoba. Operátor využívá velkoobchodní platformy společnosti Axfone a provozuje ho Robert Kadlec.

V nabídce má tři předplacenky, které se liší sazbami za volání a SMS do vlastní sítě. U základní předplacenky stojí odchozí hovor do všech sítí 1,90 Kč, odeslání SMS pak 1,50 koruny. Stejné sazby jsou u předplacenky Bezstarostné volání a SMS v síti BTSmobil platné do ostatních sítí. Ve vlastní síti pak minuta hovoru stojí 65 haléřů, stejnou částku si operátor naúčtuje i za odeslání SMS.

Předplacenku Věrnost se cení, u níž platí pro hovory i SMS do všech sítí jednotná sazba 1,10 Kč, mohou zákazníci využít až po třech měsících. S využitím služeb BTSmobilu je spojen padesátikorunový měsíční poplatek, který je platný pro všechny předplacenky. Pouze u tarifu Věrnost se cení jsou hovory účtovány po celých minutách, u zbývajících tarifů je tarifikace 60 + 1.

Minimální výše dobíjeného kreditu je 300 korun, platnost kreditu od dobití je šest měsíců. Operátor umožňuje i změnu tarifu. První taková změna je bezplatná, každá další je zpoplatněna částkou 100 korun.

Na stokorunu přijde také vydání nové SIM karty. Převod čísla je zpoplatněn částkou 350 Kč/SIM při množství do 10 SIM, od 11 do 100 SIM pak částkou 170 Kč/SIM. Po ročním užívání služeb a současně minimální celkové útratě pět tisíc korun pak operátor tyto poplatky uživateli vrátí zpět formou kreditu.

Stejným způsobem pak zákazník získá zpět i část měsíční útraty. Maximálně může získat zpět 575 korun, a to při útratě 2 000 korun. Pokud zákazník za rok ušetří na slevách minimálně 1 500 korun, slibuje operátor navíc 10% prémii. Do měsíční útraty se počítají všechny služby, tedy hovory, SMS i MMS (a to i do zahraničí) a také měsíční paušál. U předplacenky Bezstarostné volání a SMS v síti BTSmobil se pak do celkové útraty nepočítají hovory a SMS do vlastní sítě. Totéž platí také předplacenky Věrnost se cení, u níž se do této útraty nepočítají hovory a SMS do všech sítí.

Základní měsíční datový s 50 MB stojí 50 korun, dvojnásobný objem dat pak o 30 korun více. U těchto balíčků dojde po vyčerpání dat k blokaci datových přenosů. Ke snížení rychlosti na 64/16 kbps dojde pouze u balíčků s FUP 500 MB (210 Kč/měsíc), 1 GB (270 Kč/měsíc) a 3 GB (485 Kč/měsíc). Dodatečná data lze dokoupit jednou měsíčně. Dokoupení 100 MB stojí 90 korun, 500 MB pak 220 korun a o 40 korun více pak 1 GB.

BTSmobil Předplacenka Volání v síti/mimo síť (Kč/min) SMS v síti/mimo síť Měsíční paušál základní 1,90 Kč (do všech sítí) 1,50 Kč (do všech sítí) 50 Kč Bezstarostné volání a SMS v síti BTSmobil 0,65 Kč/1,90 Kč 0,65 Kč/ 1,50 Kč 50 Kč Věrnost se cení 1,10 Kč (do všech sítí) 1,10 Kč (do všech sítí) 50 Kč

Dvě předplacenky nabízí také virtuál Reptil. V síti T-Mobilu hostuje prostřednictvím společnosti GTS. Předplacenky se kromě sazeb za odchozí hovory liší i způsobem účtování. Shodný je měsíční poplatek 40 korun. Jednou měsíčně lze tarif zdarma změnit.

Výhodnější sazby za hovory do vlastní i ostatních sítí nabídne tarif Reptil minutovka (tarifikace 60 + 60), u tarifu Reptil sekundovka je pak vyššími sazbami vykoupeno výhodnější sekundové účtování. Sazby za hovory startují na částkách 1,40 Kč/min do ostatních sítí a 60 haléřů do vlastní sítě. Odeslání SMS do vlastní sítě stojí 80 haléřů, do ostatních sítí pak 1,29 koruny.

