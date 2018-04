Vyznejte se v desítkách virtuálních operátorů. Můžete výrazně ušetřit

V dnešní přehledu představujeme virtuální operátory, které přišli na trh od srpna. Kompletní přehled všech virtuálů najdete na konci článku v tabulce včetně odkazů na podrobnosti.

Největší rozmach zažil trh virtuálních operátorů v období od srpna do října. Nejnověji na něm začali působit například LAMA mobile, Metronet, WIA mobil či Euro Operator. Vlastního virtuála po vzoru Kaktusu od T-Mobilu představil také Vodafone. Pojmenoval jej po předplacence, kterou měl v nabídce v době, kdy na českém trhu působil ještě pod názvem Oskar (více zde)

MOBIL.CZ naděluje levnější volání Operátor MOBIL.CZ pro své zákazníky přichystal lákavý vánoční dárek: levnější volání do všech sítí. Minuta hovoru teď vyjde na 2,20 Kč. Akce trvá od 12. prosince do konce března 2014 - více zde. Pro ty, kteří volají častěji do sítě MOBIL.CZ, má operátor již od září balíček neomezeného volání a SMS v rámci sítě za 149 korun měsíčně - více zde. MOBIL.CZ provozuje vydavatelství MAFRA.

Spekulovalo se také o virtuálním operátorovi, kterého by provozovala banka mBank. Nahrávala tomu i skutečnost, že mateřská společnost v Polsku poskytuje mobilní služby již od roku 2006. Česká pobočka však ve spolupráci s Vodafonem připravila pro klienty pouze speciální tarify u příležitosti oslav šestiletého působení na českém bankovním trhu.

Další společnosti v posledních měsících spuštění mobilních služeb avizovaly s předstihem. Jde například o City mobile či společnost Sazka, jejíž vlastník, společnost KKCG, se účastnil i aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě.

Boom spustila velkoobchodní platforma GTS

Nově vznikající operátoři nejčastěji využívají velkoobchodní platformy společnosti GTS, která hostuje v síti T-Mobilu.

Využil ji také Relax mobil, jehož nabídka se skládá z trojice tarifů s názvy Pouze Volám, Volám s daty za korunu a Volám s datovým balíčkem. Jejich využití je podmíněno měsíčním paušálem ve výši 49,90 koruny.

Pro všechny platí i stejné ceny za volání a SMS. Bez ohledu na tarif, službu i síť operátor účtuje vždy částku 1,50 Kč. Rozdíl je pak v datech, kdy s tarifem Volám s daty za korunu platí uživatel za každý MB jednu korunu, u tarifu Volám s datovým balíčkem má pak každý měsíc k dispozici 500 MB za 199 korun. Cena za 1 MB dat pak činí 40 haléřů.

Relax mobil Tarif Volání do všech sítí (Kč/min) SMS do všech sítích Data Měsíční paušál Pouze Volám 1,50 Kč 1,50 Kč - 49,90 Kč Volám s daty za korunu 1,50 Kč 1,50 Kč 1 Kč/1 MB 49,90 Kč Volám s datovým balíčkem 1,50 Kč 1,50 Kč 199 Kč/500 MB 49,90 Kč

V síti T-Mobilu hostuje přes GTS také Voocall. Jeho nabídku tvoří šest tarifů (včetně dvou neomezených). Minutový hovor stojí 1,90 koruny, odeslání SMS vyjde na 1,50 Kč. Tarifikace je 1+1. Například neomezený tarif Maximus plus, který obsahuje 1,5 GB dat, přijde na 669 korun měsíčně.

Voocall tarifní nabídka Tarif Volání v síti/do ostatních sítí (Kč/min) Volné minuty do všech sítí SMS v síti/do ostatních sítí Data Měsíční paušál Minimus 1,90 Kč/1,90 Kč 60 1,50 Kč/1,50 Kč - 99 Kč Minimus Plus 1,90 Kč/1,90 Kč 60 1,50 Kč/1,50 Kč 300 MB 249 Kč Medius zdarma/1,90 Kč - zdarma/1,50 Kč - 199 Kč Medius Plus zdarma/1,90 Kč - zdarma/1,50 Kč 600 MB 449 Kč Maximus zdarma/zdarma - zdarma/zdarma - 499 Kč Maximus Plus zdarma/zdarma - zdarma/zdarma 1,5 GB 669 Kč

Za přenos čísla od jiného operátora si Voocall naúčtuje 100 korun.

Vstupní poplatky jsou omezující, míní zákazníci

Přenos čísla zpoplatňoval také virtuál StarTEL českobudějovické společnosti Starnet, a to částkou 99 korun. Koncem října jej po třech měsících působení na mobilním trhu zrušila, a to v reakci na požadavky zákazníků. Ti vstupní poplatky spojené s využitím služeb virtuálních operátorů totiž považují za omezující.

StarTEL hostuje v síti T-Mobilu prostřednictvím GTS. Nabídka operátora je postavena na bezúvazkových paušálních tarifech, přičemž tarif Starnet 29 je určen pouze pro klienty společnosti a jejich rodinné příslušníky.

Ceny volání startují na 49 haléřích za minutový hovor v síti. Do ostatních sítí pak minuta hovoru vyjde o korunu dráže, u tarifu Volám hodně 199 je pak o desetník levnější (1,39 Kč/min). Tarifikace je minutová. Odeslání textové zprávy přijde na 1,49 Kč, a to bez ohledu na tarif i síť.

