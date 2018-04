Víme, jaké oblibě se letos těší jednotlivé mobilní OS

Trocha historie...

První telefony s operačním systémem, které umožňovaly dodatečnou instalaci libovolného softwaru třetích stran byly představeny téměř na prahu třetího tisíciletí, konkrétně roku 2001. Původně šlo o zařízení sloužící především k práci – díky propracovanému organizéru a kalendáři měl jejich majitel kancelář vždy při sobě.

Na zábavu se ovšem až tolik nemyslelo. Dnes je již vše jinak a nejnovější chytré telefony a komunikátory nabízejí kromě ještě propracovanějších managerských funkcí i značnou porci zábavy. Slušné vestavěné digitální fotoaparáty, satelitní navigace nebo rádiový přijímač – to vše bývá často nedílnou součásti jednoho jediného zařízení s telefonním modulem.



Větší průnik do oblasti zábavy se podepsal na stále větší oblibě chytrých zařízení a tak je dnes prodej smartphonů v tak závratných výškách, že to před pěti lety očekával jen málokdo. Čísla mluví za vše a zatímco roku 2001 bylo prodáno méně než milion chytrých telefonů v roce 2006 šlo o takřka stonásobek a prodej překročil cifru 82 milionů kusů. Neuvěřitelný postup, nemyslíte?





Velké a neohrabané zařízení nevzhledných křivek a vysoké pořizovací ceny – přesně takto vypadaly první přístroje této třídy. Dnešní smartphony však častokrát porážejí své hloupější kolegy v obou kategoriích a jsou mnohdy levnější a jejich rozměry přijatelnější. Dnes je největším brzdným elementem bránicí většího rozšíření chytrých telefonů hlavně nízká nabídka ze stran světových operátorů.

Chytré telefony a komunikátory totiž stále jsou jasně minoritní. Na druhou stranu i telefony bez OS dnes nabízejí možnost doinstalovat celou řadu programů a her – poptávka po chytrých telefonech je tímto mírně utlumena. Telefon s operačním systémem přeci jen není pro každého a ne každý je schopen využít naplno jeho možností a kvalit.







Symbian vs. Windows Mobile vs. Palm vs. Linux. Jaké jsou dnes jejich podíly na trhu?

Podle nejnovějšího průzkumu renomované analytické společnosti Berg Insight bude v letošním roce prodáno zhruba 113 milionů smartphonů. Pokud se dále ukáže předpovídaný meziroční růst prodeje o 25,6% jako správný, pak by se roku 2012 mohlo prodat až 365 milionů smartphonů, což odpovídá milionu prodaných kusů den co den. Smartphony by tak mohly ukousnout více než pětinový podíl ze všech prodaných zařízeních s telefonním modulem. Jen pro představu, dnes je to asi 10 procent.



V Berg Insight dále připisují první příčku mezi operačními systémy Symbianu, což není vůbec překvapivá předpověď. Třiašedesáti procentní podíl pro tento OS si už ale obdiv zaslouží. Dalším nečekaným momentem je druhá příčka pro zařízení s OS Linux, který je těsně následován Windows Mobile. Příslovečnou bramborovou medaili by si pak mohl odnést Palm OS. „Nokia vsadila na skvělého koně, Symbian S60 je skutečným klíčem k úspěchu“, říká André Malm, další přední analytik z oblasti telekomunikací. „V dalších letech lze očekávat sílící boj mezi Windows Mobile a OS Linux“, doplňuje Malm.





Očekává se, že Windows Mobile bude svou pozici na trhu stále upevňovat, ale kralování Symbianu jen tak neohrozí. Světlé zítřky však nečekají Palm OS, systému který se pomalu vytrácí z povědomí dnešních uživatelů. Pozici tohoto OS zřejmě nahradí Apple X a po uvedení modelu iPhone se stane důležitým soupeřem ostatním systémům. Poslední slovo však neřekly ani zařízení platformy BlackBerry.



Zdroj: Berg Insight