Minimální výše dobíjené částky je 100 korun, dobíjí se převodem na účet. Platnost kreditu je neomezená. Za každého nově přivedeného klienta pak operátor zákazníka odmění bonusovým kreditem. Začátkem dubna plánuje Reptil představit trojici hlasových balíčků s neomezeným voláním a SMS do vlastní sítě a volnými jednotkami do ostatních mobilních sítí.

Za přenos čísla od jiného operátora zaplatíte 350 korun. Při dobití kreditu v minimální výši tisíc korun je pak přenos čísla bezplatný. Stejná podmínka platí i pro bezplatné vydání nové SIM. V tomto případě si stačí dobít kredit v minimální výši 500 korun. Při dobití nižší částky je účtován poplatek 100 korun.

Rozsah datové nabídky Reptilu plně koresponduje s nabídkou BTSmobilu, ve srovnání s ní je však dražší. Základní měsíční balíček s 50 MB stojí 55 korun, 100 MB pak 90 korun. Balíček s FUP 500 MB vyjde na 230 korun, o 60 korun dražší je balíček s FUP 1 GB a 3GB balíček stojí 550 korun. I v tomto případě platí, že po vyčerpání dat u dvojice nejnižších balíčků jsou další datové přenosy blokovány.

Reptil Předplacenka Volání v síti/mimo síť (Kč/min) SMS v síti/mimo síť Měsíční paušál Reptil minutovka 0,60 Kč/1,40 Kč 0,80 Kč/1,29 Kč 40 Kč Reptil sekundovka 0,80 Kč/1,70 Kč 0,80 Kč/1,29 Kč 40 Kč

Společnost Fortech pak využívá velkoobchodní platformy Mobil21 a oproti předchozím virtuálům své služby v současnosti cílí výhradně na stávající klientelu. Předplacenku s jednotnou sazbou za hovory i SMS tak mohou využívat pouze osoby, které u společnosti již využívají bezdrátový internet. Tarifikace je 60 + 1. Nabídku pro ostatní zákazníky Fortech teprve chystá.

S využitím předplacené služby je spojen měsíční poplatek, který je začátkem každého měsíce automaticky stržen z kreditu. Přenos čísla od jiného operátora stojí 300 korun. Zpoplatněno je také vydání nové SIM, u níž operátor zohledňuje formát. Za nano SIM si naúčtuje 107,69 Kč, u micro a standardního formátu pak 83,49 Kč.

Datová nabídka obsahuje tři měsíční balíčky: 100 MB za 59 korun, 500 MB za 159 korun a 2 GB za 399 korun.

Fortech Volání do všech sítí (Kč/min) SMS do všech sítí Měsíční paušál 1,21 Kč 1,21 Kč 30,25 Kč

Od března pak v síti T-Mobilu hostuje virtuál TeleUspory, který využívá velkoobchodní platformy GTS. Zaměřuje se na paušální tarify. Výše měsíčních poplatků startuje na částce 49 korun v případě tarifu Na příjmu, který jako jediný ze čtveřice tarifů neobsahuje žádné volné jednotky.

Sazby za služby jsou pak pro všechny tarify shodné. Minutový hovor do vlastní sítě stojí 0,49 Kč, SMS 0,99 Kč. Do ostatních sítí je sazba za hovory a SMS jednotná, a to 1,49 Kč. Hovory jsou účtovány po celých minutách. Nevyužité volné jednotky se do dalšího období nepřevádí.

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tarify lze měnit k začátku zúčtovacího období. První změna za jedno čtvrtletí je bezplatná, druhá je zpoplatněna částkou 10 korun a třetí pak 25 korunami. Přenos čísla od jiného poskytovatele je bezplatný.

Datová nabídka obsahuje pět měsíčních balíčků s cenami od 85 korun měsíčně za balíček s FUP 150 MB do 445 korun za balíček s FUP 1,5 GB.

TeleUspory Tarif Volání v síti/mimo síť (Kč/min) SMS v síti/mimo síť Volné jednotky do všech sítí(minuty/SMS) Měsíční paušál Na příjmu 0,49 Kč/1,49 Kč 0,99 Kč/1,49 Kč - / - 49 Kč Volám občas 0,49 Kč/1,49 Kč 0,99 Kč/1,49 Kč 120 / - 199 Kč Volám hodně 0,49 Kč/1,49 Kč 0,99 Kč/1,49 Kč 350 / - 349 Kč Píšu hodně 0,49 Kč/1,49 Kč 0,99 Kč/1,49 Kč - / 300 349 Kč

Poskytovatelé internetu i energetické společnosti

Kromě nových hráčů o sobě dávají vědět i ti, kteří na trhu působí již několik měsíců. Většinou jde totiž o malé subjekty, které se zpočátku zaměřují výhradně na konkrétní lokalitu a stávající klientelu.

