Virtuální identita ano nebo ne?

Není to až tak dávno, co jsme se na Mobil serveru věnovali registracím doménových jmen nápadně shodných s registrovanými obchodními známkami cizích firem. Případ si získal zaslouženou pozornost svojí precedentností jak u nás, tak na Neviditelném psovi i Světě namodro.

Nyní se objevil problém jiný, ačkoliv podobný. Existuje nárok fyzické osoby na virtuální existenci či identitu?

O co jde? Poněkud obšírněji: Tomáše Papouška, krále modemů na PVT.Net asi zná většina lidí, kteří k modemům kdy profesně přičuchly. Rovněž mezi GSMáky není jeho jméno nezmámé, pro Mobil server dokonce vytvořil hezký plánek na sestavení směrové antény pro GSM. Tomáš Papoušek je většině lidí znám pod zkrácenou formou Papouch.

Když se před několika měsíci na internetu objevila doména www.papouch.cz, ptal jsem se Papoucha, co že se dal na vlastní doménu. Jak se ukázalo, nebyla to doména Papouchova, ale jiné firmy - firmy, která se rozhodla provozovat jakousi službu Papouch. Tomáš Papoušek mi tehdy odvětil, že s ním nemá firma pranic do činění.

Otázka nezní, zda doména papouch.cz je přípustná - to samozřejmě je, protože si ji firma registrovala jako první a vlastní na ni podle svého vyjádření i registrovanou ochrannou známku. Zde je samozřejmě všechno v pořádku.

Pak ale Papouchovi dorazil tento email, který mi Papouch promptně přeposlal:

Subject: ochrana Date: Fri, 6 Feb 1998 15:56:36 +0100 From: jaromir.dolejsek@nkp.cz To: papouch@pvt.net Vazeny clovece, slovo "papouch" puzite v souvislosti s WWW, nebo INTERNETEM je chranena firenmi znamka sluzby papouch firmy A.D.Do. Jaromir Dolejsek dolejsek@comp.cz, jaromir.dolejsek@nkp.cz

Interesantní. Z emailu není jasno, zda pan Dolejsek má co do činění s majitelem domény papouch.cz - leč jedno v jednom panuje zřetelná neshoda - může osoba používat v běžné internetové komunikaci jméno, které se shoduje s ochranou známkou či cizí doménou? A může toto jméno používat i v případě, že nejde o vlastní jméno, nýbrž přezdívku?

Samozřejmě se může v tomto prefíkaném národě najít dobrák, jenž se rozhodne zaregistrovat například ochranou známku Neff, Lukačovič nebo Tangero (moje křestní jméno) - také se může snadno najít dobrák, který bude dodržování takové registrace vymáhat například tak, aby za jménem registrované známky byl uveden odkaz na www stránky majitele.

Nevím, jestli si dovedete představit podpis v mém emailu podobný tomuto:

Hezký den přeje Tangero (registrovaná známka firmy Číhoř - www.cihor.cz)

Zdá se, že český internet má zase nad čím přemýšlet - a komičnost a schizofrenita situace si věru nezadá s rubrikou Zakázané technologie tak, jak je známe z Ikarie.

Zřejmě první případ, kdy se někdo pokoušel popřít virtuální identitu člověka s poukazem na existenci ochranné známky je zde. Kdy přijde další? Najde se prefíkaný dobrák z lidu českého registrující si ochranou známku Neff, Lukačovič, Hauner, Tangero nebo třeba Havel? Je vůbec něco takového vymahatelného?

Přiznám se, že nevím, zda je něco takového právně v pořádku - ale pomyšlení na kvalitu našeho právního řádu (á la Němec) mne trochu děsí. Když mne jakýsi brněnská firma před několika měsíci požádala, abych na serveru přestal používat slovo Linux, neb je to její ochranná známka, reagoval jsem jednoznačně: na spodek hlavní stránky Mobil serveru jsem ihned přidal ikonku Power of Linux. Obdobně se na Mobil serveru povede i dalším vychytralcům.

Tímto zdravím Papoucha (člověka).