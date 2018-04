Virtuální klávesnice nejen pro mobilní telefony

Majitelé mobilních telefonů a kapesních počítačů (PDA) už nemusí být odkázáni pouze na miniaturní klávesy svých přístrojů. Vedle možnosti používání klasických přídavných klávesnic přicházejí výrobci s dalším alternativním řešením. Americká společnost VKB na konci letošního roku uvede na trh velkolepý projekt - virtuální klávesnici, která může být promítána na jakýkoli rovný povrch.

Virtuální klávesnici vyvinula izraelská pobočka americké firmy VKB Inc. a poprvé byla představena na výstavě CeBIT v březnu letošního roku. Perspektiva využití virtuální klávesnice dostala konkrétních podobu právě nyní, kdy se jejím exkluzivním distributorem v Německu stal průmyslový gigant Siemens. Virtuální řešení přídavné klávesnice si tedy začíná budovat své místo na jednom z nejsilnějších evropských trhů. Různé divize společnosti Siemens projevily zájem o testování tohoto produktu s možností jeho následného uplatnění ve svých výrobcích.

Technologie promítání klávesnice na rovný povrch připomíná scény z vědecko-fantastických filmů. Obraz klasické alfanumerické počítačové klávesnice je prostřednictvím projekčního zařízení promítán na rovný povrch, infračervený systém snímá pohyb prstů na virtuálních klávesách a informace předává dále do systému. Výhodami tohoto moderního řešení je především jednoduché vkládání textu do mobilního telefonu, malé rozměry projekčního zařízení a spojení pohodlného psaní na klasické klávesnici se specifickými nároky mobilních přístrojů. Virtuální klávesnice pracuje na základě čipu, který může být snadno integrován do mobilních telefonů, PDA nebo počítače.

Jak toto nadčasové řešení funguje v praxi? Virtuální klávesnice promítá obrázek počítačové klávesnice na prakticky jakýkoli rovný povrch. Infračervený systém detekuje písmena a číslice napsaná uživatelem a přenáší přes kabel nebo radiovým přenosem do mobilního telefonu, PDA nebo osobního počítače. Jednoduchost psaní na klávesnici dokumentuje následující videoklip (5,19 MB).

„Předpokládáme, že si klávesnice najde využití především v oboru lékařství, kde jsou kladeny vysoké nároky na sterilní prostředí, u přenosných počítačů na operačních sálech nebo u lůžek pacientů,“ nabízí výčet možností uplatnění Boaz Arnon, výkonný ředitel společnosti VKB. Podle posledních informací by virtuální klávesnice měla být uvedena na trh do konce letošního roku. Projekt virtuální klávesnice jde vstříc především vzrůstajícímu trendu zasílání obsáhlých textů, zejména e-mailů, pomocí mobilních telefonů. Další možnosti využití tohoto netradičního řešení ukáže budoucnost, nicméně již nyní naznačuje směr, kterým by se technologie mobilní komunikace mohla vyvíjet.