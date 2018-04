S virtuály ušetříte, ale jen s řadou ústupků. Náš trh dosud nespasili

V česku je zhruba 90 alternativních poskytovatelů mobilních služeb, některé subjekty však služby nabízejí pod více obchodními značkami. Zaměříme se proto pouze na největších virtuální operátory, jejichž aktuální nabídky porovnáme s neomezenými tarify mobilních operátorů. Jmenovitě jde o Bleskmobil, Mobil od ČEZ, OpenCall a Tesco Mobile působící v síti O2, ze sítě T-Mobilu o Mobil.cz, Kaktus, GoMobil a PREmobil a v případě Vodafonu pak o Sazkamobil, CoopMobil, Centropol Telecom a Lama Mobile.

Virtuálové své služby staví většinou na předplacenkách, najdou se ovšem i takoví, kteří se zaměřují výhradně na tarify, ale i ti dávající možnost volby z obou možností. Mezi ty, jejichž nabídka je zaměřena ryze na tarifní služby, patří Mobil od ČEZ a PREmobil. Oba mají jedno společné: provozují je energetické společnosti. Tím jejich podobnost ovšem končí.

Neomezený tarif od PREmobilu vyjde na 590 korun, což na první pohled působí lákavě. Jenže tato cena platí pouze pro zákazníky společnosti a členy jejich domácnosti, ostatní si musejí připlatit další stokorunu. Finanční úspora oproti neomezeným tarifům mobilních operátorů je ovšem vykoupena třetinovým (v případě srovnání s novou nabídkou T-Mobilu jen osminovým) datovým objemem. K dispozici je totiž pouze 500 MB, dodatečných 500 MB stojí 100 Kč. Při potřebě stejného datového objemu, jaký je k dispozici u mobilních operátorů (1,5 GB), tak měsíční útrata dosáhne 790 respektive 890 korun. Tedy o minimálně 41 Kč více než u operátorů. Levnější tarify PREmobilu (za 90/190 a 290/390 Kč) dokonce neobsahují žádná data, musejí se zakoupit formou datového balíčku. Ten s maximálním objemem 1 GB stojí 300 Kč.

Virtuální operátoři v Česku Přelomovým byl pro virtuální operátory rok 2013. Zatímco na jeho začátku působil v Česku jediný alternativní poskytovatel mobilních služeb, na jeho konci se o trh dělily již čtyři desítky virtuálů. V dubnu 2015 pak přes milion lidí využívalo služeb již více než 80 virtuálů (více zde), koncem téhož roku se jejich počet na základě seznamu Asociace provozovatelů mobilních sítí přiblížil stovce (více zde).

Mobil od ČEZ zaujme především možností sestavit si měsíční tarif podle vlastních potřeb, a to z jednotlivých měsíčních balíčků. Zapomeňte ovšem na balíčky neomezených SMS a datový s 1,5GB objemem. Na druhou stranu žádná škoda, již pouze kombinací nejvyšších balíčků volání (neomezené za 550 Kč/měsíc) a internetu (1 GB za 150 Kč/měsíc) se totiž útrata vyšplhá na 700 korun. A to navíc jen díky akční ceně datového balíčku, jehož standardní cena činí 300 Kč. Volné SMS je nutné si přikoupit, nejvyšší balíček za 150 korun obsahuje ovšem pouze 200 SMS. Nabídka Mobilu od ČEZ ovšem může zaujmout zákazníky, kteří neposílají textovky a nepotřebují mobilní data. Je možné si objednat tarif jen s neomezeným voláním, stojí 495 korun. Jde vlastně o standardní hlasový balíček (550 Kč/měsíc) s 10% slevou.

Největším úskalím virtuálních operátorů byla pomalá data, LTE pro ně bylo nedosažitelné kvůli vysokým velkoobchodním cenám ze strany mobilních operátorů. Ti je ovšem museli na popud Českého telekomunikačního úřadu výrazně snížit, v současnosti se tak cena za 1 MB mobilních dat pohybuje mezi 0,10 a 0,15 Kč.

