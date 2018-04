Vyznejte se v 50 virtuálních operátorech na českém trhu

Virtuálů působí na trhu více než padesát, první již odpadl

Zorientovat se v nabídce virtuálních operátorů je již poměrně obtížné. V současnosti jich na trhu působí již více než padesát. Často jde o malé firmy, které na trhu působí jako regionální poskytovatelé internetového připojení.

Že je počet virtuálů výrazně vyšší, než nám známá necelá padesátka, naznačují i informace od poskytovatelů velkoobchodních platforem. Jen přes GTS je v síti T-Mobilu kolem 30 virtuálů a přes Quadruple pak u Vodafonu hostuje 20 společností. A to jsou čísla bez současně nejvýraznějších hráčů, jako jsou MOBIL.CZ, Bleskmobil, Mobil od ČEZ či Tesco Mobile. Více o situaci na trhu virtuálů v tomto článku.

Se stále vyšší nasyceností trhu bude boj o zákazníky v případě nově příchozích společnosti stále těžší. Letošní rok tak patrně prokáže, které společnosti ve stále početnější konkurenci skutečně obstojí. Historicky prvním virtuálem, který ukončil činnost, je ViralMobil. Z telekomunikačního trhu se stáhl necelý půlrok po zahájení činnosti (více čtěte zde).

Přehled virtuálních operátorů na trhu najdete na konci článku.

První letošní

Jako první v novém roce vstoupil na tuzemský mobilní trh City Mobile, který svůj příchod avizoval s podstatným předstihem. Je jedním z mála virtuálů, za nimiž nestojí společnost dlouhodobě působící na telekomunikačním trhu. Společnost City mobile byla založena loni v červnu a v síti Vodafonu hostuje prostřednictvím velkoobchodní platformy ČD Telematika.

Nabídku předplacených služeb tvoří pětice tarifů, jejichž využití je vždy podmíněno měsíčním poplatkem. Nejnižší částku si operátor naúčtuje u tarifu Sekundovka, a sice 34 korun měsíčně. Tarif neobsahuje volné minuty, SMS ani data. Sazby startují na částce jedné koruny, a to v případě hovorů a SMS v síti City Mobile. Tarifikace je 1 + 1, u ostatních tarifů z nabídky operátora pak 60 + 1.

Volné minuty jsou k dispozici u tarifu City Mini. Uživatel může za měsíční poplatek 99 korun využít 60 volných minut. Tarif Standard pak za 199 korun měsíčně poskytne 150 volných minut a 50 volných SMS. Jediným tarifem, v němž jsou obsažena i data je City Max. Za měsíční poplatek 249 korun pak uživatel u tohoto tarifu získá také 100 volných minut a 50 SMS.

Nejdražším je pak City Rodina, avšak za 449 korun měsíčně lze v základním balíčku provozovat až tři SIM karty. Maximální počet aktivních SIM může být šest, za každou SIM nad rámec základního balíčku si však operátor naúčtuje jednorázový poplatek 70 korun a každý měsíc pak 40 korun. Všichni uživatelé se pak dělí o 300 volných minut a 60 SMS. Na bezplatné volání a textovky mezi sebou však mohou zapomenout.

Nevyčerpané jednotky se u žádného z tarifů do dalšího období nepřevádí. V budoucnu má City Mobile ambice do nabídky zařadit také neomezený tarif. V současné době může prvních 500 účastníků využít slevy 50 % z cen tarifů, a to po dobu jednoho roku. Podmínkou je úhrada celkové roční platby měsíčních paušálů po slevě předem. Akce se nevztahuje na tarif Sekundovka.

City Mobile Tarif Volání v síti/mimo síť/na pevné linky (Kč/min) Volání na pevné linky (Kč/min) SMS v síti/mimo síť Volné minuty/SMS/data Měsíční paušál Sekundovka 1 Kč/1,80 Kč/2 Kč 2 Kč 1 Kč/1,25 Kč -/-/- 34 Kč City Mini 1,50 Kč (do všech sítí) - 1,25 Kč (do všech sítí) 60/-/- 99 Kč City Standard 1,50 Kč (do všech sítí) - 1,25 Kč (do všech sítí) 150/50/- 199 Kč City Max 1,50 Kč (do všech sítí) - 1,25 Kč (do všech sítí) 100/50/150 MB 249 Kč City Rodina 1,50 Kč (do všech sítí) - 1,25 Kč (do všech sítí) 300/60/- 449 Kč

V rámci doplňkových balíčků lze přikoupit až 3 000 minut v síti (159 Kč/měsíc) a až 200 minut do všech ostatních sítí (149 Kč/měsíc). Měsíční balíček se sto SMS do všech sítí přijde na 89 korun, jen o deset korun více stojí balíček s 200 SMS do sítě.