Virtuálního operátora Nej MOBIL provozuje kabelová společnost Nej TV již od loňského října. V síti T-Mobilu hostuje prostřednictvím společnosti GTS.

Nej MOBIL má jen jediný paušální tarif. Měsíčním poplatek činí 20 korun a do vlastní sítě lze volat a posílat SMS za 50 haléřů. Do ostatních sítí pak minutový hovor stojí 1,60 Kč a SMS 1,20 Kč. Méně obvyklá je tarifikace 30 + 30.

Přenesení čísla od jiného operátora přijde na 300 korun. Vydání nové SIM je zpoplatněno částkou 100 korun, další stokorunu si vezme poštovné. Při objednání služby musí zákazník složit i volací jistinu ve výši 500 korun. O její vrácení pak musí sám zažádat, a to nejdříve po šesti měsících dobré platební morálky.

Datové balíčky u tohoto operátora nehledejte. Přenesená data totiž účtuje po megabytech, 1 MB stojí 70 haléřů.

Nej MOBIL Volání v síti/mimo síť (Kč/min) SMS v síti/mimo síť Data (Kč/MB) Měsíční paušál 0,50 Kč/1,60 Kč 0,50 Kč/1,20 Kč 0,70 Kč 20 Kč

Operátor Corasta využívá velkoobchodní platformy společnosti Quadruple, hostuje tak v síti Vodafonu. Zaměřuje se na tarifní služby.

Volání do ostatních sítí startuje na částce 1,10 Kč/min v případě tarifu Tandem, u kterého lze pod jedním vyúčtováním provozovat až tři SIM. Tandem za 445 korun měsíčně jako jediný umožňuje i bezplatně volat ve vlastní síti. U dvou levnějších tarifů pak minutový hovor v síti Corasta stojí jednu korunu. Tarifikace 60 + 1 je platná pro všechny tarify.

K tarifům si lze aktivovat také doplňkové služby. Balíčky obsahující 100 volných SMS či 100 volných minut stojí v obou případech 80 korun měsíčně. Datový balíček s FUP 150 MB vyjde na 65 Kč/měsíc, s FUP 1 GB pak na 330 korun měsíčně. Přenos čísla od jiného operátora zpoplatňuje Corasta částkou 300 korun.

Corasta Tarif Volání v síti/mimo síť (Kč/min) SMS do všech sítí Volné jednotky do všech sítí(minuty/SMS) Měsíční paušál Start 1,- Kč/1,40 Kč 1,40 Kč 60 / - 95 Kč Sprint 1,- Kč/1,25 Kč 1,25 Kč 150 / 50 185 Kč Tandem zdarma/1,10 Kč 1,10 Kč 300 / 60 445 Kč

Od loňského října na trhu působí také virtuál Sevencall společnosti Vole-j.cz, který hostuje v síti Vodafonu prostřednictvím velkoobchodní platformy společnosti Quadruple. I ten se zaměřuje výhradně na tarifní služby.

Sazby za minutový hovor a SMS v síti startují na částce 50 haléřů, do ostatních sítí pak na částce 1 Kč. Tarify Volej Fajn a Volej Namax v měsíčním paušálu přidávají i volné minuty do všech sítí. Oproti dvojici nižších tarifů, u nichž je uplatněna tarifikace 60 + 1, jsou u těchto tarifů hovory účtovány po celých minutách.

K tarifům si lze aktivovat doplňkové a datové balíčky. U tarifů Volej Fér a Volej Nej si lze za 149 korun měsíčně aktivovat balíček s neomezeným voláním v síti. To však neomezené není, bezplatně lze provolat 3 000 minut. Každá další minuta nad limit je již zpoplatněna. K tarifu Volej Fajn jsou k dispozici balíčky s volnými minutami, či SMS do všech sítí. Za 25 korun 20 SMS/minut, 50 SMS/minut pak za 60 korun. U Volej Namax pak některý z SMS balíčků (20 SMS/25 Kč, 50 SMS/60 Kč, 100 SMS/115 Kč).

