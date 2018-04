Víme, kde Telefónica O2 ukrývá své hostingové služby. Exkluzivní reportáž

Hosting je poměrně elegantním řešením, jak může firma minimalizovat nutné investice do nákupu a provozu hardwaru, který potřebuje pro svůj provoz. Jde samozřejmě o prvky síťové infrastruktury, které zajišťují chod řady firemních aplikací a služeb. V dnešní době tak vzniká řada hostingových center, ve kterých si zákazníci mohou pronajmout vybraný hardware a internetovou konektivitu, nebo kam si mohou umístit své vlastní stroje.





I umístění vlastních serverů do hostingového centra je totiž pro mnohé společnosti daleko výhodnější, než je mít ve vlastních prostorách. Nároky na zabezpečení bezchybného chodu serverů a zabezpečení proti živelním pohromám jsou totiž mnohdy velmi vysoké a jejich splnění by bylo pro mnohé firmy finančně příliš náročné. Hostingová centra představují hotové řešení se špičkovou úrovní zabezpečení.





My jsme navštívili jedno z hostingových center, které provozuje společnost Telefónica O2 Services s. r. o., což je dceřiná společnost Telefónica O2 Czech Republic. Podle vyjádření zástupců společnosti nejsou hostingové služby pouhou doplňkovou záležitostí tradičních telekomunikačních služeb, zákazník tak dostane naprosto kompletní servis a jistotu stability.

Hostingové centrum Nagano se nachází v Praze 3 Strašnicích, nedaleko od Nákladového nádraží Žižkov. Z venku jde o nenápadný komplex, který na první pohled nikterak neprozrazuje, co se skrývá uvnitř. I to je relativně důležitý prvek bezpečnosti – tím, že nejsou hostingová centra příliš vidět, jim hrozí menší nebezpečí z hlediska nějakého cíleného útoku.





A jaké služby že to Nagano vůbec poskytuje? Nabídka je velmi široká. Začíná u pronájmu malých boxů o velikosti 5U ve stojanech umístěných v centru a končí možností pronájmu plochy, kam si klient může umístit svůj kompletní hardware včetně racků. Hardware si samozřejmě klient může pronajmout i od Telefónicy, dokonce je možné specialistům přenechat i kompletní správu umístěného hardwaru a na něm běžících služeb. Od toho se také odvíjí cena služeb, která začíná na 2100 Kč bez DPH měsíčně při prostém pronájmu jednoho boxu a končí na prakticky neznámé hranici. Cena za pronájem jednoho metru čtverečního se totiž dohaduje individuálně a záleží také na tom, jaké doplňkové služby si zákazník objedná.





Standardní službou pro všechny zákazníky je vysoká úroveň zabezpečení celého centra. A to ať už jde o zajištění konektivity, přísunu elektrické energie nebo zabezpečení proti požáru.

V sálech hostingového centra je udržována teplota v rozmezí 19 – 25 °C a vlhkost vzduchu 40 – 60 %. To jsou prý hodnoty, které servery snáší nejlépe. Konektivita je zajištěna třemi nezávislými přívody, z nichž dva mají přenosovou kapacitu 10 Gbit/s. Zákazníci si však mohou „dotáhnout“ i svoji vlastní konektivitu. Sály jsou samozřejmě bezprašným prostředím. Toho je dosaženo jednak neustálou filtrací vzduchu, tak i tím, že se jedná o přetlakové místnosti – tlak uvnitř je větší, než tlak venku a tak dovnitř nemůže nijak samovolně vnikat okolní vzduch a přinášet s sebou nečistoty.





Nezávislé jsou rovněž přívody elektřiny. Ty jsou dva a každý instalovaný rack má rovněž dva nezávislé přívody pro případ, že by došlo k nějaké poruše. Mimochodem, celé hostingové centrum má příkon 2MW.

Pokud by došlo k přerušení obou přívodů elektrické energie, stále není nic ztraceno. Krátkodobý výpadek pokryjí výkonné UPS – ty jsou čtyři a každá sestává ze dvou nezávislých modulů. Pro představu, každá UPS zabírá místnost o rozměrech odhadem tak 8 x 8 metrů, ve které je v řadě polic vyskládáno množství olověných akumulátorů. Každý z celkem osmi modulů je schopen vydat ze sebe 460 KW elektrické energie, což tedy bohatě postačí k pokrytí celkového příkonu a to po dobu 20 minut. Dlouhodobější výpadek pokryjí záložní diesel agregáty. Jde o velké stacionární motory se spotřebou 290 litrů paliva na hodinu provozu.





Úplného laika asi nejvíce ve sterilních sálech Nagana zaujmou obrovské červené hasící přístroje. Veliké červené tlakové nádoby jsou tu doslova na každém kroku. Obsahují plyn FM-200, který je v případě požáru okamžitě vypuštěn do ovzduší. Tím prudce klesne koncentrace kyslíku v sále a požár se tak zadusí. Člověk by však neměl mít problém s přežitím a měl by se bez potíží dostat ze sálu ven.





Prý však nejde o vůbec příjemnou zkušenost. Při schvalování centra do provozu totiž musela být zkouška hasícího systému provedena a její aktéři se prý necítili dvakrát dobře. Podle jejich slov je to prý „pořádná šlupka“, když je systém spuštěn.

V praktickém provozu však zatím systém nikdy potřeba nebyl. Nagano se vůbec chlubí naprosto spolehlivým provozem. Za celou dobu provozu od roku 2002 se prý nevyskytl ani jeden výpadek služeb pro zákazníky. Případné plánované i neplánované výpadky vždy pokryly záložní technologie a zákazníci tak vůbec nic nepoznali.

A zdá se, že ti jsou se službami Nagana docela spokojeni. Vždyť v posledním roce a půl se dosáhlo téměř kompletní vytíženosti kapacity centra. Mezi největší zákazníky patří třeba ministerstva dopravy a zemědělství, v Naganu běží i stroje zajišťující chod dálničního mýtného systému, část svých technologií sem nedávno přesunul i Seznam.

Na provoz centra dohlíží pracovníci O2 nepřetržitě 24 hodin denně. Celé datové centrum má celkem asi 28 zaměstnanců. Ti provádí jak dohled tak rutinní údržbu a správu svěřených zařízení a technologií. Zákazníci mají k dispozici i konfigurační místnost, kam mohou přijít a sami si odtud spravovat své stroje.





Vzhledem k úspěšnosti Nagana Telefónica O2 uvažuje o výstavbě dalších dvou hostingových center v České republice. Ta by pak doplnila stávající Nagano a hostingové centrum Brno.