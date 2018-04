VIDEO: Ve vtipných reklamách na mobily je nevěra, svádění i slepice

Vybrali jsme pro vás videa, která lákají svoje zákazníky na rychlejší internet, dělají si legraci z nevěry nebo v nich účinkují slepice. Posvátný není ani pohřeb a už vůbec jim nedělá problém ukázat prakticky nahou slečnu. Dokonce jsme pro vás ulovili i jeden historický kousek, který brzy oslaví svoje patnácté narozeniny.

Kouzlo videohovorů

Přestože se videohovory příliš neuchytily, možná zdaleka neřekly poslední slovo. Zvláště pokud je na druhé straně sluchátka sličná žena bez jakýchkoliv zábran.

Karma vás provází všude



Na to, že by v kinech, divadlech či letadlech měl zůstat mobilní telefon vypnutý, upozorňuje řada cedulí. Pokud vezmeme v potaz jiná místa, kde tyto zakazující nápisy přímo nejsou, vše závisí na konkrétní situaci a jisté dávce slušnosti. Extrémním případem je kupříkladu pohřeb.

Jak moc rychlý?

Možná se vám zdá, že v našich končinách není mobilní internet příliš rychlý. Jak jsou na tom v Americe, se můžete přesvědčit v následující reklamě.

Slepice na kurtu



Další video vás přesvědčí o tom, že diváci tenisového zápasu se mohou velmi snadno stát rovněž přímými aktéry. Daleko zajímavější je ale fakt, že na kurtu hrají slepice a přihlíží jim dvě roztomilá kuřátka.

Klasický případ nevěry

Nečekaný příchod manžela, manželka v posteli a šatní skříň v koutě. Jak může vypadat běžná ukázka odhalené nevěry, když přidáte mobilní telefon a speciální bonus za přijaté hovory, se můžete podívat v následující reklamě.

Nečekaná nabídka



Nestává se příliš často, aby pohledná žena jen tak z ničeho nic oslovila postaršího muže. O to nečekanější můžete očekávat závěr celého videa. Reklama pochází z roku 1996, kdy ještě Ericsson nebyl dohromady se Sony.

Bouřlivá reakce

Každý otec je jistě pyšný na svého právě narozeného syna či dceru. Jsou i takoví otcové, kteří to dávají najevo hodně netradičně, a to klidně přímo v porodnici.

Plná funkční výbava

Dva přátelé se dohadují o tom, kdo z nich má lepší telefon. Přetahování skončí ve chvíli, kdy jeden z nich přijde s velmi netradiční funkcí. Ta je vhodná především proti zlodějům peněženek a dalším kriminálním živlům.

Kabel při sobě

Ačkoliv žijeme ve světě bezdrátových přenosů, nejrychlejší internet je stále ten zprostředkovaný pevným připojením. Nese to však s sebou řadu nevýhod. Zvláště pokud chcete vyrazit někam ven a v okolí je spousta malých dětí.

Vaše oblíbené aplikace



Nuda při poradě se dá zpříjemnit hraním her nebo třeba brouzdáním na Facebooku. To vše samozřejmě potají a hlavně nenápadně pod stolem. Co však udělat ve chvíli, kdy to všechno praskne? Video napoví.