Ceny datových balíčků startují na 69 korunách za FUP 150 MB. Vždy dvojnásobný objem dat pak stojí 129 korun, 229 korun a maximální FUP 1,2 GB přijde na 349 korun měsíčně. K dispozici je i denní připojení s FUP 25 MB za 25 korun. Po vyčerpání objemu dat klesne přenosová rychlost na 20 kbps.

Přenos čísla od jiného operátora ani aktivaci nové SIM operátor nezpoplatňuje. Zpoplatněn je však převod čísla ze sítě Sevencall k jinému poskytovateli, a sice částkou 299 korun.

Sevencall Tarif Volání v síti/mimo síť (Kč/min) SMS v síti/mimo síť Volné minuty do všech sítí Měsíční paušál Volej Fér 1,50 Kč (do všech sítí) 1,50 Kč (do všech sítí) - 49 Kč Volej Nej 1,- Kč (do všech sítí) 1,- Kč (do všech sítí) - 99 Kč Volej Fajn 0,50 Kč/1,50 Kč 0,50 Kč/1,50 Kč 100 149 Kč Volej Namax 0,50 Kč/1,- Kč 0,50 Kč/1,50 Kč 200 249 Kč

Od konce letošního ledna na telekomunikačním trhu působí také virtuální operátor 3ton, kterého provozuje stejnojmenná společnost. Síť, v níž hostuje, se nám nepodařilo zjistit. 3ton poskytuje předplacené i tarifní služby.

U předplacenek startují sazby za hovor ve vlastní síti na částce 1,49 Kč a 1,90 Kč za minutový hovor do ostatních sítí. SMS pak bez ohledu na síť na částce 1,50 Kč. Tyto sazby jsou platné pro tarif Home a k jejich využití je nutné měsíčně dobíjet kredit v minimální výši 400 korun. U tarifu Welcome platí sazba 4,90 koruny za odchozí hovory (bez ohledu na síť) a 2,50 za SMS.

Platnost kreditu od posledního dobití je šest měsíců.

3ton předplacenky Tarif Volání v síti/mimo síť (Kč/min) SMS do všech sítí Podmínka Home 1,49 Kč/1,90 Kč 1,50 Kč dobíjení kreditu v minimální výši 400 Kč/měsíc Welcome 4,90 Kč (do všech sítí) 2,50 Kč - Welcome + 300 MB 2,50 Kč (do všech sítí) 2,50 Kč - Welcome + 1 GB 2,50 Kč (do všech sítí) 2,50 Kč - Welcome + 3 GB 2,50 Kč (do všech sítí) 2,50 Kč -

Také paušální nabídka obsahuje dva tarify. Hovory zdarma v síti a výhodnější sazbu za SMS v síti má tarif Standard+, který stojí měsíčně 200 korun. Minutový hovor a odeslání SMS do ostatních sítí jsou zpoplatněné shodnou sazbou 1,90 Kč, která je platná i pro základní tarif Standard. S jeho využitím je spojen nižší měsíční poplatek, hovory v síti jsou však zpoplatněny sazbou 1,49 koruny za minutu.

3ton tarify Tarif Volání v síti/mimo síť (Kč/min) SMS v síti/mimo síť Měsíční paušál Standard 1,49 Kč/1,90 Kč 1,50 Kč/1,90 Kč 45 Kč Standard+ zdarma/1,90 Kč 0,99 Kč/1,90 Kč 200 Kč

K paušálním i předplaceným službám lze přikoupit měsíční datový balíček. V nabídce jsou celkem tři: s FUP 500 MB za 250 korun, s FUP 1 GB za 350 korun a s FUP 3 GB za 450 korun. U předplacenek Welcome + 300 MB, Welcome + 1 GB a Welcome + 3 GB jsou data již součástí dané služby.

Šedesáti virtuály to nekončí

Jak vyplývá z informací od poskytovatelů velkoobchodních platforem, není stávající počet operátorů zdaleka finální. Na přesycený trh se totiž připravují vstoupit mnohé další společnosti. Je pravděpodobné, že se objeví i další malé společnosti z řad lokálních poskytovatelů internetového připojení.