K tarifům lze přikoupit také měsíční datové balíčky. Za 39 korun má zákazník k dispozici FUP 50 MB, o třicet korun více si stojí 100MB balíček. Stropem datové nabídky je balíček s FUP 200 MB za 129 korun.

StarTEL Tarif Volání v síti/do ostatních sítí (Kč/min) Volné minuty/SMS do všech sítí SMS do všech sítí Měsíční paušál Starnet 29 0,49 Kč/1,49 Kč -/- 1,49 Kč 29 Kč Volám občas 49 0,49 Kč/1,49 Kč 15/- 1,49 Kč 49 Kč Volám málo 99 0,49 Kč/1,49 Kč 50/- 1,49 Kč 99 Kč Volám hodně 199 0,49 Kč/1,39 Kč 100/50 1,49 Kč 199 Kč

Na bezplatný přenos čísla od stávajícího operátora pak zákazníky láká také Fayn společnosti Fayn Telecommunications. Až do odvolání nebude operátor účtovat standardní cenu tohoto úkonu, která je 150 korun. Zákazník navíc za doporučení nového klienta získá odměnu ve formě kreditu. Ta mu bude připsána ve chvíli, kdy nový zákazník dobije kredit v minimální výši 200 korun.

Operátor, který kombinuje VoIP volání s voláním v GSM síti, od počátku srpna hostuje v síti Vodafone skrze platformu Q-CZ a poskytuje trojici tarifů, které lze využít i ve formě předplacené služby. Avšak nad tarifikací 60+60 uživatelé zřejmě jásat nebudou. Za 160 korun lze ke kterémukoli tarifu přiobjednat neomezené volání v síti.

Fayn Tarif Volání do všech sítí (Kč/min) Volání přes internet (Kč/min) SMS do všech sítí Volné minuty/SMS Měsíční paušál fayn Basic 1,79 Kč 0,79 Kč 1,49 Kč -/- 0 fayn Medium 1,39 Kč 0,58 Kč 1,19 Kč 50/25 99 Kč fayn Top 1 Kč 0,58 Kč 1,19 Kč 150/25 179 Kč

Naopak ViralMobil, za nímž stojí autoři virálních videí vystupující pod jménem ViralBrothers, nové zákazníky na nízký poplatek za migraci čísla určitě nenaláká. Za tento úkon si totiž účtuje 370 korun, což není zrovna zanedbatelná částka.

Zejména pro mladé uživatele pak může být jistým lákadlem omezená série pěti tisíc SIM s vlastnoručním podpisem dua ViralBrothers. Nutno však podotknout, že aktivace nové SIM je zpoplatněna 119 korunami.

ViralMobil cílí na zákazníky, kteří dávají přednost předplaceným službám. Ceny startují na částce 1,11 Kč za minutový hovor a odeslání SMS v síti. Minutová sazba za hovor mimo síť je pak dvojnásobná, SMS v takovém případě vyjde na 1,44 koruny. Tarifikace je 60+1.

ViralMobil Volání (Kč/min)/SMS v síti Volání (Kč/min)/SMS do ostatních sítí 1,11 Kč/1,11 Kč 2,22 Kč/1,44 Kč

Datové balíčky stojí od 77 korun za 100 MB do 477 korun za 3 GB. Přikoupení dodatečného objemu dat vyjde v případě 100 MB na 99 korun, u 500 MB na 244 korun a 1 GB pak na 333 korun.

Výhodnější volání do Asie, Afriky i na Slovensko

Převod čísla od jiného operátora je u OpenCall, kterého v síti Vodafone provozuje DH Telecom, bezplatné. U předplacených služeb zvýhodňuje volání na Slovensko, to je zpoplatněno stejnou částkou jako hovory uskutečněné mimo síť OpenCall v rámci ČR.

S OpenCall easy stojí minutový hovor 2,50 koruny, s OpenCall+ za měsíční poplatek ve výši 150 korun sazba klesne na 1,90 Kč. Změní se také způsob účtování z 60+1 na sekundovou tarifikaci. Volání v rámci sítě stojí 1,50 koruny, v případě OpenCall+ pak korunu. Odeslání SMS u obou tarifů přijde na 1,50 Kč, mezinárodní (i na Slovensko) textovka stojí pět korun.

Od listopadu rozšířil operátor svou nabídku o tarif OpenCall Africa. Ten za padesátikorunový měsíční poplatek přináší výhodnější sazby mezinárodních hovorů tarifu OpenCall+, a to zejména do afrických států. Například minutový hovor do Nigérie vyjde na tři koruny, do Keni pak 4,80 Kč. Pro hovory v rámci Česka platí sazby jako u tarifu OpenCall easy.

Začátkem prosince pak operátor představil tarif OpenCall ДOM (Domov) zaměřený na rusky mluvící komunitu žijící v Česku. Tento tarif nabízí výhodnější minutové sazby za hovory do Ruska a na Ukrajinu.

Základním datovým připojením je denní balíček s FUP 25 MB za 25 Kč, u tarifu OpenCall+ je pak cena o pět korun nižší. Ke všem tarifům v nabídce operátora pak lze přikoupit i měsíční datový balíček s FUP 150 MB za 150 Kč, u OpenCall+ pak za cenu 100 korun. Vyšší objem dat (od 300 MB do 1 GB) lze pořídit pouze k tarifům OpenCall easy a OpenCall+.

