Virtuální klávesnice - budoucnost, či slepá ulička?

Senseboard - senzace Comdexu 2001

Nejdříve malá rekapitulace. V listopadu 2001 vzbudila rozruch virtuální klávesnice Senseboard založená na jakýchsi náramcích, které si navlečete na ruce. Jsou v nich senzory, které dokáží snímat pohyby vašich rukou a prstů, kterými simulujete mačkání kláves na QWERTY klávesnici.

Senseboard Technologies AB sklidil úspěchy na loňském Comdexu, kde získal jednu z hlavních cen (Best of Comdex). Tato klávesnice však zatím vyráběna není, firma nyní slibuje na svých stránkách demo o práci se Senseboard.

Senseboard asi nejvíc ocení lidé, kteří píší na klávesnici všemi deseti a "bez dívání" - to znamená profesionálové (novináři apod.). Klávesnice "není vidět" a nemáte kontrolu nad psaním (ledaže byste s sebou vozili nějaký obrázek klávesnice na papíře).

CeBIT 2002 - přichází Virtal Keyboard

Další virtuální klávesnice VKB se objevila letos na CeBITu - a je to řešení úplně jiné. Klávesnici si promítnete na desku stolu (či palubní desku auta, popřípadě kamkoliv jinam) a paprsek pak snímá pohyby vašich prstů a převádí je do řeči znaků.

I zde se zatím jedná jen o prototyp, byl však na letošním CeBITu svými tvůrci (firmou VKB, Ltd) předveden.

Scurry - i ty, Samsungu?

VKB nebyla jedinou virtuální novinkou CeBITu. Svůj projekt s názvem Scurry předvedla jako prototyp firma Samsung. Je to náramek/rukavice s několika kroužky na prsty, která je schopna rovněž detekovat pohyby prstů, a simulovat tak psaní na klávesnici.

Samsung připravuje druhou generaci Scurry2, která bude již určena pro obě ruce a bude propojena k PDA pomocí Bluetooth.

Chytí se?

Virtuální klávesnice vypadají velkolepě a jsou zdánlivě dokonalé. Přesto není určitě jisté, jestli je to zrovna ona budoucnost vkládání znaků do PDA.

Současně se totiž vyvíjí systémy rozeznávání hlasu, které budou imponovat i konvenovat mnoha uživatelům - prostě si text do PDA nadiktují. Mnoho uživatelů odradí i neuchopitelný pocit "prázdna" - jak mi to popsal Patrick Zandl, který na CeBITu zkoušel Senseboard i textilní klávesnici od Logitechu - chyběla mu ta interakce s klávesnicí, pocit, že vůbec zmáčkl nějaké tlačítko. Je ovšem možné, že se může jednat jen o nezvyk (koneckonců podobně tristní prý byly kdysi první přechody z mechanických psacích strojů na citlivé elektronické, a to i pro dosavadní rekordmanky v počtu úhozů...).

Nezanedbatelnou překážkou může být i cena uvedených zařízení, která ještě není zcela známa a bude určitě převyšovat cenu běžných klávesnic. Neumím si rovněž představit, jak na tiskovce nasadíte na ruce "gravitační rukavice" Scurry a začnete zapisovat - je možné, že vzbudíte značný poprask a v pozornosti posluchačů předstihnete i hlavního řečníka...

Ale vážně - virtuální klávesnice se určitě nestanou jediným či zcela majoritním způsobem vkládání textu, alespoň ne ve stávající podobě. Jako jedna z alternativ se ale určitě prosadí, budou se rozhodně dále vyvíjet a my budeme právě jejich další vývoj velmi pozorně sledovat.