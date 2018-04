S virtuálními operátory se roztrhl pytel. Znáte je všechny?

Na tuzemský mobilní trh vstoupili v nedávné době díky velkoobchodní platformě MVNE společnosti GTS tři noví virtuální operátoři. V pátek 31. května odstartoval 99mobile (více čtěte zde), o den později jej následoval GoMobil. V pondělí 17. června pak služby spustil virtuál ha-loo.

V následujících měsících vstoupí na trh minimálně dalších sedm nových virtuálních operátorů. Nejdříve začnou mobilní služby poskytovat virtuálové Netbox Mobil a AIM Mobil společností Smart Comp a Planet A. Ty využijí svých obchodních značek, pod nimiž dosud ve vybraných krajských městech poskytují internetové připojení a digitální televizi. Firmy mobilní služby nabídnou díky velkoobchodnímu partnerství se společností GTS, podle odpočtů na internetových stránkách těchto virtuálů by měly být nabídky představeny již 26. června odpoledne.

Následně by své mobilní služby měly představit společnosti Quadruple, jejíž virtuál Q-CZ bude fungovat v síti Vodafonu, či brněnská společnost FAYN Telecommunications, specializující se na volání přes internet. Počátkem července pak mobilní služby spustí Mobil21 a Voocall a jako poslední dosud avizovaný virtuál by se měl na přelomu srpna a září představit Hellomobile.

GoMobil: při útratě 500 korun za půl roku žádný měsíční paušál

Po společnosti Maxprogres mobile, provozovateli 99mobile, využila partnerství s firmou GTS i společnost TERMS. Ta v sobotu 1. června spustila v síti T-Mobilu službu GoMobil.

Oproti již delší dobu fungujícím virtuálům (MOBIL.CZ, Bleskmobil, Tesco Mobile) cílí stejně jako 99mobile na zákazníky, kteří dávají přednost paušálním tarifům. Nabídku tvoří tři bezúvazkové tarify s názvy Start, 100 a 200.

Volat a zasílat SMS ve vlastní síti lze již od 60 haléřů. Minuta volání do ostatních sítí startuje na částce 1,50 Kč, odeslání textové zprávy pak na 1,30 Kč. Nejvyšší sazby má základní tarif Start.

Jeho výhodou je však v případě celkové útraty za šest měsíců v minimální výši 500 korun nulový paušál. Pokud je součet měsíčních útrat za půl roku nižší, účtuje GoMobil v posledním měsíci udržovací poplatek ve výši 30 korun.

Žádný z tarifů GoMobil neposkytuje balíček volných SMS, základní Start pak ani volné minuty. Ty lze využít až u zbývající dvojice tarifů. Tarif 100 za měsíční paušál 100 korun obsahuje 60 volných minut na volání do všech sítí. S tarifem 200 pak získá uživatel 100 volných minut a k tomu ještě zdarma 100 MB dat na měsíc.

Měsíční datové balíčky GoMobilu startují na 40 korunách za 50 MB, a to u tarifu 100. U základního tarifu Start je pak stejný objem dat o deset korun drážší. Maximální objem dat činí 1 GB, kdy s dražším tarifem pořizovací cena tohoto balíčku klesá. Mezi základním Startem a tarifem 200 činí rozdíl v cenách 150 korun.

Doplňkovou službou je Volání s rodinou zdarma v rámci GoMobil. Číslo, na které je balíček aktivován, může na čísla evidovaná pod jedním zákaznickým účtem volat zdarma. Poplatek za službu se liší podle zvoleného tarifu, u tarifů Start a 100 činí 100 korun, u nejvyššího tarifu jen 80 korun.

Tarifikace GoMobil je 60+1, za přenesení čísla je účtován poplatek 150 korun.

GoMobil Start 100 200 Měsíční paušál zdarma (při útratě minimálně 500 korun za šest po sobě jdoucích měsíců, jinak na konci půlročního cyklu udržovací poplatek 30 Kč) 100 Kč 200 Kč Volné minuty do všech sítí - 60 min 100 min Volání nad rámec volných minut v síti/mimo síť 0,90 Kč/1,90 Kč 0,70 Kč/1,70 Kč 0,60 Kč/1,50 Kč SMS v síti/mimo síť 1 Kč/1,50 Kč 0,70 Kč/1,50 Kč 0,60 Kč/1,30 Kč Data (na měsíc) 50 MB/50 Kč, 100 MB/75 Kč, 200 MB/150 Kč, 500 MB/250 Kč, 1 GB/450 Kč 50 MB/40 Kč, 100 MB/75 Kč, 200 MB/150 Kč, 500 MB/250 Kč, 1 GB/400 Kč 100 MB zdarma (dalších 200 MB/75 Kč, 500 MB/150 Kč, 1 GB/300 Kč)

Ha-loo odměňuje příchozí hovory

V pondělí 17. června představil svou nabídku předplacených služeb virtuální operátor ha-loo. Provozovatelem je společnost ha-vel, která taktéž využila velkoobchodní platformy GTS. Od letošního třetího čtvrtletí chce navíc umožnit nabízet mobilní služby i svým partnerským společnostem, avšak při splnění podmínky dosažení určitého ročního objemu provozu.