OpenCall Služba Volání v síti/mimo síť (Kč/min) SMS (v ČR/mimo ČR) Zvýhodněné volání

Měsíční poplatek

Data (FUP 25 MB na den/FUP 150 MB na měsíc) OpenCall easy 1,50 Kč/2,50 Kč 1,50 Kč/5 Kč Slovensko (2,50 Kč/min)

- 25 Kč/150 Kč OpenCall+ 1 Kč/1,90 Kč 1,50 Kč/5 Kč Slovensko (1,90 Kč/min) 150 Kč

20 Kč/100 Kč OpenCall Africa 1,50 Kč/2,50 Kč 1,50 Kč/5 Kč Nigeria (3 Kč/min), Keňa (4,80 Kč/min)

50 Kč

25 Kč/150 Kč OpenCall ДOM (Domov)

1,50 Kč/2,50 Kč 1,50 Kč/5 Kč Rusko (2,50 Kč/min), Ukrajina (3,50 Kč/min)

50 Kč

25 Kč/150 Kč

Na výhodnější ceny volání do Číny a Vietnamu láká operátor VietCall, který hostuje v síti Vodafone prostřednictvím DH Telecom. Minutová sazba za hovory do těchto zemí startuje na částce 1,60 Kč, a to s předplacenkou VietCall 150 se sekundovou tarifikací a měsíčním paušálem 150 korun.

S VietCall 50 pak minutový hovor do Číny nebo Vietnamu stojí 1,90 koruny, měsíční paušál činí 50 korun a tarifikace je 60+1. Oproti dražší předplacence pak nelze využít volání v síti zdarma.

VietCall Služba Volání v síti/mimo síť (Kč/min) Volání do Číny, Vietnamu (Kč/min) SMS (v síti/mimo síť) Měsíční poplatek VietCall 50 1,50 Kč/2,50 Kč 1,90 Kč 1,50 Kč/1,50 Kč 50 Kč VietCall 150 zdarma/1,60 Kč 1,60 Kč 0,60 Kč/5 Kč 150 Kč

K tarifům lze přiobjednat také měsíční datové balíčky v cenách od 150 Kč (100 Kč u VietCall 150) za 150 MG až po 390 Kč (350 Kč u VietCall 150) za 1 GB. Automaticky aktivované denní připojení s FUP 25 MB stojí 25 korun (20 Kč u VietCall 150).

Tarify na míru pro jednotlivce, rodiny i malé firmy

Pražská společnost TVNET v polovině srpna spustila operátora Žlutá simka hostujícího v síti Vodafone díky platformě Q-CZ. Pro zákazníky připravila rodinné tarify, sami si navíc mohou sestavit tarif na míru. Poplatek za vydání nové SIM neúčtuje, přenos čísla je zpoplatněn částkou 200 Kč.

Zákazníci mohou vybírat z šesti bezúvazkových tarifů. Ty se odlišují pouze volnými jednotkami (nevyužité jednotky se do dalšího období nepřevádí), volání i textovky jsou zpoplatněny vždy jednotnou sazbou. Tarifikace je 60+1.

U tarifů Rodina, Rodina+ a Firma jsou volné jednotky vyjma internetu sdílené pro všechny SIM. Na jednu smlouvu lze mít u rodinných tarifů až šest SIM, v případě více než tří SIM si přitom operátor za každou další účtuje měsíční poplatek 45 korun. U firemního tarifu je maximální počet SIM na jednu smlouvu omezen na 15.

Žlutá simka Tarif Volání do všech sítí (Kč/min) SMS do všech sítí Volné minuty/SMS/data (MB) Měsíční paušál Q60 1,95 Kč 1,25 Kč 60/-/- 99 Kč Q150 1,95 Kč 1,25 Kč 150/50/- 199 Kč Q100+ 1,95 Kč 1,25 Kč 100/50/150 249 Kč Rodina 1,95 Kč 1,25 Kč 300/60/- 499 Kč Rodina+ 1,95 Kč 1,25 Kč 420/120/150 649 Kč Firma 1,95 Kč 1,25 Kč 1200/400/- 1 499 Kč

Sestavení tarifu na míru spočívá v přikoupení některého ze zvýhodněných balíčků volání, SMS či dat k vybranému tarifu.

Například balíček Neomezené volání v síti Q-CZ stojí 170 korun. Není však tak zcela neomezený, zákazník může v síti měsíčně provolat maximálně 3 000 minut. Operátor jej navíc od ledna 2014 nebude již nabízet. Nově pak nabídne 300 minut vzájemného volání v tarifu Rodina (Rodina+) za měsíční poplatek 129 korun.

Sto minut do všech sítí vyjde na 95 korun, stejně stojí i balíček obsahující 100 SMS do všech sítí. Balíčky s volnými minutami a SMS lze přiobjednat také k datovým tarifům Q_DATA_300 (149 Kč/300 MB), Q_DATA_600 (249 Kč/600 MB) a Q_DATA_1200 (369 Kč/1,2 GB).

Datové balíčky stojí od 69 korun (150 MB) do 349 korun za 1,2 GB. Ceny a objemy dat jednorázových navýšení limitů datové balíčky kopírují. Základní datové připojení na den stojí 19 korun (FUP 25 MB).

Na rodinu či menší skupiny lidí cílí také jeden z pěti tarifů virtuálního operátora KT Mobil. Ten na trhu působí od září, hostuje v síti Vodafone prostřednictvím platformy Q-CZ. Měsíční poplatky za paušální tarify startují na částce 69 korun, nejdražší pak vyjde měsíčně na 489 korun. Přenos čísla je zpoplatněn částkou 200 korun, aktivace SIM je zdarma.

