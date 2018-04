Víme, jak budou O2 a T-Mobile sdílet své sítě

Operátoři O2 a T-Mobile sdílí od druhého čtvrtletí letošního roku své 3G sítě. Postupně se do "společné" sítě zapojí až tisíc základnových stanic. O2 bude mít na starost východní část republiky, T-Mobile západní polovinu. Petr Slováček, ředitel provozní divize O2 v rozhovoru vysvětluje, nakolik sdílení sítí ovlivní zákazníky obou operátorů.

Petr Slováček Absolvoval ČVUT Praha, Elektrotechnickou fakultu - obor telekomunikace. Absolvoval postgraduální kurs Master of Business Telecommunication (M.B.T.) Technické university Delft v Nizozemsku.

Po studiu působil ve Výzkumném ústavu telekomunikací Praha. V roce 1989 přišel do společnosti SPT TELECOM (právní předchůdce společnosti ČESKÝ TELECOM) a pracoval v oborech spojovací techniky, technickém rozvoji, v projektech řízení sítě a OSS.

V červnu 2003 byl zvolen 2. místopředsedou představenstva ČESKÝ TELECOM, nyní Telefónica O2 Czech Republic. Zastává funkci ředitele provozní divize.

Poznají zákazníci, že nejsou ve vlastní síti? Dokáže telefon bez problémů změnit síť?

Navenek zákazníci nepoznají vůbec nic. Síť se chová stejně, všechno je, jak má být. Používáme princip, kterému se říká MORAN, tedy multi-operator radio acces network. To je technologie, která již nějakou dobu existuje a dodavatelé ji prezentují jako dostupnou. Funguje tak, že na základnové stanici je jedno zařízení s trochu jiným softwarem a nějakým hardwarem navíc. Může tam být buď anténa, které funguje pro obě sítě, nebo dvě antény. My jsme zvolili druhou možnost, z důvodu mít možnost ladit si vlastní signál. V našem případě se to týká jen 3G.

V dané oblasti jsme v případě 3G napojeni na síť, která běží přes T-Mobile a naopak zase oni u nás, hlas ale jde po našem 2G. Dlouho jsme testovali handovery (procesy přepojování, pozn. redakce), aby nedocházelo k větším výpadkům. To se zdařilo a v současné době fungují dvě testovací oblasti (Humpolec a Dobříš) a připravujeme se na další.

Kolik těch oblastí celkem bude?

Domluvili jsme se, že během dvou let by to mělo být zhruba 20% pokrytí, které zrealizujeme takto společně. Jsou to místa, která ještě pokryta nejsou. Již pokryté oblasti zůstanou jak jsou, další lokality však pokryjeme spolu. Jsou to města s cca 15 000 obyvatel a menší.

Některá území budete tedy pokrývat společně, ale zároveň budete pokračovat i v samostatném pokrývání?

My ani T-Mobile zatím neříkáme, kolik chceme dosáhnout pokrytí a kdy. Necháváme to otevřené, hodně záleží na tom, jak se bude vyvíjet trh. A zcela upřímně, říci dva roky dopředu, že to bude tak a tak, je dost nebezpečné, protože se může stát, že za půl roku strategii změníme. Z důvodů konkurence, z důvodů toho, jak jde byznys... Dohoda se zatím týká budoucích dvou let a území, která pokryjeme společně. Neomezuje nás v tom, pokrýt něco sami.

Ale v tuto chvíli budujete pouze společné pokrytí?

Ano. Nyní pracujeme na společném pokrytí 3G signálem.

Jakou dobu platnosti má tato dohoda?

Pracovní plán je na dva roky, doba trvání smlouvy je šest let. To je standardní podmínka. Myslím, že není potřeba se ničeho obávat, obě strany mají zájem na tom, aby to fungovalo, a v takovém případě se toho budeme držet. Pokud to fungovat nebude, domluvíme se jinak. Po šesti letech se uvidí, co bude dál. Pokud nebude nutnost měnit technologii třeba na LTE, zřejmě u toho zůstaneme. Ostatně tato spolupráce není vlastně nic tak zásadně nového, my už se všemi operátory spolupracujeme v oblasti poskytování si infrastruktury navzájem.

Dnes už máme asi 500 společných "sajtů" s Vodafonem i s T-Mobilem. Potřebujeme-li někde udělat novou BTS, primárně se jdeme domlouvat s nimi. První vlaštovkou v této oblasti bylo metro, tam to jinak nešlo, stavělo se společně. Podobně je to v administrativních budovách a nákupních centrech, tam se tři strany vždy domluví. Zatím to ale byla vždy vzájemná dohoda o společné investici do svých vlastních technologií. Ne přímé sdílení sítí, o kterém se bavíme.

Když stavíte nové sdílené 3G BTSky, komu patří?

Funguje to tak, že když využíváme 3G sítě, která patří T-Mobilu, tak oni nám tam dodají vše, co je potřeba pro náš provoz. Takže i ty antény sloužící pro nás jsou jejich. A obdobně je to naopak u nás.