S ha-loo lze volat do ostatních pevných i mobilních sítí již od jedné koruny za minutu, a to při využití internetového volání z mobilního telefonu přes wi-fi. Volání v GSM síti je pak o korunu dražší.

Při volání ve vlastní pevné i mobilní síti pak operátor účtuje poloviční ceny. Za minutu hovoru přes wi-fi tak naúčtuje 50 haléřů, v síti GSM jednu korunu. Účtování je po sekundách. Každý příchozí hovor pak ha-loo odmění kreditem pět haléřů.

Odeslání SMS do vlastní sítě vyjde na jednu korunu, do ostatních sítí pak na 1,30 Kč. Platnost kreditu je šest měsíců od nabití. Minimální výše dobíjené částky je 150 korun.

Za 1 MB dat si operátor naúčtuje jednu korunu. V nabídce jsou také tři datové balíčky od 50 MB za 45 korun po 200 MB za 160 korun. Po vyčerpání měsíčního objemu dat lze nové balíčky dokoupit o pět až dvacet korun levněji.

I přesto, že jde o předplacenou službu, je s jejím využitím spojen měsíční poplatek za vedení SIM. Ten je stanoven na 45 korun, v promo akci pak pro prvních 500 zákazníků na 25 korun. Podle společnosti ha-vel se bude standardní výše poplatku snižovat úměrně rostoucímu počtu klientů.

Zpoplatněné je i zjištění výše kreditu prostřednictvím SMS, jejíž odeslání přijde zákazníka na jednu korunu. Zdarma si pak lze výši kreditu ověřit zavoláním na číslo 7788.

Mobil21 cílí na uživatele s útratou do 300 korun

Také společnost IPEX, která 1. července odstartuje virtuála Mobil21, je partnerem firmy GTS. I Mobil21 tak bude své služby, které budou určeny především pro rezidentní zákazníky, poskytovat v síti T-Mobilu.

Stávajícím klientům společnosti budou mobilní tarify nabídnuty prostřednictvím desítky regionálních poskytovatelů jako možnost rozšíření dosud využívaných služeb. Mobil21 hodlá cílit i na nové zákazníky s útratou za mobilní služby v rozmezí 200 až 300 korun měsíčně.

Od toho se tak odvíjí nabídka dvojice paušálních tarifů. Jejich využití je podmíněno šestiměsíčním úvazkem.

Celkem 100 volných minut a 20 SMS zdarma do všech sítí poskytne levnější z tarifů s názvem Jedna cena. Po vyčerpání zvýhodnění, v němž minuta hovoru přijde na 1,80 koruny, se ceny srovnají s konkurenčními virtuálními operátory, kteří se zaměřují výhradně na předplacenky.

Minuta hovoru tak přijde na 2,50 Kč, SMS na 1,50 Kč, což platí také pro druhý, dražší tarif s názvem Výhodná kombinace. V jeho případě za paušál 250 korun měsíčně zákazník získá 180 volných minut ve vlastní síti (mobilní i pevná čísla), 50 volných minut do ostatních sítí a 20 SMS zdarma do všech sítí.

Tarifikaci hovorů nechtěli zástupci společnosti IPEX komentovat. Tato informace tak zůstane tajemstvím pravděpodobně až do oficiálního představení Mobil21.

Datové balíčky se dokupují samostatně a bude možné vybírat ze dvou datových objemů. Za 59 korun bude k dispozici FUP 100 MB, 159 korun korun dráže pak 500 MB.

Podle číslovacího plánu ČTÚ má společnost IPEX přiřazeny číselné řady 772 72x xxx a 772 73x xxx, přičemž druhá ještě v době vydání článku nenabyla právní moci.

Mobil21 Jednotná cena Výhodná kombinace Měsíční paušál 199 Kč 250 Kč Volné minuty 100 do všech sítí 180 ve vlastní síti + 50 do ostatních sítí Volné SMS 20 20 Volání (po vyčerpání zvýhodnění) 2,50 Kč 2,50 Kč SMS (po vyčerpání zvýhodnění) 1,50 Kč 1,50 Kč Datový balíček 150 MB/500 MB 59 Kč/159 Kč 59 Kč/159 Kč Úvazek 6 měsíců 6 měsíců

S Hellomobile neomezeně již za 549 korun

Na přelomu srpna a září by se měl podle našich informací představit virtuální operátor Hellomobile. Stejnojmenná služba provozovaná společností Zefcom Czech dosud nabízí možnost výdělků za příjem reklamních sdělení prostřednictvím e-mailů, SMS a MMS.

V současné době není známo, v síti kterého operátora bude tento virtuál fungovat. Podle vyjádření, které má redakce Mobil.iDNES.cz od pracovníků společnosti k dispozici, má v současné době dvě blíže nespecifikované nabídky na spolupráci. Bližší informace budou podle nich známy až při spuštění služby.