Tarify Sólo, Sólo 60, Sólo 150, Sólo 100 + a Tým se liší počtem volných jednotek. U tarifu Tým je lze sdílet až se třemi SIM. Nevyčerpané jednotky se do dalšího období nepřevádí. Minutová sazba za hovor je u všech tarifů ve vlastní síti 70 haléřů, do ostatních pak 1,60 Kč. Tarifikace je 60+1. Odeslání SMS stojí 1,20 koruny bez ohledu na síť.

Doplňkový balíček Bez hranic S je určený pro tarify Sólo a poskytne za 199 korun neomezené volání ve vlastní síti. Balíček T pak klientům využívajícím tarif Tým přinese stejnou výhodu za 399 korun. Neomezeně se tvářící volání je však omezeno na maximálně 3000 minut.

Volná data (150 MB) poskytne zákazníkovi pouze tarif Sólo 100 +. U ostatních lze využít denního připojení za 19 korun s FUP 25 MB, či si za 79 korun jednorázově přikoupit 150 MB.

KT Mobil Tarif Volání v síti/do ostatních sítí(Kč/min) SMS do všech sítí Volné minuty/SMS/data (MB) Měsíční paušál Sólo 0,70 Kč/1,60 Kč 1,20 Kč -/-/- 69 Kč Sólo 60 0,70 Kč/1,60 Kč 1,20 Kč 60/-/- 99 Kč Sólo 150 0,70 Kč/1,60 Kč 1,20 Kč 150/50/- 249 Kč Sólo 100 + 0,70 Kč/1,60 Kč 1,20 Kč 100/50/150 249 Kč Tým 0,70 Kč/1,60 Kč 1,20 Kč 300/60/- 489 Kč

Rodinný tarif má ve své nabídce také na trhu nejnověji působící virtuální operátor PALMAfone. S tarifem PF Rodina si mezi sebou mohou zdarma volat až čtyři účastníci. Tarif stojí měsíčně 799 korun, minuta hovoru v rámci ČR vyjde na 2 Kč, odeslání SMS pak na korunu.

Základem nabídky operátora je předplacená karta PF Kredit, u níž však nemile překvapí platnost kreditu. Ta je totiž pouze měsíční. Standardem je přitom půlroční platnost, v některých případech pak tříměsíční. Minutový hovor stojí u předplacenky 2,50 Kč a SMS 1,50 Kč.

Tarifikace je u předplacenky i všech tarifů minutová. K tarifům lze objednat datové balíčky s FUP 100, 300, 500, 1000 a 3000 MB v ceně od 99 po 539 Kč. Balíček DATA 24 s FUP 50 MB stojí 49 korun.

Operátor chce oslovit také národnostní menšiny žijící v Česku, a to sazbami hovorů do zahraničí. Nutno však podotknout, že například hovory směrované do Vietnamu, Číny, Ruska a na Ukrajinu mají v tomto případě až dvojnásobně vyšší minutové sazby než u operátorů VietCall či OpenCall.

Za přenos čísla si operátor účtuje 300 korun. Zpoplatněno je i doručení SIM kurýrní službou, stojí 199 korun. Aktivace SIM přijde na dalších 99 Kč. PALMAfone hostuje v síti T-Mobile přes GTS.

PALMAfone Tarif Volání do všech sítí(Kč/min) SMS do všech sítí Měsíční paušál PF Kredit 2,50 Kč 1,50 Kč - PF39 2,30 Kč 1,30 Kč 39 Kč PF139 2 Kč 1 Kč 139 Kč PF Rodina 2 Kč 1 Kč 799 Kč

Mezi operátory poskytující tarif na míru, patří nově také GoMobil, který na mobilním trhu působí již od června. Základní tarif Start ve své nabídce ponechal, tarify 100 a 200 pak nahradil tarifem Na míru. S jeho využitím je spojen měsíční paušální poplatek 25 korun, zákazník však oproti základnímu tarifu ušetří při sestavování ideální kombinace služeb za pořízení zvýhodněných balíčků volání, SMS i dat. Volání a SMS v síti po vyčerpání volných jednotek stojí 60 haléřů, volání mimo síť pak 1,50 koruny a odeslání textové zprávy 1,30 Kč.

Neomezeně, ale bez dat

Tarifní nabídkou chce potencionální zákazníky oslovit také virtuální operátor Dragon, kterého v síti T-Mobilu prostřednictvím GTS provozuje středočeská společnost Dragon Internet. Přenos čísla i aktivace nové SIM jsou u tohoto operátora zdarma.

U čtveřice bezúvazkových tarifů poskytuje zákazníkům volné jednotky, jejichž využití mohou u tarifů MobilCall100 a MobilCall100+ sami ovlivnit. Podle svých priorit mohou volit mezi více volnými minutami, nebo větším objemem bezplatných SMS. Jednotky se uplatňují v poměru 4:1.

Hovory, data i SMS jsou zpoplatněny shodnou částkou 1,50 Kč za jednotku. Tarifikace je 60+1. Volné jednotky, které zákazník nespotřebuje, se převádí do dalšího zúčtovacího období.

