VideoOnLine zavádí internet zdarma

Dne 25.8. oznámila společnost Czech On Line, poskytovatel služeb Video On Line (VOL), že od půlnoci ze středy na čtvrtek nabízí ve 36 největších městech České republiky přístup na Internet prostřednictvím vytáčených linek zdarma. Služba s názvem VOLny.cz je prvním ze série kroků, kterými si společnost připravuje pozici pro vstup na český telekomunikační trh po jeho liberalizaci v roce 2001. Uživatelé se mohou bezplatně zaregistrovat na internetové adrese www.volny.cz po zadání uživatelského jména "internet" a hesla "zdarma".

"Podle posledního průzkumu společnosti IDC je v České republice přibližně 300 tisíc uživatelů Internetu. V poměru k počtu obyvatel jde o jedno z nejnižších čísel v Evropě, protože lidé si nemohou dovolit platit poplatky poskytovatelům internetových služeb a zároveň vysoké telekomunikační poplatky," uvedl Mariano Pireddu, výkonný ředitel společnosti Czech On Line. "Zavedením služby VOLny.cz chceme přispět k tomu, aby se k Internetu mohlo připojit podstatně více lidí," dodal Pireddu.

Video On Line očekává v souvislosti s nabídkou bezplatného přístupu na Internet výrazný nárůst počtu klientů. "Ve spolupráci s firmou Cisco přidáváme v uzlových přípojných bodech dalších 3 000 nových portů, kapacita linek do zahraničí bude zdvojnásobena na 10 Mb/s a spojení do uzlu sdružení českých poskytovatelů Internetu NIX bude posíleno desetinásobně na 100 Mb/s," řekl Jiří Calda, technický ředitel společnosti Czech On Line.

V rámci služby VOLny.cz získají uživatelé poštovní schránku o velikosti 5 MB, prostor pro vystavení vlastních WWW-stránek na serverech Video On Line o kapacitě 10 MB a samozřejmě také neomezený přístup k Internetu, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Všechny tyto služby získají uživatelé vytáčených (komutovaných) linek naprosto zdarma, jediným nákladem zůstanou bihužel telekomunikační poplatky.

Internet bude zdarma k dispozici v Brně, České Lípě, Českých Budějovicích, Děčíně, Hradci Králové, Chomutově, Jablonci nad Nisou, Jihlavě, Karlových Varech, Kladně, Kolíně, Kroměříži, Liberci, Mladé Boleslavi, Mostě, Olomouci, Opavě, Ostravě, Pardubicích, Písku, Plzni, Praze, Prostějově, Přerově, Příbrami, Slaném, Sokolově, Táboře, Teplicích, Trutnově, Třebíči, Třinci, Ústí nad Labem, Vsetíně, Zlíně a Znojmě.

Další zajímavou, ale oficiálně nepotvrzenou, ale ani nevyvrácenou informací je, že internet zdarma bude provozovat i firma Contactel a kampaň na záhadný RedBox je podle těchto informací právě společnosti Conactel.

Ještě bych řekl takovou samozřejmost. První internet zdarma totiž začal provozovat Paegas se svým Internet Via Paegas. Ovšem vyšší minutové hovorné a nízká přenosová rychlost se mnohdy vyrovnaly s paušály u klasických internetových poskytovatelů.