Ač do jejího představení zbývají přibližně tři měsíce, lze na internetových stránkách Hellomobile dohledat online formulář včetně většiny podrobností tarifů. Schází však ceny za hovor a SMS po vyčerpání volných jednotek.

Dostupné informace však naznačují, že by Hellomobile mohl být prvním virtuálním operátorem, který nabídne jak paušální tak předplacené služby. Součástí nabídky by měly být také dva speciální rodinné tarify.

Pokud zveřejněné podrobnosti skutečně odrážejí realitu, bude pro uživatele zajímavá zejména dvojice neomezených tarifů.

První z nich nabídne neomezené volání i SMS do všech sítí a 2GB datový balíček již za 549 korun, a to bez jakéhokoli úvazku. Tedy za výrazně nižší částku než mobilní operátoři, navíc při vyšším objemu dat. Druhý neomezený tarif by měl stát 689 korun měsíčně a je podmíněn ročník úvazkem. Jeho součástí je totiž smartphone za zvýhodněnou cenu.

Základní tarif Hellomobile s názvem Basic by měl být výhodnější než tarif Jednotná cena od Mobil21. Oba tarify obsahují 100 volných minut do všech sítí, avšak Basic by při o 30 korun nižším měsíčním paušálu (169 korun oproti 199 korunám u Mobil21) měl mít navrch v počtu volných SMS. Jeho součástí je i základní 100MB datový balíček a není podmíněn úvazkem.

Zajímavými cenami by mohla překvapit i případná předplacenka. S ní by se do všech sítí volalo za 1,50 Kč, odeslání SMS by přišlo na pouhou korunu. Bude-li nabídka Hellomobile vypadat skutečně tak, jak je nyní prezentována (ač skrytě) na webu, se uvidí až na přelomu srpna a září.

Hellomobile Basic Neomezený tarif Neomezený + chytrý telefon v ceně Family 1+1 Family 2+2 Měsíční paušál 169 Kč 549 Kč 689 Kč 299 Kč (za všechny SIM) 699 Kč (za všechny SIM) Volné minuty do všech sítí 100 min neomezeně neomezeně 150 minut pro rodiče + 50 minut pro dítě 200 minut pro každého rodiče + 50 minut pro každé dítě Volné SMS do všech sítí 100 neomezené neomezené 100 pro rodiče + 50 pro dítě 100 pro každého rodiče + 50 pro každé dítě Data 100 MB 2 GB 2 GB 100 MB + 50 MB 100 MB + 50 MB Úvazek - bez úvazku 1 rok - -

FAYN a Voocall: Kombinace internetového a GSM volání

V průběhu června chce na mobilní trh vstoupit také brněnská společnost FAYN Telecommunications, která se specializuje na volání přes internet. Díky propojení internetového (VoIP) a mobilního (GSM) volání si i v tomto případě po vzoru virtuálního operátora ha-loo bude moci zákazník určit, jakým způsobem bude chtít hovor v případě dostupnosti wi-fi sítí uskutečnit.

Podle našich informací by měla společnost FAYN Telecommunications zveřejnit konkrétnější podobu své nabídky ještě během června. Potěšující přitom nebude tarifikace, která by měla být pravděpodobně 60+60.

Již v polovině letošního května měl své služby o mobilní volání rozšířit i Voocall, provozovaný společností Canistec, který se také specializuje na VoIP volání (více čtěte zde). Počátkem téhož měsíce však svůj vstup mezi virtuální operátory odložil.

"Po dlouhém zvažování jsme se rozhodli, že posuneme termín spuštění mobilních služeb. Aktuální situace s cenami není z našeho pohledu stále přijatelná, a proto vyčkáme až na novou velkoobchodní nabídku od MO," uvedl na diskuzním fóru Voocallu šéf společnosti Canistec Tomáš Urbánek.

Podle posledních informací by mělo ke spuštění služby dojít 1. července, kdy by měl být zveřejněn kompletní ceník. I nadále by měla být zachována nejen podpora mobilního VoIP, ale také služby Callback, tedy zpětného volání.

Tarifikace bude sekundová a mobilní služby budou cíleny na zákazníky s nižší měsíční útratou. Společnost slibuje i radikální snížení cen volání do mobilních sítí pro VoIP a Callback.

Další virtuálové na obzoru

V následujících měsících lze očekávat vznik dalších virtuálních operátorů, zejména díky velkoobchodní platformě společnosti GTS. Ta koncovým uživatelům nabízí mobilní služby pouze prostřednictvím svých obchodních partnerů.

Tento vývoj lze usuzovat i z nahlédnutí do číslovacího plánu ČTÚ. Jen od letošního března nabylo právní moci přidělení telefonních čísel společnostem CANISTEC, COMA, Dragon Internet, PODA či miniTEL. Nejnověji čeká na nabytí právní moci společnost METRONET, která je obchodním partnerem GTS.

Otázkou však zůstává, kolik virtuálních operátorů dokáže na tuzemském mobilním trhu v konkurenci ostatních přežít.