Rychlá data si tak mohou dopřávat například i zákazníci GoMobilu, který je jedním z virtuálů stavějících nabídku jak na předplacených, tak tarifních službách. Neomezený tarif budeme ovšem u GoMobilu hledat marně, neomezeně lze volat totiž pouze do vlastní sítě. Na druhou stranu, i v tomto případě je možné si sestavit individuální tarif. Při maximálním využití, tedy kombinací bezplatného volání v síti, 300 minut do ostatních sítí, 300 SMS a 1,5 GB dat se ovšem dostáváme na částku 1 024 korun. To je výrazně více, než si účtují mobilní operátoři za neomezený tarif. V případě vyčerpání volných jednotek může měsíční útrata ještě výrazně narůst - minuta mimo síť totiž vyjde na 1,50 Kč, SMS pak na 1,30 Kč (v síti GoMobilu je pak jednotná sazba 60 haléřů).

Nejdražší tarif u Sazkamobilu stojí 397 korun, což na první pohled působí příjemně. Získáte ovšem jen 1 000 minut do všech sítí (v ČR i EU) a 500 MB dat. Za každou SMS zaplatíte 90 haléřů, za každých 100 MB dat navíc pak 47 korun. Tarif pořídíte nicméně i za pouhých 47 korun, ale zaplatit budete muset za každou minutu/SMS 90 haléřů a za data si připlatíte minimálně dalších 47 korun (tarif data neobsahuje, připlácí se za každých 100 MB).

Virtuálové kouzlí i u předplacenek

Stavět nabídku na tarifech je pro většinu virtuálních operátorů rizikové, zaměřují se tak na předplacené služby, kdy si zákazník musí dobíjet kredit. Odpadá tím totiž riziko, že by zákazník z jakéhokoli důvodu neuhradil fakturu. Předplacenky virtuálů na následujících řádcích porovnáme vždy s nabídkou daného operátora, v jehož síti alternativní poskytovatel působí.

Začněme Sazkamobilem, který hostuje v síti Vodafonu. Standardní sazby předplacenky Sazkamobilu jsou 2,50 Kč/minuta a 1,50 Kč/SMS, tedy o korunu, respektive 40 haléřů (SMS) nižší než u předplacenky síťového poskytovatele. Sazby mohou být ovšem ještě nižší(1,50 Kč/minuta, 1,30 Kč/SMS), a to po dobití kreditu za více než 300 korun. Někoho může ovšem zaujmout spíše odměna v podobě 500 MB dat, jiného naopak neomezené volání a SMS v síti. Ale zpět k datům, ta je totiž nutné si standardně přikupovat, a to formou měsíčních balíčků. Ceny začínají na 60 korunách za 100 MB, nejvyšší balíček s 2 GB pak stojí 390 Kč. Srovnání s nabídkou Vodafonu není v tomto případě relevantní, jeho zvýhodněné balíčky totiž kombinují data s neomezenými SMS v síti (měsíční balíček s 1,5 GB dat + SMS v síti stojí 349 Kč).

Stejně jako předchozí virtuál se na předplacenky kromě tarifů zaměřuje i GoMobil. Sazba za minutový hovor činí u jeho předplacenky standardně 1,90 Kč, tedy o dvě koruny méně, než si účtuje T-Mobile u Twist karty (SMS v obou případech vyjde na 1,90 Kč). U GoMobilu nicméně schází možnost zakoupení zvýhodněných měsíčních balíčků (včetně datových). Standardní sazba za 1 MB dat je 1 Kč, při spotřebě 1,5 GB dat by tak útrata činila závratných 1 500 korun. U Twist karty přitom za měsíční balíček s takovým datovým objemem zaplatíte jen 349 Kč, dobití kreditu (nejméně 300 Kč) navíc T-Mobile odměňuje neomezeným voláním v síti a 100 MB dat na měsíc zdarma.

