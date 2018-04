VIDEO: Vědcům z Německa se podařilo vyvinout „neviditelný“ iPhone

Speciální kamera snímá pohyb, software video zanalyzuje a převede bezdrátovou cestou instrukce do telefonu. To vše je provedeno v reálném čase. Systém, který je ve fázi testování, by měl dobře fungovat ve všech světelných podmínkách včetně přímého slunečního svitu.

Vědci v článku na serveru technologyreview.com připouštějí, že hlasové ovládání telefonu nabízí podobný efekt, navíc bez nutnosti kamery. Dodávají však, že v hlučném prostředí by jejich řešení mohlo být výhodnější. Jako možné využití uvádějí experti situaci, kdy například chceme zvednout telefon, ale máme mokré nebo špinavé ruce. Prostřednictvím dlaně můžeme telefon zvednout a třeba i aktivovat hlasitý odposlech.

Dalším využitím, které si umíme představit, je třeba pohodlné ovládání poslechu hudby. Ovšem vzhledem k tomu, že systém je zatím pouze ve fázi vývoje, není zatím uspokojivě vyřešeno umístění kamery.