Dragon Tarif Volání (Kč/min)/SMS do všech sítí Data (Kč/MB) Volné minuty/SMS/data (MB) Měsíční paušál MobilCall 30 1,50 Kč/1,50 Kč 1,50 Kč 30/-/- 80 Kč MobilCall 100 1,50 Kč/1,50 Kč 1,50 Kč 80 (20)/20 (80)/- 148 Kč MobilCall 100Net 1,50 Kč/1,50 Kč 1,50 Kč 80 (20)/20 (80)/100 228 Kč MobilCall NoLimit neomezeně/neomezeně dle zvoleného balíčku 548 Kč (498 Kč v akci)

Pro pisálky a uživatele, kteří měsíčně provolají několik hodin, je v nabídce také neomezený tarif MobilCall NoLimit. Jeho využívání vyjde v akci měsíčně na 498 korun (cena platná při objednání služeb do 31. 12. 2013), běžná cena je 548 korun. Avšak měsíčně lze provolat maximálně 10 000 minut, na deset tisíc je omezen také maximální možný počet odeslaných SMS. Obě služby při překročení uvedených limitů pak operátor zpoplatňuje částkou 2,90 Kč za jednotku (minutu, SMS).

Neomezený tarif navíc neobsahuje žádná data. Je nutné přikoupit si některý ze čtyř datových balíčků, které jsou určené výhradně pro tento tarif. Jejich cena startuje na 79 korunách za FUP 150 MB, za balíček s nejvyšším objemem dat (3 GB) pak zákazník zaplatí 249 korun.

V síti T-Mobilu hostuje opět přes GTS také Odorik, kterého provozuje společnost miniTEL. Ta kombinuje stávající VoIP volání s předplacenou GSM službou. Ceny startují na 59 haléřích, a to za minutu hovoru v síti Odorik či při volání do ostatních sítí přes internet. Stejnou částku si operátor naúčtuje také za odeslání SMS na číslo v síti. Nabízí také službu zpětného volání, minuta hovoru v českých mobilních sítích pak přijde na 1,18 koruny.

Kredit je společný pro GSM i VoIP služby a dokonce i pro více SIM v rodině. Tarifikace je 1+1.

S využitím předplacené karty je však spojen poplatek. Za každý den, kdy je SIM aktivní (SIM je možné dočasně deaktivovat), účtuje operátor 70 haléřů. Pořízení SIM přijde na 100 korun a je nutné složit padesátikorunovou jistinu za mobilní číslo, která je vratná při uvolnění čísla. Přenos čísla Odorik zpoplatňuje částkou 250 korun.

Odorik Volání v síti/mimo síť (Kč/min) Volání přes internet/zpětné volání (Kč/min) SMS v síti/mimo síť Data (cena za MB) 0,59 Kč/1,69 Kč 0,59 Kč/1,18 Kč 0,59 Kč/1,25 Kč 1 Kč

S vyšším objemem volání a SMS nižší sazba za jednotku

Začátkem listopadu spustila GSM služby také brněnská společnost Idar, jejíž virtuál Klokanmobil hostuje v síti Vodafonu, a to prostřednictvím velkoobchodní platformy Q-CZ. Osloví jak uživatele preferující předplacené služby, tak ty, kteří dávají přednost tarifům.

V obou případech láká na výhodnější ceny, kterých lze dosáhnout v závislosti na počtu provolaných minut i počtu odeslaných SMS. Nepříliš lákavá je naopak minutová tarifikace. Za přenesení čísla si operátor naúčtuje 200 korun, aktivace nové SIM přijde na 100 korun.

S využitím paušálního tarifu Chytrý klokan je spojen měsíční poplatek ve výši 40 korun. Uživatelé pak mohou volat již od 50 haléřů, tolik stojí minutový hovor v síti Klokanmobil. Shodnou částkou je zpoplatněno také odeslání SMS v rámci domácí sítě.

V případě volání a SMS do ostatních sítí pak může uživatel sám ovlivnit operátorem účtovanou minutovou sazbu i částku za odeslání SMS. Dosažení výhodnějších cen je však vykoupeno častějším využíváním dané služby. Základní sazba 1,50 Kč za minutu hovoru/SMS při provolání více než 100 minut či odeslání více než 100 SMS za měsíc spadne na 1 Kč.

K tarifu lze objednat také zvýhodněné měsíční SMS balíčky. Balíček se 100 SMS do všech sítí vyjde na 100 Kč, dvojnásobný počet pak na 160 korun.

Datové připojení začíná na denním připojení s FUP 25 MB, a to za částku 20 korun. V nabídce Klokanmobilu jsou dále čtyři měsíční balíčky, které startují na částce 69 korun (balíček s FUP 150 MB). Každý následující pak objem dat toho předchozího zdvojnásobuje. Stropem je tak balíček s FUP 1,2 GB za cenu 349 korun měsíčně. Při vyčerpání FUP klesne rychlost přenosu na 20 kbps, obnovení FUP probíhá vždy k 20. dni kalendářního měsíce.

Chytrý klokan Volání (Kč/min)/SMS v síti Volání (Kč/min)/SMS do ostatních sítích MMS 1. - 50. minuta/SMS 0,50 Kč/0,50 Kč 1,50 Kč/1,50 Kč 4,95 Kč 51. - 100. minuta/SMS 0,50 Kč/0,50 Kč 1,25 Kč/1,25 Kč 4,95 Kč od 101. minuty/SMS 0,50 Kč/0,50 Kč 1 Kč/1 Kč 4,95 Kč

Uživatelé, kteří využijí přeplacené karty Nabitý klokan, pak mohou ve zúčtovacím období (od 1. dne kalendářního měsíce) ovlivnit již pouze minutovou sazbu. Za SMS totiž operátor účtuje bez ohledu na počet odeslaných textovek částku 1,50 Kč.

Volání do ostatních sítí startuje na částce 1,50 Kč, ta však platí pouze při více než 100 provolaných minutách. Zákazníka, který neprovolá ani hodinu, bude každá minuta stát 2,50 koruny. Volání a SMS v síti Klokanmobil je zpoplatněno stejnými částkami jako u paušálního tarifu.

