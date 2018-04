Víme, kdo má nejdražší telefony na českém trhu - velké cenové srovnání

Na našem trhu je v prodeji celkem 136 různých modelů mobilních telefonů. Pokud byste si chtěli pořídit od každého typu jeden do sbírky, zatížilo by to váš rozpočet necelými 850 000 korunami.

Nejdražší telefony nabízí společnost HTC. Ta se ale soustřeďuje na obecně dražší komunikátory a chytré telefony, průměrná cena necelých 14 tisíc korun tedy nijak nepřekvapí.

Z tradičních výrobců je nejdražší Nokia, telefon této značky vás v průměru vyjde na více jak sedm tisíc korun. Nokia zároveň drží prvenství i v počtu nabízených modelů.

Ceny, které uvádíme a se kterými bylo počítáno, jsou doporučené maloobchodní včetně DPH. Většinou jsou o něco vyšší než koncové ceny většiny prodejců.

Žebříčkem nejdražších výrobců mobilních telefonů zamíchal nováček v tomto segmentu, společnost Emgeton. Svým jediným modelem na českém trhu totiž obsadila třetí příčku s cenou 6990 korun.

Na druhém konci statistiky najdeme Motorolu, která v současné době nabízí telefony s průměrnou cenou 3544 korun. Velkou zásluhu na tom má samozřejmě značné množství velmi levných telefonů v nabídce, ale také fakt, že nejdražší mobil od Motoroly dnes stojí jen něco málo přes sedm tisíc korun. Druhým nejlevnějším výrobcem je pak v těsném závěsu Mivvy a třetí místo patří Samsungu.

Průměrná cena telefonů u jednotlivých výrobců

HTC (13 916 Kč) Nokia (7 110 Kč) Emgeton (6 990 Kč) Sony Ericsson (5 467 Kč) LG (5 270 Kč) Jablotron (5 240 Kč) Samsung (5 126 Kč) Mivvy (3 556 Kč) Motorola (3 544)

Tato čísla jsou jistě zajímavá, mnoho o českém trhu s mobilními telefony ale nenapoví. Přinášíme vám proto další statistiky, díky kterým si o jednotlivých výrobcích a jejich modelech uděláte lepší představu.

Nejvíce mobilů najdete u Nokie a Sony Ericssonu

Z celkového počtu více než 130 mobilů na našem trhu nese logo jednoho z dvojice Nokia a Sony Ericsson více než polovina modelů. Značkou Nokia se pyšní celkem 43 modelů, nálepku Sony Ericsson nese na svém těle o devět modelů méně.

Pokud se vám tak u finského výrobce často stávalo, že jste se v záplavě modelů jen těžko orientovali, pak u Sony Ericssonu můžete očekávat to samé.

Žebříček výrobců podle počtu nabízených modelů

Nokia (43) Sony Ericsson (34) Samsung (17) LG (15) Motorola (13) HTC (8) Mivvy (3) Jablotron (2) Emgeton (1)

Nejdražší telefon vůbec najdeme u HTC, Nokia však zdatně sekunduje svou prémiovou "osmičkovou" řadou. Nejlevnější telefon nabízí Motorola a to za pouchých 690 korun (MOTOFONE). Srovnávací tabulka ale prozradí mnohem více. Všimněte si zejména podobnosti u dvou velkých rivalů, tedy Samsungu a LG.

Oba korejští výrobci mají v nabídce téměř shodný počet telefonů s podobným cenovým rozpětím a také průměrná cena jejich modelů se liší jen o několik desítek korun.

Výrobce Počet modelů Nejlevnější telefon (Kč) Nejdražší telefon (Kč) Průměrná cena telefonu (Kč) Emgeton 1 6 990 6 990 6 990 HTC 8 7 490 31 490 13 916 LG 15 1 090 10 490 5 270 Motorola 13 690 7 490 3 544 Mivvy 3 2 990 4 190 3 556 Nokia 43 950 28 990 7 110 Sony Ericsson 34 990 13 490 5 467 Samsung 17 1 290 11 690 5 126 Jablotron 2 3 990 6 490 5 240

Jablotron - průměrný mobil na našem trhu

Ano je to tak, alespoň v řeči čísel a cen. Průměrná cena mobilního telefonu na našem trhu má totiž hodnotu 6 201 korun a tomu je nejblíže právě cena stolního telefonu z Jablonce. U každého z výrobců ale dostanete za tuto částku telefon s odlišnou výbavou a například u HTC nebo Mivvy se s mobilem této cenové kategorie vůbec nesetkáte.

