Víkendová volání jsou výhodná od všech operátorů

S elánem sobě vlastním teď mohou uživatelé mobilních telefonů využívat tarify pro víkendové volání. A protože je shodou náhod pátek, nabízíme vám pár informací, které by mohly zahýbat s vaším současným telefonním účtem.



Všichni operátoři nabízejí možnost zvýhodněného víkendového volání, ale každý na to jde jinak. Oskar nabízí za vyšší paušál víkendové volání zdarma do vlastní sítě a T-Mobile naopak zlevnil volání s minimálním paušálem. Konkrétní údaje najdete v souhrnné tabulce pod článkem.

Nezapomeňtě však, že víkend, magický prostor mezi pracovním nasazením, začíná podle operátorů o páteční půlnoci a končí o půlnoci nedělní. Kromě toho s těmito tarify ušetříte i během státních svátků.

Moje víkendové hovory s... Oskarem

Jak už jsme vás informovali, přidal Oskar do svého Dárkového koše další balíček, a to tarif Moje víkendové hovory. Noví zákazníci Oskara mají aktivaci balíčku zdarma. Nevýhoda je jen v tom, že noví zákazníci, kteří kombinují balíček z tarifů nové generace s víkendovým voláním, nemají nárok na zlevněný telefon. I přesto jsou však Moje víkendové hovory velmi příjemným tarifem, když za 150 korun měsíčně můžete na Oskara volat minimálně 8 dní zdarma.

Top víkend u Eurotelu

Ve srovnání s Oskarem není Eurotel až zas tak výhodný pro volání, ale na druhou stranu nabízí 50 SMS a 25 MMS zdarma, které mohou uživatelé zasílat i přes týden. Navíc hodnota všech nabízených služeb určitě přesahuje měsíční paušál.

T-Mobile víkend+

Lidé z T-Mobile šli na nabídku poněkud jinak. Na rozdíl od ostatních nenabízí žádné minuty ani SMS zdarma, ale naopak za nízký měsíční poplatek nabízí volání. Minuta za padesát haléřů může pomoci především zákazníkům, kteří mají nižší tarify.

T-Mobile

Víkend+ Oskar

Moje víkendové hovory Oskar

Moje víkendové SMS Eurotel

Top víkend Měsíční paušál 29,00 Kč 150,00 Kč 90,00 Kč 150,00 Kč Volné minuty 0 neomezeně 0 100 Volné SMS 0 0 neomezeně 50 Volné MMS 0 0 0 25 Zvýhodnění / omezení 0,50 Kč / min do vlastní sítě Volání zdarma do vlastní sítě SMS jen do vlastní sítě Volné minuty do vlastní sítě a na pevnou linku, SMS a MMS kamkoliv

Ceny jsou uvedeny bez 19% DPH