Nabitý klokan Volání (Kč/min)/SMS v síti Volání (Kč/min)/SMS do ostatních sítí MMS 1. - 50. minuta/SMS 0,50 Kč/0,50 Kč 2,50 Kč/1,50 Kč 4,95 Kč 51. - 100. minuta/SMS 0,50 Kč/0,50 Kč 2 Kč/1,50 Kč 4,95 Kč od 101. minuty/SMS 0,50 Kč/0,50 Kč 1,50 Kč/1,50 Kč 4,95 Kč

Tarif, u něhož sazba za danou službu s jejím častějším využitím klesá, představil také Euro Operator. V případě provolání více než 500 minut a při odeslání více než 500 SMS neúčtuje za každou další minutu/SMS žádnou částku. Operátor uvádí, že se tarif poté chová jako neomezený. Realita je ale trochu jiná.

Flexi tarif by byl nejen tím současně nejdražším neomezeným tarifem na trhu. V případě maximálního využití volání i odesílání SMS by totiž měsíčně přišel na částku 998 korun. Za tuto částku navíc neobsahuje žádná data. Jako neomezený se chová navíc pouze do chvíle odeslání 1500. textovky nebo provolání 1500. minuty. Poté operátor za každou následující jednotku účtuje částku 1 Kč.

K tarifu lze zakoupit doplňkový balíček, který obsahuje volné minuty a SMS do sítě Euro Operator. Za balíček se 100 minutami a 50 SMS si operátor naúčtuje 99 korun, 189 korun pak stojí balíček s 200 minutami a 100 SMS.

Volné minuty, či volné SMS v síti lze získat i ve formě jednorázové odměny za doporučení či registraci nového klienta. Za každé takové doporučení dotyčný klient získá podle vlastního výběru buď 50 SMS, nebo 50 minut v síti. Avšak v případě, že doporučený klient přestane v průběhu platnosti odměny využívat služeb operátora, bude ukončena i tato odměna.

I tento virtuál hostuje v síti Vodafonu prostřednictvím velkoobchodní platformy Q-CZ společnosti Quadruple. Odpovídá tomu tak i nabídka datových balíčků, které startují na denním připojení s FUP 25 MB za částku 25 korun. Základní měsíční balíček přináší FUP 150 MB za 99 korun, 169 korun si operátor naúčtuje za 300MB balíček. Maximální objem obsahuje balíček za 399 korun měsíčně, a sice 1,2 GB dat.

Flexi tarif Volání Cena (Kč/min) SMS Cena 1. - 50. minuta 1,90 Kč 1. - 50. SMS 1,20 Kč 51. - 100. minuta 1,70 Kč 51. - 150. SMS 1 Kč 101. - 200. minuta 1,45 Kč 151. - 300. SMS 0,80 Kč 201. - 300. minuta 1,15 Kč 301. - 500. SMS 0,60 Kč 301. - 400. minuta 0,90 Kč 501. - 1500. SMS 0 Kč 401. - 500. minuta 0,70 Kč od 1501. SMS 1 Kč 501. - 1500. minuta 0 Kč od 1501. minuty 1 Kč

Mobilní služby i pro klienty energetických společností

V pondělí 18. listopadu vstoupil na trh virtuál LAMA mobile. Operátor provozovaný společností LAMA Energy hostující v síti Vodafone zákazníky láká na neomezený tarif za 599 korun měsíčně bez úvazku. Avšak neomezené je pouze volání (do všech sítí), odeslání SMS je zpoplatněno částkou 1,50 Kč.

I tento operátor má v nabídce tarif, u něhož lze objemem provolaných jednotek ovlivnit minutovou sazbu. Ta je u tarifu Férová Lama do 150. minuty 2,90 Kč, poté klesne na dvě koruny. Od 351. minuty pak na 1 Kč. Dosažením výhodnějšího pásma přitom na stejnou částku klesne také sazba za do té doby již provolané minuty. Například při provolání 350. minut tak zákazník zaplatí 700 korun, při 351 minutách pak jen 351 korun. Tarifikace je sekundová, u tarifu Spořivá Lama pak po vyčerpání volných jednotek 60+1.

LAMA Mobile Tarif Volání do všech sítí (Kč/min) SMS do všech sítí Volné minuty (mimo síť/v síti) Měsíční paušál Férová Lama 2,90 Kč (do 150. minuty), 2 Kč (do 350. minuty), 1 Kč (od 351. minuty) 1,50 Kč - 0 Kč Spořivá Lama 1,90 Kč 1,50 Kč 100/100 199 Kč Upovídaná Lama neomezeně 1,50 Kč - 599 Kč

Trojici základních tarifů doplňuje speciální rodinný tarif Lamí rodinka. V rámci jednoho paušálu lze používat dvě až čtyři SIM, jejichž uživatelé si mezi sebou volají zdarma (mimo rodinu 1,90 Kč/min, SMS 1,50 Kč). Od počtu aktivních SIM se pak odvíjí měsíční poplatek (2 SIM za 199 Kč - 4 SIM za 369 Kč). Tarifikace je 60+1.

Operátor má v nabídce také speciální tarify zaměřené na firmy či primárně na zákazníky, kteří od LAMA Energy odbírají plyn nebo elektřinu. S tarifem Lama Firemní lze neomezeně volat v síti až mezi deseti SIM (volání do všech sítí za 1,50 Kč/min, SMS 1,5 Kč). Každá SIM je zpoplatněna měsíčním paušálem 89 korun, tarifikace je 60+1.

