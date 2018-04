Víme, proč nefungují mobily Ericsson

Minulý týden jsme informovali o problému u telefonů značky Ericsson. Jednalo se o bezdůvodné vypnutí telefonu, který již poté nebylo možno uvést do provozu. Po návštěvě servisní opravny se překvapení majitelé dozvěděli, že v jejich telefonu došlo ke zkratu. Na tištěných spojích přístroje však nebyly patrné nejmenší známky poškození. V drtivé většině případů k tomuto jevu dochází u modelů T28, v ostatních případech jde o Ericsson R320. Více informací čtěte zde.

Ohlas našich čtenářů byl více než překvapivý. Během následujících dvou dnů od chvíle kdy vyšel článek o problémech s Ericssony, se ozvalo několik desítek lidí. Nespokojených zákazníků bylo zhruba 55 %. Spokojených je pouhých 10 %. Asi 20 % čtenářů nás informovalo o skutečnosti, že jsou také "šťastnými" majiteli zkratovaného ericssonu, aniž by cokoliv blíže specifikovali. Zbylých 15 % tvořila skupinka lidí, zabývajících se opravou a prodejem mobilních telefonů. Ti nám odborně vysvětlili problém a upozornili, kterých telefonů se týká.

Největší nespokojenost je se servisem

Všichni poškození a rozhořčení zákazníci se shodli, že nejvíce nespokojeni byli s přístupem servisního střediska (ul. Milady Horákové). Servisní technici jim tvrdili, že nevědí o co jde, nebo si dávali s vyřízení opravdu na čas. Ve většině případů oprava trvala 30 dní (což je také zákonem stanovená lhůta na vyřízení reklamace).

Kde je zakopaný pes

Problém je způsoben výrobní vadou, která se vyskytuje u telefonů, vyrobených v Malajsii, v rozmezí 20 až 30 týdne tohoto roku. Jde převážně o Ericssony T28. U takto postižených telefonů dochází k samovolnému zkratu a zničení koncového stupně. Jediné, co se dá v tomto případě udělat, je koncový stupeň vyměnit. Bohužel zde hovoříme o opravě vyššího stupně, která se u nás neprovádí a takto postižené telefony je nutné odeslat na opravu do Švédska. A jak takový telefon poznáte? Pod baterií je výrobní štítek, kde pod druhým čárkovým kódem jsou tři řádky čísel a písmen. Třetí řádek začíná 00Wxx. Poslední dvě čísla (xx) označují týden výroby přístroje.

A co na to výrobce?

"V souvislosti s problémy mobilních telefonů Ericsson, o kterých Mobil server informoval dne 13.11.2000 prostřednictvím článku Martina Hájka ´Je Váš Ericsson také nemocný?´, zjišťovala divize mobilních telefonů Ericsson bližší podrobnosti. Problém spočíval v samovolném vypnutí a následném snížení napětí telefonu na přibližně poloviční hodnotu. Telefon poté nešel zapnout. V této krátké době se však bohužel nepodařilo zjistit na straně výrobce možné příčiny tohoto jevu, situací se však budeme nadále zabývat. Samozřejmostí je, že se postiženým zákazníkům budeme snažit v našich servisních centrech vyjít maximálně vstříc, aby případné problémy pocítili co nejméně." Tolik vyjádření pana Juraje Petriny, koordinátora marketingu divize mobilní telefony, společnosti Ericsson.

Reakce našich čtenářů

Na závěr přinášíme několik ukázek reakcí na předešlý článek od našich čtenářů. Jména na jejich žádost neuvádíme.

"Ono to je již dlouhodobější záležitost. Stává se to u modelů určité série, vyrobených v Malajsii. Problém je v tom, že odhoří koncový stupeň a jediné co se s tím telefonem dá dělat, je koncák vyměnit."

"Tento problém se mi stal již několikrát u telefonu R320 i T28 a nedá se říci, že by to opravna řešila nějak rychle. Většinou to bylo po několika urgencích až těsně před uplynutím 30-denní lhůty. Alespoň u opravny GSMobil na Letné v Praze. V posledním případě jsem dostal opravený telefon ve čtvrtek a v úterý už byl opět pryč. Něco o zkratování telefonu jsem už také v servisu zaslechl. Zajímavé je, že někdy to odnese i baterie, jindy zůstane baterie úplně v pořádku."

"Stejný problém mě také postihl. telefon byl v opravně zhruba 15 dní. Zatím šlape bez problémů."

Pokud se tedy dostanete do této nezáviděníhodné situace, okamžitě navštivte servisní centrum a nenechte se jen tak odbýt. Závada totiž nevznikla vaší vinou. Evidentně jde o výrobní vadu, tudíž máte nárok na bezplatnou opravu. Samozřejmě jen tehdy, je-li telefon ještě v záruce.

Na závěr bychom rádi poděkovali všem čtenářům, kteří na předchozí článek zareagovali. Věříme, že se společnost Ericsson co nejdříve postará o zlepšení přístupu servisních center ke svým zákazníkům.