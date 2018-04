Video na mobilu již není utopií

Je pochopitelné, že futuristické představy mobilních telefonů, na nichž se pouští videoklipy, většina z nás bere zatím s rezervou. Ovšem mobily kombinované s PDA, vybavené větším barevným displejem (např. Nokia 9210), mohou video zobrazit v kvalitě dostatečné pro reálné použití. Problémem je ovšem zatím výkon těchto kapesních zařízení. Videočip, který představila Toshiba v pondělí, zvládne bez problémů dekódovat video ve formátu MPEG-4, navíc s minimálními nároky na energii.

Tento malý a rychlý čip nemá název, pouze krkolomné označení TC35273XB. Je vybaven 12MB integrované paměti. To ho odlišuje od ostatních podobných produktů. Díky integrované paměti spotřebuje čip méně elektřiny, což z něj činí ideální součástku pro kapesní počítače a mobilní telefony. Čip je vybaven RISC procesorem, pracujícím na frekvenci 70 MHz.

„Víme, že výdrž baterie je v kapesních počítačích a mobilech tím rozhodujícím, a tento čip jsme vyvinuli speciálně pro tyto přístroje,“ říká Andrew Burt, ředitel vývoje pro bezdrátová zařízení v Toshibě.

Kdy uvidíme video na svém telefonu

První čipy by se měly k výrobcům telefonů a kapesních počítačů dostat ještě letos ve druhém čtvrtletí a v třetím by již měla být zahájena jejich hromadná výroba. Nové přenosné přístroje, vybavené tímto čipem, by měly být na trhu k vidění na konci tohoto roku, předvídá Andrew Burt. S videem na mobilech se tedy nebude čekat až na sítě třetí generace. První pohyblivé obrázky zpřístupní již technologie GPRS v kombinaci se správným vybavením. A toto vybavení již díky čipu TC35273XB nebude muset být velikosti notebooku.

Toshiba nyní jedná s operátory celulárních sítí, kteří uvažují o tom, že by nabízeli audio a video pomocí datového přenosu ve své síti. Takovéto doplňkové služby mohou provozovatele sítí velmi zajímat, neboť udrží zákazníky déle připojené a tedy více platící. Šlo by v podstatě o podobné služby, jako jsou informace sítě (cell broadcast).

Jeden ze scénářů hovoří o tom, že by operátoři mohli nabízet denně aktualizované videoklipy různých zaměření (zprávy, počasí atp.). Pokud si zákazník zvolí odebírání některého z těchto témat, video se mu ráno automaticky nahraje do telefonu (nebo PDA) a on si ho bude moci přehrát, až bude mít čas a náladu.

Rob Enderle, viceprezident mobilních technologií v Giga Information Group, říká, že tento scénář je zbytečně přízemní. Budoucnost podle něj umožní mnohem víc. Proti jeho tvrzení lze namítnout, že není jisté, zda za rok bude rychlost datového přenosu pomocí celulárních sítí běžně opravdu o tolik vyšší, aby umožnila kvalitní sledování videa v reálném čase. Enderle v každém případě uznává, že formát videa MPEG-4 je rozhodujícím krokem v cestě za videem na kapesních zařízeních. MPEG-4 dokáže účinně kompresovat zvuk i obraz, aniž by se výrazně ztrácela kvalita.

Díky novému čipu od Toshiby se tedy snad již za rok promění zatím nefunkční prototypy malých mobilních terminálů pro celulární sítě třetí generace ve skutečnost. O videu na malém, ovšem vysoce kvalitním barevném displeji, se již nebude jen uvažovat. Budeme se na něj moci podívat.