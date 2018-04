Virtual Pool Mobile, božský kulečník pro Pocket PC

Znáte Virtual Pool Hall společnosti Celeris? A co další dva díly Virtual Pool 2 a Virtual Pool 3? Také ne? To je chyba, protože celá série Virtual Pool patří mezi nejrealističtější a graficky výborně provedené simulátory kulečníku pro Windows. Ve všech třech případech jde o čistě vektorové 3D hry využívající dokonalou simulaci dynamiky pohybu kulečníkových koulí na herním stole. Nejnovější verzí Virtual Pool není logicky předpokládatelný Virtual Pool 4, nýbrž Virtual Pool Mobile pro Pocket PC.



Virtual Pool Mobile je opět klasická 3D hra od Celerisu, za jejíž provedení pro Pocket PC by se rozhodně nemusela stydět ani řada mnohem známějších softwarových firem. Aktuální betaverze Virtual Pool Mobile je určena pro Pocket PC s procesory StrongARM a XScale, demo si můžete stáhnout zdarma. Virtual Pool Mobile nabízí několik relativně známých kulečníkových her s různým počtem koulí. V aktuální demoverzi v0.20 si můžete zahrát pouze první hru 6 Ball a nemůžete se ani zúčastnit žádného turnaje. Virtual Pool Mobile obsahuje všechny zásadní herní techniky svých dokonalejších vzorů Virtual Pool Hall a Virtual Pool 2/3. Grafika Virtual Pool Mobile je jednoduše skvělá a vysoce převyšuje veškeré momentálně dostupné simulátory kulečníku pro Pocket PC.



Podobně jako u Virtual Pool pro Windows si můžete u verze pro Pocket PC zapnout či vypnout kompletní grafické pozadí místnosti s kulečníkem. Plná verze Virtual Pool Mobile bude mít šest různých grafických vzhledů místnosti od garáže až po několik dalších zcela odlišných designů místností po dosažení lepšího vizuálního dojmu ze hry. Pozadí jsou ovšem obyčejné textury, které se promítají na ploché stěny místnosti a na některých Pocket PC by mohlo zobrazované pozadí ovládání hry o něco zpomalit. Zapnout si můžete i hudbu přehrávanou na pozadí, mezi další nastavení patří typ pohledu a citlivost ovládání hry při úderu tágem.



Po volbě typu hry a herního prostředí si musíte vybrat nějakého protihráče z až 128 nabízených soupeřů. Volba více či méně zdatného soupeře závisí na počtu vydělaných peněz, které zároveň vsázíte do hry. V plné verzi Virtual Pool Mobile bude možné hrát i turnaje s až 32 účastníky (pochopitelně včetně vás), jejichž výhrou získáte i určitou finanční prémii a můžete tak současně postoupit na vyšší herní úroveň a hrát proti zdatnějším soupeřům. Navíc si budete moci zkoušet různé trikové a speciální údery a naučit se porazit téměř kohokoliv.









































Simulace dynamiky pohybu koulí a realistické zvukové efekty jsou samozřejmostí. Ovládání hry je poměrně jednoduché a je do značné míry automatizované. Tlačítky na spodní straně displeje přepínáte mezi prostorovým pohledy včetně zoomu a přesunutí pohledu na vybranou stranu, přičemž po ukončení pohybu se hra přepne na základní pohled (většinou s centrovaným tágem). Pohyb tága společně s celou herní plochou se opět ovládá výhradně klikáním a tažením pera po displeji Pocket PC a ovládání hry je už po krátkém času stejně přirozené jako kdybyste hráli Virtual Pool pro Windows s myší. Úder tágem aktivuje klinutím pera na tágo a rychlým tažením pera ve směru úderu. To už vyžaduje trochu cviku, po několika odehraných hrách vám to ale přijde jako samozřejmé. Před každým šťouchem si můžete nastavit i faleš, jejíž stranové poměry aktivujete jednoduchým kliknutím na kulečníkovou kouli.Během hry si můžete pomocí keypadu Pocket PC vyvolat navigační menu, pomocí kterého můžete mimo jiné volby úder buď vzdát (tj. přenecháte aktivitu na soupeři), nebo si můžete upravit nastavení celé hry.Pokud to dobře dopadne, objeví se po verzi pro Pocket PC zřejmě i verze pro platformu MS Smartphone/Windows Mobile 2003. Cena Virtual Pool Mobile zatím není známá, podle vyjádření Celerisu by ale rozhodně neměla být vyšší než cena ostatních 3D her pro Pocket PC (tipuji cca 20-30 USD). Zatímco Virtual Pool 3 pro Windows včetně video ukázek zabírá téměř celé cédéčko, bude Virtual Pool Mobile výrazně ořezán a měla by se (opět včetně několika krátkých video ukázek v nízkém rozlišení) vejít do cca 15 MB prostoru na paměťové kartě. Plná verze Virtual Pool Mobile se objeví nejdříve začátkem dubna, mnohem pravděpodobnější ale bude poněkud delší prodleva při vývoji tak zajímavé a kvalitní hry.