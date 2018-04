Videotelefon od Samsungu přenáší data rychlostí 144 kbps

Zatímco první sítě třetí generace se ještě dolaďují, korejský výrobce telefonů Samsung již předvedl svůj telefon pro UMTS, který je připraven k prodeji, jakmile ho některý operátor bude chtít prodávat. Telefon je určen pro systém CDMA2000, jinak také nazývaný IMT-2000, na němž by měly fungovat evropské sítě UMTS. Telefon s barevným displejem umožní přenos dat rychlostí 144 kbps a přehrávání videa a zvuku v reálném čase – tedy videotelefonii.

Přístroj by měl být jedním z prvních telefonů třetí generace, který by měl být používaný pro testování sítí. Také bude nabízen prvním zákazníkům. V Koreji se již síť na bázi CDMA2000 dostavuje a testovací provoz by měl začít brzy. Tam také projde telefon od Samsungu první zkouškou.

Přístroj se drží klasického tvaru „véčka“, stejně jako mnohé Samsungy z poslední doby. Telefon podporuje technologie VOD a AOD, tedy Video on Demand a Audio on Demand. Jde o přehrávání pohyblivých obrázků a zvuku v reálném čase, přímo během stahování ze sítě. Podporované kódování videa je MPEG4, zvuk pochopitelně stereo, formát MP3. Můžete ovšem také využít interní paměť přístroje a video či audio si uložit pro pozdější přehrání.

Nejen pro pohodlné sledování videa je telefon vybaven barevným TFT-LCD displejem s úhlopříčkou 52,2 mm. Běžné manažerské GSM telefony mají displej s úhlopříčkou okolo 40 mm (Např. Nokia 6210 nebo Siemens SL45). Barevná hloubka činní 200 000 odstínů. Displej je tak použitelný i k prohlížení internetu nebo hraní her. Pokud jde o text, displej umožňuje zobrazit 12 řádek, podle výrobce prý velmi dobře čitelných. Uživatelské rozhraní je velmi podobné operačnímu systému Windows, do telefonu lze díky připojení k PC nahrávat nové ikony, obrázky, vyzváněcí melodie nebo hry. Přístroj také pojme až 2400 záznamů v telefonním seznamu, a to včetně e-mailové i skutečné a adresy.

Samsung nyní dokončuje levnější variantu tohoto modelu, která bude vybavena STN-LCD displejem schopným zobrazit 256 barev. Tento telefon bude na trh vypuštěn společně s dražším typem, vybaveným lepším displejem.