Úvazek si rozmyslete. Virtuálové slibují zajímavé ceny

Operátoři výrazně zlevnili, ale nejnižší ceny si až na výjimky podmiňují dvouletým úvazkem. Jenže úvazek se nemusí vyplatit, protože doba turbulentních cenových změn zdaleka není u konce. T-Mobile upravil nové tarify pouhý týden po jejich představení, Vodafone nové tarify ještě zcela nepředstavil. A pak tu jsou i další hráči, kteří na trh vstupují, nebo chtějí v brzké době vstoupit.

Virtuální operátoři slibují ještě výhodnější tarify

Než však budou známy výsledky aukce, ovlivní tvorbu cen i nově vznikající virtuální operátoři. Zatím na trhu reálně funguje jen jeden, ale další by mohli spustit služby do léta. Podmínkou, aby se firma stala virtuálním operátorem, je však smlouva s jedním z operátorů s infrastrukturou (O2, T-Mobile, Vodafone), případně se zprostředkovatelem, který takovou smlouvu bude moci uzavřít. Ovšem takový u nás opět zatím nefunguje. Prvním by měla být společnost GTS.

Virtuál ano, nebo ne? Pokud má virtuální operátor všechny náležitosti v pořádku, není se čeho obávat. Musí jasně deklarovat, v které síti působí, tedy, s kterým z operátorů s infrastrukturou má smlouvu. Naopak pozor na šedé přeprodejce, jak se stalo u Air Telecomu. Ten zatím smlouvu s operátorem nemá a jen přeprodává neveřejnou nabídku přes dalšího zprostředkovatele.

Virtuální operátoři se však nechtějí omezovat pouze na předplacené služby, jež nabízí první český virtuál Bleskmobil. Toho se tak změny paušálních tarifů operátorů fakticky nedotýkají.

Například společnost Centropol, která informovala o záměru stát se virtuálním operátorem, slibuje zajímavější nabídky, než mají stávající mobilní operátoři. Své služby totiž nechce omezit pouze na předplacenky.

"Domníváme se, že jednání stávajících operátorů je reakcí na očekávaný vstup virtuálních operátorů, jako je Centropol, na trh. Chtějí si tak na delší dobu 'zasmluvnit' co nejvíce zákazníků právě před příchodem virtuálních operátorů," reagoval na neomezené tarify operátorů Lukáš Pokrupa z Centropol Energy.

Společnost, která zákazníkům slibuje zajímavější nabídku, se chce stát plnohodnotným virtuálním operátorem. Mimo předplacených karet chce do své nabídky zahrnout tarify i balíčky. "V nich budeme zohledňovat výhody pro naše zákazníky, které trojice současných operátorů neposkytuje," dodal Pokrupa.

Ne každý virtuál je virtuál

Rozšířit služby se rozhodl také mobilní operátor Air Telecom, provozovatel CDMA sítě U:fon. Od čtvrtka 18. dubna zákazníkům nabízí také GSM služby. Podle původních informací se tak mělo stát až počátkem května.

Společnost však mlží, v síti kterého mobilního operátora hostuje. "Vyplývá to z obchodních podmínek partnerské smlouvy," reagoval na dotaz redakce Mobil.cz předseda představenstva Martin Hes. Mnohé indicie přitom nasvědčují, že využívá síť T-Mobilu.

Ten však podle mluvčí Martiny Kemrové nemá s Air Telecomem podepsanou smlouvu. Není tedy klasickým virtuálním operátorem, avšak pouze přeprodejcem neveřejných služeb elektronických komunikací šedého operátora (více čtěte zde).



Lákavé ceny neomezených tarifů Air Unlimited (s dvouletým úvazkem 640 korun měsíčně) a Air Unlimited Plus (při úvazku 680 korun) jsou vykoupeny značným rizikem ztráty telefonního čísla. Podpisem smlouvy se totiž majitelem přeneseného, nebo nově přiděleného čísla stává právě přeprodejce.



Operátoři vedou další jednání, konkrétnější nebudou

Podle informací redakce Mobil.cz vedou všichni mobilní operátoři v současné chvíli řadu dalších jednání o vpuštění virtuálních operátorů do svých sítí.

"Ano, vedeme dlouhodobá jednání s několika důvěryhodnými zájemci o provozování virtuálního operátora. Nicméně průběh těchto jednání před tím, než oficiálně oznámíme spolupráci, komentovat nebudeme," informovala nás mluvčí Vodafonu Alžběta Houzarová.