Tarif Chytrá Lama 399 Kč pak klientům společnosti přináší zvýhodnění v podobě 200 minut a 100 SMS do všech sítí a 150 MB dat, tarifikace je sekundová. Až do vyčerpání volných jednotek je shodně účtováno také volání u tarifů Chytrá Lama 249 a 399, poté je tarifikace 60+1. Tyto tarify lze objednat i v bezúvazkové variantě, v takovém případě základní měsíční paušál vzroste o stokorunu. Vyšší cena je platná také pro zájemce, kteří nejsou zákazníky LAMA Energy.

LAMA Mobile (tarify pro zákazníky LAMA Energy) Tarif Volání do všech sítí (Kč/min) SMS do všech sítí Volné minuty (mimo síť/v síti) Volné SMS/data (MB) Měsíční paušál Upovídaná chytrá Lama 2,90 Kč (do 150. minuty), 2 Kč (do 350. minuty), 1 Kč (od 351. minuty) 1,50 Kč -/neomezeně -/- 149 Kč Chytrá Lama 249 1,50 Kč 1,50 Kč 100/150 50/- 249 Kč (349 Kč bez úvazku) Chytrá Lama 399 1,50 Kč 1,50 Kč 200 (do všech sítí) 100/150 399 Kč (499 Kč bez úvazku)

Datová nabídka operátora obsahuje tři balíčky: 150 MB za 99 Kč, 500 MB za 229 Kč a 1 GB za 399 Kč. Za přenos čísla od jiného operátora se neúčtuje žádný poplatek.

Přenos čísla je bezplatný také u operátora RWE Mobil, kterého v síti T-Mobile od začátku prosince provozuje společnost RWE. V současné době je nabídka omezena pouze na předplacenou kartu, v budoucnu ji operátor plánuje rozšířit.

S využitím předplacenky RWE Nabito je spojen měsíční paušál ve výši 25 korun. Volání v síti stojí 1,30 Kč, mimo síť pak o korunu více. Tarifikace je 60+30.

Internet na den (25 MB) stojí 25 korun, měsíční balíček s FUP 100 MB přijde na 100 korun.

RWE Nabito Volání v síti (Kč/min) Volání mimo síť(Kč/min) SMS MMS Internet v mobilu na měsíc/na den 1,30 Kč/min. 2,30 Kč/min 1,30 Kč 5 Kč 100 Kč (100 MB)/25 Kč (25 MB)

Slevy z paušálů i odměny za pravidelné nákupy

Na mobilní trh nově vstoupila také původně mladoboleslavská společnost Metronet, která své dosavadní internetové a telekomunikační služby rozšířila o GSM volání 1. listopadu. Přes GTS hostuje v síti T-Mobilu.

Jediný paušální tarif v nabídce operátora nezohledňuje volání ve vlastní síti, uživatelé tak do všech sítí volají za sazbu 1,80 Kč za minutu. Účtování je 60+1. Měsíční paušál je 100 korun, operátor na něj v současné době poskytuje časově omezenou slevu 50 procent. V případě zájmu o přenos stávajícího čísla pod Metronet zaplatí zákazník nezanedbatelných 350 korun.

K tarifu ze přikoupit datový balíček, uživatel může vybírat ze tří variant: FUP 100 MB za 75 korun, 500 MB za 160 korun a 2 GB za 380 korun.

Metronet Měsíční paušál Volání do všech sítí (Kč/min) SMS do všech sítí 100 Kč (v akci 50 Kč) 1,80 Kč 1,50 Kč

V úterý 5. listopadu vstoupila na mobilní trh společnost WIA, poskytovatel VoIP služby SIPY. U předplacené karty WIA mobil využívá společnost velkoobchodní nabídky plnohodnotného virtuálního operátora DH Telecom působícího v síti Vodafonu.

S využitím předplacené služby je spojen měsíční paušál 39 korun. Ten společnost neúčtuje zákazníkům, kteří od ní již využívají internetové připojení. Zvýhodněni jsou i v případě přenesení stávajícího čísla, poplatek ve výši 270 korun jim společnost neúčtuje.

Sazba za minutový hovor začíná na částce 1 Kč, a to v rámci sítě WIA a SIPY. Minuta volání do ostatních mobilních a pevných sítí ČR pak stojí o 80 haléřů více. Odeslání SMS v ČR stojí 1,50 Kč, mezinárodní pak 2,90 Kč. Tarifikace je 60+1.

Pořízení SIM přijde na 200 korun, tato částka v sobě odráží výši přednabitého kreditu.

WIA mobil Volání v síti SIPY/WIA (Kč/min) Volání do ostatních sítí (Kč/min) SMS v ČR/mezinárodní MMS v ČR/mezinárodní Internet v mobilu na měsíc/na den 1 Kč/min. 1,80 Kč/min 1,50 Kč/2,90 Kč 4,90 Kč/9,50 Kč 120 Kč (150 MB)/30 Kč (25 MB)

Vlastního virtuálního operátora spustila počátkem listopadu také síť prodejen COOP. COOP Mobil využívá síť Vodafonu, a to díky MVNE platformě společnosti Materna Communications. Nabídka operátora se skládá z dvojice tarifů a jedné předplacené karty, která nese název Tarif Start.

S ní minuta hovoru do všech sítí přijde na částku 2,50 Kč, tarifikace je 1+1. Za odeslání SMS si pak operátor naúčtuje o korunu méně. Za pravidelné nákupy v síti prodejen poskytne operátor zákazníkovi slevu 20 procent ze standardních cen. Minuta hovoru pak stojí dvě koruny, jedna SMS 1,20 Kč.