SIM operátora je zdarma, avšak již při jejím pořízení je nutné přikoupit i kredit ve výši 150 korun a počítat také s částkou 49 korun za doručení. Platnost dobitého kreditu je vždy šest měsíců. Přenos čísla od jiného operátora je bezplatný, využití služeb City Mobile není podmíněno úvazkem. Avšak v případě přechodu od jiného operátora je nutné počítat se složením volací jistiny ve výši 300 korun, jejíž vrácení je podmíněno šestiměsíčním využíváním služeb. Až poté je částka v plné výši vrácena formou kreditu.

U tarifu Sekundovka je navíc nutné splnit i další podmínku. Aby byla volací jistina vrácena, musí uživatel v šestiměsíční lhůtě provolat minimálně 899 korun, nebo po stejnou dobu využívat mobilní internet s měsíčním paušálem. Ty jsou v nabídce čtyři: 150 MB (99 Kč/měsíc), 300 MB (169 Kč/měsíc), 600 MB (239 Kč/měsíc) a 1,2 GB (319 Kč/měsíc). Základní denní připojení (FUP 25 MB) stojí 18 korun, v případě tarifu Sekundovka je o korunu dražší.

Krátce po City Mobile vstoupil na trh také Private Mobil, který působí v síti Vodafone přes velkoobchodní platformu společnosti DH Telecom. Nabídka předplacených služeb zahrnuje trojici tarifů: Standard, VIP a Business.

U tarifu Standard stojí minutový hovor v síti 1,50 Kč, do ostatních sítí pak 1,90 koruny. U tarifů VIP a Business je minutová sazba za hovor do ostatních sítí 1,50 Kč. Hovory v síti u těchto tarifů operátor v případě, že objem odchozího volání v síti nepřesáhne 25 % z celkového objemu odchozího volání, nezpoplatňuje. V případě, že objem volání v síti Private Mobil přesáhne 25 % z celkového objemu odchozího volání, činí minutová sazba 0,90 Kč.

S tarify je spojen denní paušál, zúčtování probíhá týdně. Nejnižší je u tarifu Standard, a to 2 Kč. U tarifu VIP činí 6 Kč, v případě Businessu je pak ještě o korunu vyšší.

Private Mobile Tarif Volání v síti (Kč/min) Volání mimo síť (Kč/min) SMS Denní paušál (účtováno týdně) Standard 1,50 Kč 1,90 Kč 1,80 Kč 2 Kč VIP zdarma/0,90 Kč (při objemu odchozích hovorů více než 25 % z celkového objemu odchozích hovorů) 1,50 Kč 1,80 Kč 6 Kč Business zdarma/0,90 Kč (při objemu odchozích hovorů více než 25 % z celkového objemu odchozích hovorů) 1,50 Kč 1,80 Kč 7 Kč

Součástí nabídky operátora jsou i měsíční datové balíčky. Na 200 Kč přijde balíček s FUP 300 MB, o 70 korun dráže pak balíček s 500 MB dat. Balíček s FUP 1 GB stojí 425 korun.

SIM jsou k dostání s předplaceným kreditem ve výši 250, 500 a 800 korun. Kredit lze dobít částkou minimálně 200 Kč, při dobíjení prostřednictvím fakturace u tarifu Business pak minimum činí 500 Kč. V případě dobití kreditu prostřednictvím fakturace poskytne operátor zákazníkovi 10% slevu z ceny dobíjeného kreditu. Převod čísla od jiného operátora zpoplatňuje Private Mobile částkou 150 Kč.

Se stávající klientelou se startuje snáze

Řada již fungujících virtuálů a také mnoho z těch, kteří vstup na trh v současné době připravují, se často rekrutuje z firem poskytujících internetové připojení a VoIP volání. Jejich konkurenční výhodou je především klientská základna, kterou díky dlouhodobé působnosti na trhu disponují. Jde však především o malé společnosti působící lokálně, často tak není o jejich mobilních službách slyšet.

Jednou z nich je také jihočeská společnost OtavaNet, která mobilní služby poskytuje již od loňského září. Prostřednictvím platformy GTS hostuje v síti T-Mobilu. Nabídka je založená na trojici tarifů s názvy Mobil Relax, Mobil Optima a neomezeného Mobil Maxim. Ten přijde měsíčně na 700 korun a obsahuje 1 GB dat.

