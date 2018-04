Nová móda: videa a fotografie se selfie maniaky

I když jde hlavně o recesi a místo fotografie mladí Britové pořizují video, lze předpokládat, že dali vzniknout novému selfie trendu. Avšak zájemci o takový snímek to nebudou mít vůbec jednoduché. Reakce cíleně vyrušených selfie maniaků jsou totiž různé. Od pózování přes zakrývání obličeje až po snahu zcela zmizet ze záběru. Nejdůležitější tak bude vytrvalost a také mít štěstí na osoby se smyslem pro humor.

Jak nahlíží na snímky cizích osob české právo?

Od takových však nebude patrně od věci získat souhlas se zveřejněním snímku, alespoň pro klid duše. V českém právu toto upravuje Občanský zákoník v paragrafech 84 až 90. Podle nich je možné zachytit jakýmkoli způsobem podobu člověka tak, aby podle zobrazení bylo možné určit její totožnost, pouze s jeho svolením. To je nutné mít i v případě šíření takového materiálu.

Fotografovaná osoba by totiž mohla v určitých situacích takové snímky považovat za zásah do soukromí. Podle § 86 totiž nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod.

Nicméně na selfie jako takové, a tedy i selfie s osobami, které si v danou chvíli autoportrét pořizují, lze nahlížet jako na umělecké dílo. V takovém případě by podle § 89 nebylo svolení zachycené osoby nutné. Je však nutné pamatovat, že takový materiál by neměl být pořízen či použit nepřiměřeným způsobem. Fotící se lidé by tedy na takovém snímku neměli být zachyceni v inkriminující situaci, která by jim mohla osobně či profesně uškodit.