Bezplatnými daty odměňuje dobití kreditu také MOBIL.cz, a to konkrétně 200 MB až na 30 dnů. I tento virtuál provozovaný společností MAFRA a.s. hostuje v síti T-Mobilu. Sazby za volání a SMS jsou i v tomto případě oproti Twistu výhodnější, činí 2,20 Kč za minutový hovor a 1,50 Kč za SMS. S balíčkem Třicítka, který obsahuje 30 volných minut za 57 korun, pak minuta hovoru vyjde na 1,90 Kč. Datové balíčky jsou u MOBIL.CZ k dispozici dva - desetidenní s 80 MB za 60 korun a měsíční s 1 GB za 300 korun.

Posledním virtuálem z našeho výčtu, který spadá pod síť T-Mobilu, je Kaktus. Jde vlastně o značku samotného T-Mobilu, která se zaměřuje na zákazníky pokukující po nabídkách virtuálních operátorů. Oproti Twistu nabídne výhodnější sazby za volání a SMS (2,50 Kč a 1,50 Kč), za 1 MB dat se účtuje standardně 1 Kč. K dispozici jsou ovšem čtyři měsíční datové balíčky začínající na 50 korunách za 80 MB a končící na 300 korunách za 1 GB (procházení Facebooku je zdarma, data nečerpá).

Na předplacené služby se zaměřuje i historicky první virtuální operátor v Česku, kterým je Bleskmobil. Stejně jako poslední dva zbývající virtuálové z našeho výčtu, tedy OpenCall a Tesco Mobile působí v síti O2. Srovnání s předplacenými službami síťového operátora je ovšem v tomto případě téměř nemožné. O2 totiž v současnosti nabízí především kartu předplaDENka, která za denní poplatek ve výši 20 korun umožňuje využívat nejen bezplatné volání do všech sítí (SMS stojí 2 Kč), ale také bezplatný internet pro chatovací aplikace jako Messenger, WhatsApp, Viber a podobné (za datový balíček s 500 MB si O2 naúčtuje 150 Kč).

Bleskmobil a Tesco Mobile si za minutový hovor naúčtují standardně 2,50 Kč, u OpenCallu pak sazba činí 1,80 Kč. U Bleskmobilu si lze ovšem zvolit až tři čísla, na která se bude vztahovat pouze korunová minutová sazba, na korunu vyjde po dobití kreditu (minimálně 200 Kč) i minuta o víkendu (zvýhodnění platí po dobu 30 dnů). Měsíční odměnu za dobití (minimálně 300 Kč) lze získat i u Tesco Mobilu, má podobu bezplatného volání v síti a minutové sazby 1,50 Kč do ostatních sítí. U OpenCallu se dá dostat na výhodnější cenu volání využitím balíčku OpenCall Plus, který stojí 150 korun. Cena v ČR a vybraných zemích pak klesne z 1,80 na 1,60 Kč, volání na čísla v síti OpenCall je bezplatné. Nižší je v tomto případě i cena za SMS v síti, a to na 60 haléřů místo běžně účtované koruny.

Zatímco k předplacence O2 lze pořídit pouze 500MB datový balíček, tak u virtuálů je výběr bohatší. U Tesco Mobilu lze pořídit balíčky se 100, 300 a 1 000 MB, kdy ten nejvyšší vyjde na 299 Kč. Na 300 korun vyjde i nejvyšší balíček u Bleskmobilu, v tomto případě ovšem obsahuje 1,5 GB dat. K dispozici jsou i balíčky se 100 a 500 MB dat. Datový balíček s 1,5 GB má i OpenCall, stojí 299 korun, k dispozici je ovšem i balíček s dvojnásobnou porcí dat - 3 GB za 449 Kč.

Jedno se virtuálním operátorům nedá upřít: umějí kouzlit s cenami. Ovšem ne vždy je cena tím jediným lákadlem. Česko tak na revolučního virtuálního operátora, který by dokázal plně konkurovat nabídkám mobilních operátorů, stále čeká. Do té doby bude ovšem nutné dělat při výběru vhodného alternativního poskytovatele mobilních služeb ústupky.