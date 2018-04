Víme, jak se volá s U:fonem. Otestovali jsme jeho první mobil

V pondělí odstartuje mobilní operátor U:fon svou revoluci v mobilním telefonování. Spustí své mobilní hlasové služby a první zákazníci, kteří si objednali U:fonův mobilní telefon, si budou moci poprvé zavolat. Pokud zatím váháte a nevíte, zda si mobil od U:fona pořídit, v rozhodování vám pomohou naše následující řádky. S několikadenním předstihem jsme si totiž volání s U:fonem v jeho CDMA síti vyzkoušeli.

Ze zelené krabičky s nápisem U:fonův mobil jsme vylovili telefon Ubiquam U-400 – jediný toť klasický mobilní telefon od U:fona. Zákazníci ale budou moci k telefonování využívat také přístroj určený původně pro službu U:fonova vysílačka. Do obou telefonů se stejně jako do GSM přístrojů vkládá SIM karta, ta vám ale bude fungovat právě jen v CDMA telefonech od U:fona.

Ubiquam U-400 je jednoduchý přístroj a uživateli nabízí pouze základní funkce – volání, psaní SMS, a pár užitečných drobností – budík (může být opakovaný, ale pouze jeden), kalendář, kalkulačku, světový čas a stopky. Menu telefonu je vyvedeno v barvách a grafickém stylu operátora a je velmi jednoduché. Telefon má velmi jednoduché ovládání, což kvitujeme s povděkem. Jeho podrobnou recenzi vám přineseme ve chvíli, kdy budeme mít s U:fonovými službami trochu více zkušeností.





Nyní jenom konstatujeme, že na přístroji nám v zásadě nic nevadí, jen jsme na jeho klávesnici občas dělali překlepy. Častěji než na numerické části jsme se však netrefili v bloku ovládacích kláves. Telefon Ubiquam U-400 ale tímto nijak výrazně nevybočuje z řady levných telefonů, které nabízí klávesnici jednoduché konstrukce. Dá se očekávat, že by mohl být telefon dost spolehlivý, na svou třídu má i hodně kvalitní konstrukci – nikde nic nevrže. Telefon je příjemně kompaktní a dá se očekávat, že ani po delší době používání se nezačnou ozývat příšerné pazvuky.





Více než telefon nás ale zajímají samotné hlasové služby. Ty jsme testovali v Praze, na železničním tahu Praha – Olomouc – Otrokovice, Otrokovicích, Zlíně a v přilehlém okolí. Samozřejmě nemůžeme z tohoto krátkého testu vyvozovat dalekosáhlé závěry o U:fonově pokrytí, ale jistý obrázek si udělat můžeme. Předem musíme konstatovat, že nás U:fon svým pokrytím docela příjemně překvapil.





I na železničním tahu si po většinu doby držel telefon signál a dalo se s ním bez problémů volat, pravda, nějaká ta hluchá místa se najdou, ale není to nijak katastrofické. Ve městech není s pokrytím a kvalitou signálu naprosto žádný problém. Trochu horší začala být situace ve vesničkách v okolí Zlína. Zde je totiž vidět, že operátor se zatím opravdu soustředí na pokrytí větších aglomerací a BTS jsou směřovány právě sem. V obcích pár kilometrů přes kopec od města již telefon ukazoval třeba jen jedinou čárku na signálu, občas signál vypadl.





Ovšem jaké bylo naše překvapení, když jsme si zkusili s U:fonovým telefonem i v takových situacích zavolat. Přišli jsme na to, že se s telefonem dá docela bez problémů volat i v případě, že ukazatel signálu neukazuje ani jedinou čárku. Teprve ve chvílích, kdy se na displeji objeví červená ikonka s přeškrtnutým sluchátkem, si nezavoláte. A navíc. Kvalita samotného hovoru se nijak výrazně s klesající intenzitou signálu nemění, což je jev velmi zajímavý. O kvalitě samotné ale až za chvíli, teď ještě chviličku o signálu. U:fonovo pokrytí jistě není ideální, ale dá se říci, že s hledáním signálu nebude takový problém, jak jsme si původně mysleli.





Ano, občas to bude tak, že si zavoláte z obýváku, ale z kuchyně už ne a na chatě budete možná muset vyběhnout na nejbližší kopec nebo pole. Jenže – není to tak dávno, co jsme podobné prostocviky prováděli i s telefony našich třech velkých operátorů. A U:fon je opravdu dohání mílovými kroky – vždyť operátor nedávno oslavil teprve první rok existence. Náš praktický test však ukázal, že se U:fon za své pokrytí stydět nemusí. A tak mu budeme držet palce, ať mu jde budování sítě nadále tak dobře od ruky. Do dvou let si pak pravděpodobně s U:fonem zavoláte všude.





A ještě jedna věc. Při našem testu se ukázalo, jak kvalitní a detailní je mapa pokrytí operátora. Výše popisované místo s kolísajícím signálem se totiž nacházelo jen pár desítek metrů od místa, kde má U:fon na své mapě pokrytí šedý flíček. Stačilo popojít od tohoto fleku dál a signál byl rázem lepší. Nemůžeme však samozřejmě zaručit, že takto přesná bude mapa vždy a všude.

A jaká je kvalita U:fonových hlasových služeb? Inu, upřímně v tomto případě jsme trochu zklamáni. Vina ale bude asi částečně na straně telefonu Ubiquam, část ale půjde i na vrub sítě. Kvalita hlasu je prostě o trochu horší, než v GSM sítích, nakolik je to ale vinou telefonu zatím nemůžeme soudit, protože U:fon má k dispozici jenom model U-400. Faktem je, že reproduktor telefonu dovede být velmi řezavý. To asi proto, že umožňuje i velmi vysokou hlasitost, která není u běžných přístrojů obvyklá. Ale i při ztlumené hlasitosti jsou ve sluchátku slyšet především výšky a zvuk je trochu plechový.





Na kvalitu hovoru si občas stěžovala i volaná protistrana, někdy však bylo všechno úplně v pořádku. Stihli jsme vypozorovat, že se stížnosti častěji vyskytovali v případě, že jsme volali z hlučného prostředí, obzvláště kolemjedoucí auta dovedla volanému trochu zamotat hlavu. „Slyším tě jak v krátkovlnné vysílačce,“ komentoval kvalitu hovoru z rušné ulice volaný kolega. V klidném prostředí se však kvalita hovoru blíží sítím GSM. Z toho usuzujeme, že spíše než síť může za případné nekvalitní hovory telefon Ubiquam U-400.





S U:fonovým telefonem jsme také zkusili poslat SMS do sítí všech operátorů. Zpočátku nám služba nefungovala zcela korektně – do sítě Vodafonu se nám SMS nepodařilo odeslat vůbec, do T-Mobilu SMS nedošla, jen do O2 nebyl problém. Jenže v pátek se situace jako mávnutím kouzelného proutku změnila a všechny SMS začaly chodit bez problémů a okamžitě. Je vidět, že operátor na spuštění svých služeb pracuje do poslední chvíle.

Naše první zkušenosti s U:fonovým telefon jsou tak překvapivě dobré, dojem jen občas kazí kvalita hovoru. Operátor ale očividně odvedl velmi dobrý kus práce a U:fonův telefon není jen nějakým doplňkem současných hlasových služeb velké trojky operátorů.