VIDEO: Nejlepší reklamy staré trojky operátorů

Zvolit desítku těch nejlepších reklam z doby předtím, než se postupně všech našich domácích operátorů chopili zahraniční společnosti, bylo velmi těžké. Při výběru jsme zavzpomínali na staré reklamní slogany, dnes již v mnohém překonané služby a zejména jsme pocítili, jak moc se v některých ohledech liší současné spoty od těch, které byly vysílány klidně před více než deseti lety. Připomeňte si tedy starou trojici operátorů, jejichž jména již prakticky pohltil čas.

Eurotel – Průlet krajinou



Začínáme velmi oblíbenou reklamou Eurotelu, ve které se proletíme nad malebnou českou krajinou a vyslechneme útržky desítek telefonních hovorů. Tato reklama se dočkala hned několika různých parodií. Ta nejznámější pochází z pořadu Česká soda.

Eurotel – Afrika

Jak vypadal výlet jednoho českého turisty do Afriky, se můžete podívat v následujícím spotu. Hrůza pomyslet, co by se asi stalo, kdyby u sebe náhodou neměl telefon s mezinárodním voláním od společnosti Eurotel.



Eurotel – Ježíšek Slogan "Go Ježíšku Go" nás provázel nejedny Vánoce a jak ukazuje tato reklama, předplacenou službu chtěl v té době skutečně každý od kapříků přes skupinu jeptišek až po babičku pečící cukroví.

Paegas – NEJ volání Zajímavý kruh lidí, kteří si mezi sebou nejčastěji volají, ukazuje reklama z roku 1999. Tenkrát si mezi sebou volali pouze za 50 % původní ceny a je tak vidět, jaký pokrok udělal T-Mobile za necelých deset let se službou Mých5. VIDEO: Nejlepší reklamy mobilních operátorů: Paegas nej 99 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu Paegas – Nevaž se! Další známý slogan tentokrát z dílny Paegasu "Nevaž se, odvaž se!" provázel předplacené karty tohoto operátora několik dlouhých let. Tento klip z roku 1999 upozorňuje na to, že se i z předplacených karet mohou posílat SMS zprávy. VIDEO: Nejlepší reklamy mobilních operátorů: Twist Image 99 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu Paegas – Problémy na svatbě Zapomenuté prstýnky v den svatebního obřadu nevěstí nic dobrého. Ještě že si ženich nezapomněl svůj mobilní telefon a může zavolat sousedovi, který si bude muset zahrát na horolezce, aby se ke zlatým kroužkům dostal. VIDEO: Nejlepší reklamy mobilních operátorů: Paegas - jedna z prvnich reklam Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu Oskar – Špička na toaletách Oskar ve své době přicházel s mnoha neotřelými službami a především způsobem účtování. Jedna ze sérií reklam upozorňovala na to, že Oskar jako jediný operátor nerozlišoval mezi voláním ve špičce a mimo špičku. Kromě níže uvedené reklamy to byl například spot s vytopeným bytem a váhajícím manželem, který čekal na výhodnější sazbu, než zavolal instalatéry. Oskar – Pochybný vývar S Oskarem budete psát a telefonovat tak často, že vám nezbude čas vůbec na nic jiného. Takto by se dal charakterizovat další spot od Oskara, ve kterém se o této skutečnosti přesvědčil kuchař v jedné restauraci. Oskar – Masáž O tom, že na světě není nic jistého kromě nízkých cen u Oskara, se vás snaží přesvědčit následující reklama. V ní se dočká návštěvník relaxačního centra nemilého překvapení, když místo slečny Marcelky přijde někdo úplně jiný. Oskar – Robert a stopařka V povedených reklamách našeho nejmladšího operátora bychom mohli ještě velmi dlouho pokračovat. Proto berte následující legendární reklamu jako poklonu všem skvělým spotům, které nám Oskar předváděl.



Otázka do diskuze: Vzpomínáte si na další povedené reklamní spoty staré trojky operátorů?