Nejlevnější tarif Mobil Relax data zcela postrádá. Za měsíční paušál 60 korun obsahuje pouze 30 volných minut, nebo SMS v síti a 30 volných minut, nebo SMS do ostatních sítí. Hovor a SMS nad rámec volných jednotek stojí v síti 50 haléřů, mimo síť pak 1,80 Kč.

Tarif Mobil Optimal pak za 300 korun měsíčně přináší neomezené volání a SMS v síti. Pro volání či SMS mimo síť má uživatel k dispozici 250 jednotek. Minuta hovoru a SMS nad rámec volných jednotek pak stojí 1,21 Kč.

Nevyužité jednotky se do dalšího období nepřevádějí. Jako z jiného světa již působí tarifikace 60 + 60, která je platná pro všechny tarify. Převedení čísla od jiného operátora je zpoplatněno jednou korunou.

OtavaNet Tarif Volání (Kč/min) a SMS v síti/mimo síť Volné minuty/SMS (v síti/mimo síť) Data Měsíční paušál Mobil Relax 0,50 Kč/1,80 Kč 30/30 - 60 Kč Mobil Optimal neomezeně/1,21 Kč -/250 rychlost 64 kbps 300 Kč Mobil Maxim neomezeně -/- 1 GB 700 Kč

Nabídka mobilního internetu startuje balíčkem Internet 64k, který za měsíční poplatek 60 korun poskytne sice neomezené FUP, avšak přenosová rychlost je pouze 64 kbps. Za 150 korun lze pořídit měsíční balíček s FUP 200 MB, za dvojnásobnou částku je pak k dispozici již 1 GB. Za data 3 GB si operátor naúčtuje 500 korun měsíčně, 600 korun pak za FUP 5 GB. Po vyčerpání FUP u měsíčních balíčků klesne rychlost na 64 kbps. Vrcholem nabídky jsou zcela neomezená data, ta však měsíčně přijdou na 990 korun.

Fyzická osoba na pozadí už není výjimkou

Jeden z nejnovějších virtuálů Skyfone je po Connectice již druhým alternativním operátorem, za nímž nestojí společnost, nýbrž fyzická osoba. Operátor provozovaný Ladislavem Němcem z Jaroměře působí v síti Vodafonu díky platformě Quadruple.

Skyfone vyrazil do konkurenčního boje se čtveřicí základních a dvojicí rodinných tarifů. U všech tarifů je bez ohledu na síť minutová sazba hovoru 1,80 Kč, odeslání SMS přijde na 1,25 Kč. Tarifikace 60 + 1 je pak opět jednotná pro všechny tarify. Základní datové připojení na den stojí 19 korun (FUP 25 MB).

U všech tarifů má zákazník k dispozici volné minuty a kromě tarifu SKY 60 také volné SMS. Volná data s limitem 150 MB pak poskytnou pouze nejdražší tarify SKY 100+ a SKY Rodina+.

U rodinných tarifů jsou pod jedním vyúčtováním sdruženy standardně maximálně tři SIM karty. Jejich počet lze navýšit až na pět SIM, za každou nad rámec základního balíčku si pak operátor naúčtuje měsíčně o 45 korun více. O volné jednotky rodinného tarifu se dělí všichni účastníci.

Skyfone Tarif Volání do všech sítí (Kč/min) SMS do všech sítí Volné minuty/SMS/data (MB) Měsíční paušál Sky 60 1,80 Kč 1,25 Kč 60/-/- 99 Kč Sky 100 1,80 Kč 1,25 Kč 100/50/- 159 Kč Sky 150 1,80 Kč 1,25 Kč 150/50/- 219 Kč Sky 100+ 1,80 Kč 1,25 Kč 100/50/150 249 Kč Sky Rodina 1,80 Kč 1,25 Kč 300/60/- 489 Kč Sky Rodina+ 1,80 Kč 1,25 Kč 420/120/150 639 Kč

Součástí nabídky jsou i datové tarify, u nichž platí stejné ceny za hovory a SMS jako u tarifů hlasových. SKY DATA 300 s FUP 300 MB vyjde měsíčně na 159 korun, SKY DATA 600 s FUP 600 MB pak na 249 korun a tarif s FUP 1,2 GB na 369 korun. Po vyčerpání dat klesne přenosová rychlost na 20 kbps.

K hlasovým tarifům lze dokoupit také zvýhodněné balíčky volných minut, SMS a dat. Například 100 volných minut v síti Skyfone přijde měsíčně na 55 korun, stejný balíček s voláním do všech sítí pak vyjde o 40 korun dráž. Tyto částky si za stejných podmínek operátor naúčtuje i při využití balíčků se 100 volnými SMS.

