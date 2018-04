Virtuál Gorila mobil cílí na mladé. Měsíčně až 20 GB za 900 korun

Gorila mobil je teprve čtvrtým virtuálem, který využívá síť O2. V té dosud působí pouze Bleskmobil, Tesco Mobil a Mobil od ČEZ. Během roku by Gorila mobil, jehož investorem je holding Unimex Group miliardáře Jiřího Šimáně, rád dosáhl hranice 50 tisíc zákazníků. Nabídku staví na datech, cílovou skupinou jsou mladí lidé ve věku od 15 do 26 let.

MOBIL.CZ má internet zdarma Internet zdarma nabízí předplacená karta MOBIL.CZ. Za každé dobití částkou 200 Kč získají zákazníci měsíční balíček 200 MB dat. Po jeho vyčerpání nebo po třiceti dnech se internet zpomalí, ale zákazníci ho mají nadále k dispozici. Do datového balíčku se nepočítá prohlížení webů mediální skupiny MAFRA, jako jsou iDNES.cz, Lidovky.cz, Metro.cz a další portály jako Jizdnirady.cz, Rajce.net nebo eMimino.cz. Operátora MOBIL.CZ provozuje společnost MAFRA.

Nabídka operátora obsahuje jak předplacenou kartu, tak paušální tarify. Pro obě možnosti platí shodné sazby za hovory i SMS. Minutový hovor do všech sítí stojí 2,50 koruny, odeslání textovky pak 1,50 koruny. Tarifikace je 60 + 1. Využívání služeb není podmíněno úvazkem.

U předplacenky lze v základu využívat pouze denní datové připojení. Za FUP 50 MB si operátor naúčtuje 20 korun. Například u Mobil.cz, jehož provozovatelem je společnost MAFRA, získají uživatelé za každé dobití částkou 200 korun zdarma měsíční balíček s 200 MB dat.

K předplacené kartě lze aktivovat balíček Easy s FUP 500 MB a voláním zdarma po druhé minutě. Minimální výše dobíjené částky je 200 korun, platnost kreditu od posledního nabití je šest měsíců. Předplacenka stojí 250 korun.

Zmíněný balíček Easy se plně shoduje se základním paušálním tarifem. V případě, že uživatel před koncem zúčtovacího období vyčerpá FUP, může si dalších 500 MB dat přikoupit za polovinu ceny. A to až třikrát během jednoho měsíce. V opačném případě přenosová rychlost klesne na 16 kbps. Dodatečných 500 MB dat stojí 100 korun, poté 50 a 25 korun. Tedy 375 korun za 2 GB dat měsíčně.

Druhý tarif Pro pak za 480 korun měsíčně obsahuje 5 GB dat. I v tomto případě platí, že po druhé minutě je volání zdarma a přikoupení dalšího balíčku se stejným objemem dat stojí vždy polovinu ceny toho předchozího. Tedy 240, 120 a 60 korun. Měsíční datový strop tak činí 20 GB, a to při ceně 900 korun.

Gorila mobil Volání do všech sítí (Kč/min) SMS do všech sítí (v Kč) Data Měsíční paušál Předplacená karta 2,50 1,50 50 MB (20 Kč/den) - Tarif Easy 2,50 (od druhé minuty zdarma) 1,50 500 MB 200 Kč Tarif Pro 2,50 (od druhé minuty zdarma) 1,50 5 GB 480 Kč

Gorila mobil působí jako branded reseller O2, které poskytuje kompletní technickou infrastrukturu. Jde tak o nejjednodušší a nejzákladnější formu virtuálního operátora. Ze strany O2 je navíc jeho síť zohledňována jako domácí, zákazníci O2 tak do sítě Gorila mobilu volají a esemeskují za ceny jako do vlastní sítě.