V následujícím krátkém přehledu vám ukážeme, jaký telefon u jednotlivých výrobců za tuto nebo podobnou cenu dostanete. Najdete zde také trojici nejlevnějších a nejdražších telefonů na našem trhu.

S tloušťkou něco přes centimetr se model LG KF510 řadí k velmi štíhlým telefonům s výsuvnou konstrukcí. Telefon je chráněn kovovým rámem a tvrzeným sklem. Ve výbavě najdeme třímegapixelový fotoaparát a hudební přehrávač.

Cena: 7 190 Kč

Design Motoroly MOTO U9 odkazuje na starší stylovku PEBL U6. Hudbu je možné poslouchat i přes stereofonní Bluetooth sluchátka a k fotografování slouží dvoumegapixelový fotoaparát.

Cena: 5 490 Kč

Nokia 6500 Classic je model klasických tvarů, který se může pochlubit velmi tenkým tělem. Displej má rozlišení QVGA a dokáže zobrazit 16,7 milionů barev. Pro připojení telefonu k počítači bude možné využít Bluetooth nebo USB datový kabel.

Cena: 6 490 Kč

Sony Ericsson K770i představuje levnější alternativu ke špičkovému modelu K850i. Telefon láká především na svůj integrovaný fotoaparát. Ten má rozlišení 3,2 megapixelu a má automatické ostření.

Cena: 5 490 Kč

Stylový Samsung L310 nemá vnější displej, zčásti jej však nahrazují informační ikony upozorňující na příchozí hovor nebo došlou zprávu. Ve výbavě pak najdeme dvoumegapixelový fotoaparát, hudební přehrávač, Bluetooth 2.0 a USB.

Cena: 6 990 Kč

Jablotron GDP 04 se funkcemi příliš neliší od svého předchůdce. Jde o stolní telefon, který není zapojen do zásuvky, ale místo toho má v sobě SIM kartu. Displej a klávesy zůstaly velmi velké a pohodlné pro použití.

Cena: 6 490 Kč

Nejlevnější mobily na našem trhu

Tenká levná Motorola se jmenuje Motofone F3 a jde o jeden z nejtenčích mobilů výrobce. Mimo to nabízí zcela nové menu a také atypický displej využívající technologii EPD.

Cena: 690 Kč

Nokia 1200 má monochromatický displej s rozlišením 96 x 68 obrazových bodů. Výbavu má pouze základní, je tedy vhodná pro mobilní začátečníky.

Cena: 950 Kč

Sony Ericsson J110i je telefon hranatého designu s naprosto základní výbavou. Jde o jednodušší variantu modelu J120i bez FM rádia. Telefon jinak nabízí stejné parametry i design.

Cena: 990 Kč

Nejdražší mobily na našem trhu

HTC Shift je unikátní kombinací miniaturního notebooku a díky vestavěnému univerzálnímu telefonnímu modulu zastoupí také funkce komunikátoru. V úhledné krabičce takřka kapesních rozměrů a hmotnosti 800 gramů se navíc ukrývají plnohodnotné Windows Vista.

Cena: 31 490 Kč

Nokia 8800 Arte je první luxusní Nokií, která podporuje sítě třetí generace. Z toho důvodu nechybí ani druhý fotoaparát umístěný nad displejem určený pro videohovory.

Cena: 29 990 Kč

Nokia E90 je špičkový komunikátor. Na webu umožní brouzdat pomocí téměř kterékoli myslitelné bezdrátové technologie, E90 totiž podporuje sítě GPRS/EDGE, 3G i s rozšířením HSDPA a samozřejmě i wi-fi.

Cena: 18 990 Kč