V podobném duchu na náš dotaz reagovala také mluvčí T-Mobilu Martina Kemrová. "Jednáme s řadou zájemců o statut virtuálního operátora. Jejich počet ani jména zatím nemůžeme sdělit," uvedla pro iDNES.cz. Prvním a zatím jediným potvrzeným virtuálem v síti tohoto operátora je tak společnost GTS, která se netají atraktivností vlastních neomezených tarifů ve srovnání se současnou nabídkou operátorů.

"Naše tarify tak určitě budou velmi zajímavé a cenově atraktivní. Konkrétněji naši nabídku představíme již v květnu a oficiální spuštění služeb plánujeme v průběhu tohoto léta," uvedla tisková mluvčí GTS Lucie Řeřichová.

Společnost chce své služby zacílit výhradně na firemní zákazníky, avšak jako poskytovatel velkoobchodní virtuální mobilní platformy (MVNE) osloví prostřednictvím svých partnerů i koncové zákazníky.

Prvním z nich bude telekomunikační skupina ha-vel, která začne zákazníkům nabízet předplacené karty s názvem ha-loo mobil od 13. června. Minuta volání do vlastní pevné i mobilní sítě ha-loo bude stát korunu, do ostatních sítí pak dvě koruny. Za zhruba 100 korun měsíčně bude možné dokoupit balíček 100 MB dat.

V létě přibude virtuálů jako hub po dešti

Během léta by měl začít fungovat také Tesco Mobile, který uzavřel smlouvu se společností Telefónica Czech Republic. Bude tak druhým virtuálním operátorem v síti O2. Jednání s dalšími společnostmi nám Telefónica nepotvrdila, ale ani nevyvrátila. "V tuto chvíli nejsme před podpisem smlouvy s jakýmkoli jiným subjektem," reagoval na náš dotaz její mluvčí Hany Farghali.

Tesco Mobile chce zákazníkům poskytovat srovnatelné služby s dalšími trhy, na nichž již působí. "Již v průběhu léta přineseme jednoduché a srozumitelné služby s vysokou kvalitou za výhodnou cenu, v první fázi v podobě předplacených karet. Konkurenceschopná nabídka bude mít jasně definované a přehledné podmínky," sdělil mluvčí společnosti Tesco Jan W. Dvořák.

Zákazníci nebudou muset podepisovat žádný časový závazek. Získají tak plnou flexibilitu pro případné změny a při dalším výběru služeb, které chce Tesco Mobile později rozšířit. Jisté je však propojení s věrnostním programem Clubcard. Přesnou nabídku však Tesco Mobile zveřejní až v okamžiku spuštění služby.

Stát se virtuálním operátorem chtějí i další společnosti. S T-Mobilem, který potvrdil spolupráci pouze se společností GTS, jedná například vydavatelství Mafra. Podle informací MF DNES o vlastním virtuálovi uvažují také Česká pošta či dceřiná společnost Českých drah ČD Telematika. V této souvislosti se hovoří i o družstvu COOP a společnosti UPC.

Sankce za předčasné ukončení závazku trvají

Je tak zřejmé, že i virtuální operátoři, kteří sami budou využívat služeb stávajících mobilních operátorů, se budou snažit tlačit ceny pro koncové uživatele ještě níže. Pokud by však chtěl zákazník některého ze stávajících operátorů, s nímž má uzavřen úvazek, využít výhodnější nabídky některého z virtuálních operátorů, musí počítat se sankcí.

U T-Mobilu bude muset doplatit za každý měsíc do konce úvazku paušál v jeho plné výši. Sankce u O2 je bez ohledu na tarif stanovena na jednotných 250 korun za každý měsíc. Stejnou částku měsíčně zaplatí také zákazníci Vodafonu u levnějšího tarifu s neomezeným voláním do vlastní sítě. U dražšího s neomezeným voláním do všech sítí je pak měsíční plnění stanoveno na 490 korun, což je i částka, kterou bude muset zákazník zaplatit v případě odstoupení od smlouvy za každý následující měsíc do konce úvazku.

Současně se zveřejněním nových neomezených tarifů se odkryl další segment, v němž může mezi operátory, a to i těmi virtuálními, dojít k boji o zákazníky. Ti jsou nyní sice ukojeni nižší cenou neomezených tarifů, po níž dlouhodobě volali, avšak s jejich požadavky nekoresponduje zahrnutá výše dat.

Tu se však operátoři snaží omezovat z důvodu, že jsou na úkor textových zpráv, na nichž dříve vydělávali velké peníze. Tržby ze SMS jim "kradou" sociální sítě, jako je například Facebook (více se dočtete zde).