Pro volání v síti lze využít i měsíční balíček obsahující 3 000 minut, jehož pořízení vyjde na 170 korun. Měsíční datové balíčky stojí od 79 korun (FUP 150 MB) do 349 korun (FUP 1,2 GB).

Přenos čísla je zpoplatněn částkou 250 korun, vydání nové SIM karty stojí 100 korun. Před aktivací služby je nutné složit volací jistinu ve výši 200 korun, která je vratná při ukončení smlouvy.

Služby jako předplacená karta i jako tarif s vyúčtováním

Také podbořanská společnost IBG-NET, která od loňského listopadu provozuje virtuálního operátora Callpro, působí na trhu jako dlouholetý poskytovatel internetového připojení. Hostuje v síti T-Mobilu, a to prostřednictvím společnosti IPEX. Ta pod značkou Mobil21 provozuje síť virtuálních operátorů, kteří poskytují služby regionálně, a to jak pod touto značkou, tak pod svou vlastní.

Nabídka Callpro se sestává ze čtyř tarifů, které lze využívat jako předplacenou službu, či jako tarif s měsíčním vyúčtováním. Kredit má u předplacené služby roční expiraci. Ceny 1 Kč za volání a SMS v síti, 2,20 Kč za hovory a 1,40 Kč za SMS mimo síť jsou platné pro tarify Callpro 0, Callpro 100 a Callpro 200. Liší se tak pouze množstvím volných minut, shodná je i tarifikace 60 + 1.

Výhodnější sekundovou tarifikaci je možné využít pouze v případě tarifu Callpro ;-), který stejně jako Callpro 0 neobsahuje žádné volné minuty. Volání v síti v tomto případě stojí 90 haléřů za minutu, odeslání SMS jednu korunu. Mimo síť je minutová sazba 1,80 Kč, odeslání SMS přijde na 1,25 Kč. Měsíční paušál za tarif činí 29 korun.

Specifikací nulového tarifu Callpro 0 je minimální útrata za hlasové služby stanovená operátorem. Ta činí 200 korun za šest měsíců, tedy zhruba 33 korun měsíčně. Do útraty se započítávají i balíčky zvýhodněného volání.

Callpro Tarif Volání v síti/do všech sítí (Kč/min) SMS v síti/do všech sítí Volné minuty Měsíční paušál Callpro 0 1 Kč/2,20 Kč 1 Kč/1,40 Kč - 0 Kč Callpro 100 1 Kč/2,20 Kč 1 Kč/1,40 Kč 100 149 Kč Callpro 200 1 Kč/2,20 Kč 1 Kč/1,40 Kč 200 269 Kč Callpro ;-) 0,90 Kč/1,80 Kč 1 Kč/1,25 Kč - 29 Kč

Ke všem tarifům lze přikoupit datové balíčky. V nabídce jsou tři: 100 MB za 60 korun, 500 MB za 150 korun a 2 GB za 350 korun. Balíček Levně v síti pak za měsíční poplatek 50 korun sníží ceny za volání i SMS v síti na 60 haléřů.

Vydání SIM je bezplatné, za převod telefonního čísla od jiného operátora si Callpro naúčtuje částku 200 korun. Nevyužité volné minuty operátor převádí do následujícího zúčtovacího období.

Zatím posledním subjektem, který rozšířil řady virtuálních operátorů je SAZKAmobil. Ten od 18. února působí v síti Vodafonu a loterijní společnost Sazka služby mobilního operátora spojuje s novou loterijní hrou SAZKAmobil šance. Minuta volání stojí dvě koruny, SMS pak 1,50 Kč. Při dobití částkou 300 korun a vyšší pak ceny spadnou na 1,50 Kč za minutový hovor a na 1,30 Kč za odeslanou SMS (více čtěte zde).

Mnohé společnosti na vstup nových hráčů průběžně reagují. Například s MOBIL.CZ volají zákazníci až do konce letošního března za 2,20 Kč za minutu a mohou si také pořídit zvýhodněný balíček Pokecám v MOBILu. Ten jim za měsíční poplatek 149 korun umožní neomezeně volat a posílat SMS ve vlastní síti.

Tesco Mobile pak od 26. února přinese uživatelům z řad členů Tesco Clubcard výhodnější sazbu volání do ostatních sítí. Standardní minutová sazba 2,90 Kč klesne po dobití kreditu v jakékoli výši na 1,25 koruny. Novou cenovou nabídku zveřejní operátor koncem měsíce.