Dodavatel technologií je stejný?

Ne. My máme Huawei, T-Mobile používá na 3G Nokia Siemens Networks.

Dá se vyčíslit ta úspora?

Úspory jsou pro nás samozřejmě hlavní motivací a pohybují se řádově v desítkách procent. Studie odborných firem říkají, že se dá ušetřit o něco méně než polovinu v případě zcela nových BTS. My stavíme na existujících "sajtech", takže jsme zhruba na třetinových nákladech na budování.

Takže 3G přidáváte na místa, kde už technologie máte?

Ano, zatím máme dostatek BTS, které jsou 2G a na nich se doplňuje 3G. V tomto ohledu jsou na tom asi všichni operátoři stejně. To je ten nejjednodušší postup. Je pravda, že pokud nastává problém s pokrytím, kapacitou a indoor pokrytím, pak je třeba budovat 3G "sajty" samotné na kterých není 2G potřeba. Trend se obrací tímto směrem, takže do budoucna s budováním nových 3G BTS počítáme.

Kolik stojí jedna BTS?

To záleží, co je do toho započteno. Mohu říci, že hardware který kupujeme od dodavatelů, už není ten nejdůležitější výdaj. Nejdražší jsou věže, pak antény, napájecí zdroje, ladění, přenosová trasa a tak dál, a pochopitelně samotná výstavba. Z velké části jsou úspory při sdílení realizovány i tím, že šetříme počet stavebních prací, které musí firmy na daném místě udělat. Jinými slovy, když dáme 3G na nějakou BTS a T-Mobile to udělá zároveň s námi, přijde firma jen jednou. Kompletní technologie (doplnění 3G, antény, kabelů, zdrojů) mohou se vším všudy vyjít tak na půl milionu.

Vraťme se k technologiím. Je to tak, že T-Mobile si staví své HSPA+ "sajty" a pro vaše zákazníky to omezuje jen na běžné HSPA?

Ano, může to tak být. HSPA+ stejně většinou funguje jen se speciálními přístroji a navíc takové služby jsou vázané na SIM karty. Tam, kde máme 3G pro T-Mobile, tam HSPA+ pustíme. Ovšem celkově se nám HSPA+ nezdá ideální, chtěli bychom celé 3G spíš táhnout výš. Rychlosti se v hodně přetížených místech pohybují zhruba okolo 0,5 Mbit, přes 1 Mbit až po 3 Mbit. Přetížená místa doplňujeme. V zásadě je limit naší technologie 8 Mbit a na ten se dá dosáhnout i s normálním HSPA.

Když jsme u toho přetěžování: jak se bude provoz dělit a řešit v případě, že bude daná BTS přetížená? Budou preferování zákazníci jednoho z operátorů?

Ne, je to zcela spravedlivé. Pokud dojde ke zvýšení provozu a nebude kapacita, budou omezováni všichni stejně. Ale máme dohodnutá pravidla, co v takových případech dělat a jak doplnit kapacitu, i když to záleží především na vlastníkovi.

Jak budete postupovat, pokud se stane problém na BTS T-Mobilu, ale bude se týkat jen vaší části sítě? Budou servis zajišťovat oni?

Ano, je to jejich technologie, takže se o to postarají oni. Zatím to funguje bez problémů. Podobně to funguje i v případě dodavatelů v jiných než síťových oblastech.

V nejbližších dvou letech porostete s T-Mobilem nastejno, takže se asi nebudete moci marketingově moc předhánět...

Těžko říci, co budeme marketingově komunikovat. Prostor tam pochopitelně je, protože tady se bavíme o určitém omezeném procentu sítě, kde máme mezi sebou minimum konfliktů. Zbytek sítě, tedy asi 40 – 45 % našeho pokrytí, si můžeme vylepšovat a ladit podle svého. Jak už jsem říkal, důležité je třeba indoor pokrytí. Existují místa v okrajových částech měst, která se do nich často už nepočítají a jsou stále zajímavá. Tam můžeme pokrytí vylepšovat. Soupeření ohledně pokrytí ale jednou odezní. Kdysi bylo pokrytí hlasem 2G hlavním marketingovým bojem, v jednu chvíli to skončilo a už to nebylo zajímavé. Jsou samozřejmě místa, kde my máme horší signál, jinde má horší signál T-Mobile nebo Vodafone, a na základě toho vznikají diskuse kdo je lepší a kdo horší. Ale když se podíváte na počet provozovaných BTS, tak se to také téměř srovnalo.

Vodafone je v této dohodě ze hry?

To nechci v této chvíli komentovat. My se nebráníme jakékoli spolupráci s Vodafonem. Diskuse o sharingu trvají několik let v různých podobách. Na této části jsme se nakonec dohodli s T-Mobilem, ale rozhodně to není tak, že by na tomto trhu byl prostor jen pro jednu dohodu o sdílení. Určitě například povedeme diskusi o LTE, a kdoví, zdali třeba nebudeme postupovat kompletně společně. Vše je to o tom dohodnout se tak, abychom se navzájem neuzbrojili.