K připojení na internet lze využít pouze denního připojení s FUP 25 MB za 20 Kč, za přikoupení dodatečného objemu dat (25 MB) bude z kreditu odečteno dalších dvacet korun.

SIM je přednabita částkou 200 korun. Kredit lze dobíjet částkami 150, 250 a 400 korun. Platnost kreditu jsou tři měsíce.

Tarif Start (předplacená karta) Volání do všech sítí (Kč/min) SMS do všech sítí Standardní cena 2,50 Kč 1,50 Kč Cena při 20% slevě za pravidelný nákup 2 Kč 1,20 Kč

Také u tarifní nabídky COOP Mobilu mohou zákazníci nakupující v síti prodejen získat slevu 20 procent ze standardních cen. U tarifů Standard a Rodina operátor účtuje za využité služby shodné částky. Minutový hovor v síti COOP Mobilu přijde na 1,20 koruny, do ostatních sítí pak na 2,50 Kč. Tarifikace je sekundová. SMS odeslaná na číslo domácí sítě stojí jednu korunu, do ostatních mobilních sítí pak o 50 haléřů více.

S tarifem Standard je spojen měsíční poplatek 199 korun, u rodinného tarifu pak činí 659 korun. Tarif Rodina je určen pro jednu až tři SIM, které sdílejí společně volné jednotky, tedy 200 minut a 200 SMS. Tarif Standard pak obsahuje měsíčně 60 volných minut a 60 SMS. Využití obou tarifů je podmíněno uzavřením smlouvy.

Tarifní nabídka COOP Mobil Tarif Měsíční paušál Volné jednotky (min + SMS) Volání v síti/po 20% slevě (Kč/min) Volání do ostatních sítí/po 20% slevě (Kč/min SMS v síti (po 20% slevě) SMS do ostatních sítí (po 20% slevě) Standard 199 Kč 60 + 60 1,20 Kč/0,96 Kč 2,50 Kč/2 Kč 1 Kč (0,80 Kč) 1,50 Kč (1,20 Kč) Rodina 659 Kč 200 + 200 1,20 Kč/0,96 Kč 2,50 Kč/2 Kč 1 Kč (0,80 Kč) 1,50 Kč (1,20 Kč)

Datová nabídka operátora zahrnuje měsíční i jednorázové balíčky. Standardně je na každé SIM automaticky aktivováno Připojení na den s FUP 25 MB za 20 korun. Balíček Připojení na měsíc pak za cenu 159 korun obsahuje 300 MB dat. V případě vyčerpání FUP klesne rychlost přenosu na 20 kbit/s. Lze však přikoupit dodatečný objem dat, v případě denního připojení 25 MB za 20 korun, u měsíčního připojení pak 100 MB za 60 korun.

V nabídce jsou také jednorázové balíčky, jejichž platnost jsou maximálně tři měsíce. Připojení 300 MB přijde na jednorázový poplatek 159 korun, Připojení 1 GB pak na 399 korun. Po vyčerpání objemu dat je datové připojení ukončeno.

Na bonusový program láká zákazníky také One Mobile, který hostuje v síti T-Mobilu prostřednictvím GTS. Svou nabídku staví na neomezených paušálních tarifech, u nichž lze zvolit variantu s úvazkem i bez něj. I v tomto případě platí, že vykoupení z úvazku je podmíněno o 100 korun vyšším měsíčním paušálem.

Součástí nabídky operátora je také neomezený tarif pro firmy a podnikatele. Zákazníci, kteří využívají některý z tarifů s úvazkem a jsou přihlášeni do bonusového programu, mohou využít nabídky telefonů a tabletů.

Tarifikace hovorů v síti je 60+1, do ostatních sítí pak 60+30. K převodu nevyčerpaných volných jednotek do dalšího měsíce nedochází.

One Mobil Tarif Volání v síti/mimo síť (Kč/min) SMS v síti/mimo síť Data Měsíční paušál (s úvazkem/bez úvazku) Zvýhodnění Neomezený Start zdarma/1,50 Kč zdarma/1 Kč 100 MB 249 Kč/349 Kč - Dohoda na jedničku 1 Kč/1,50 Kč 1 Kč/1 Kč 1 Kč/MB 0 Kč/0 Kč - Neomezený One zdarma/zdarma zdarma/zdarma 1,2 GB 599 Kč/699 Kč - Neomezený Business zdarma/zdarma zdarma/zdarma 3 GB 849 Kč/není 1000 minut do zahraničí

Počet virtuálních operátorů v ČR atakuje čtyřicítku

Z pohledu současného vývoje trvalo dlouhý půlrok, než se prvnímu virtuálnímu operátorovi v Česku zrodila konkurence. Druhým virtuálem se v polovině května stal Mobil.cz a záhy vstup na trh ohlašovaly další společnosti, a to hlavně díky velkoobchodní platformě virtuálního operátora GTS. Vstup dalších společností na mobilní trh se v následujících měsících smrskl mnohdy na pouhé dny.

Umožnila jim to nabídka dalších velkoobchodních platforem od společností DH Telecom, ČD - Telematika či Quadruple. Ty oslovují koncové zákazníky prostřednictvím svých obchodních partnerů.

Mezi stávajícími virtuály tak nejčastěji působí společnosti, které se dosud věnovaly výhradně poskytování VoIP volání či internetového připojení. Dosavadní služby tak rozšířily také o mobilní volání v GSM síti. Výjimkou však nejsou ani společnosti působící v energetickém průmyslu.