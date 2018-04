Virtuální klávesnice - do března v prodeji!

Od prototypu k zákazníkům

Ačkoliv jsme se mohli s projektem virtuální klávesnice seznamovat postupně od jara 2002, kdy poskytly první informace firmy Senseboard a VKB a na podzim 2002 dokonce Canesta, Inc. předvedla fungující prototyp virtuální klávesnice, která se měla na trhu objevit v roce 2003, dosud jsme se takovéto klávesnice v prodeji nedočkali.

Nyní se do hry vložila společnost, která již některé projekty do prodeje skutečně dotáhla - třeba CF a SD rádio pro kapesní počítače, či zajímavou klávesnici s křidélky se jménem XELA. Řeč je o firmě iBIZ Technology Corp..

Informace o klávesnici pocházejí přímo od generálního ředitele iBIZu Kena Schillinga, který se pochlubil v americké televizi, že jeho firma bude první, která začne virtuální klávesnici skutečně prodávat.

VLK = Virtual Laser Keyboard

Klávesnice firmy iBIZ se jmenuje Virtual Laser Keyboard (VLK) a je to typická projekční klávesnice, jakou jsme viděli třeba v provedení firmy Canesta, či VKB. Modul připojený k handheldu promítá na rovnou plochu plnohodnotnou QWERTY klávesnici a vy na ní můžete prsty psát - VLK snímá pohyby vašich prstů a převádí je do řeči písmen, symbolů a čísel.

Výhodou VLK je samozřejmě mobilita: k psaní stačí VKB modul, handheld a rovná deska. Vše je samozřejmě otázka zvyku a my všichni zvyklí na zmáčknutí klávesy (na patřičnou hmatovou odezvu) budeme mít asi z takového psaní zpočátku divný pocit....

Kolik bude klávesnice stát a kdy si ji koupíme?

Podle zatím neoficiálních informací se klávesnice vejde do 100 USD a měla by se prodávat za 99,99 USD. To je sice cca o 30-50 % víc než za běžné externí klávesnice, není to ale cena nějak nedostupná. A vzhledem k tomu, že VLK nemá takřka žádné mechanické díly a tvoří ji pouze elektronika, je zde prostor pro další snižování ceny určitě velký.

iBIZ Technology slibuje první klávesnice ještě v prvním kvartále, tedy do března 2004. Na trhu by se měly objevit současně varianty pro PalmOS, PocketPC i PC/notebooky. V kategorii periferií to bude jistě jedna u výrazných inovací letošního roku.

iBIZ bude svoji klávesnici VLK vystavovat už na lednovém veletrhu spotřební elektroniky CES v Las Vegas.