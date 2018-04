Video Jigsaw - složte si puzzle ze svého videa

Hra Video Jigsaw se podle screenshotů tváří jako klasická skládačka obrázků typu puzzle. Nebyl by to ale autor Szymon Ulatowski, který stojí za špičkovým Bike or Die či 3D Mines, aby ze stereotypního žánru nevytvořil zábavu velkého formátu.

Průběh hry

Už při spuštění hry si po krátkém intru možná povšimnete spousty puzzlů. Na tom by nebylo nic neobvyklého, ale až do té doby, než zjistíte, že každý dílek puzzlu se jaksi pohybuje. Je to zajisté způsobeno třesem vaší ruky, protože vaše multimediální PDA snímá kamerou okolí a úkolem hry je složit toto video hezky do logického celku. Pro plné pochopení je k dispozici zhlédnutí tohoto krátkého videa, po něm vám bude vše jasné.

Nedoporučujeme tedy při skládání pokládat PDA na stůl, jinak totiž nic neuvidíte. Nejlehčí je si zaměřit určitý, nejlépe dobře osvětlený, objekt (například vašeho šéfa) a stylusem se vrhnout do skládání. Pokud bude zaměřený objekt neposedný, zkuste ho zdvořile požádat, aby chvíli posečkal, že mu ještě musíte dát dohromady hlavu….

Po složení skládačky jste odměněni animovanou gratulací k vítězství. Kliknutím na tlačítko Shuffle začínáte znovu.

K lepší orientaci slouží menší podvůdek, jenž vyvoláte ikonkou červené pauzy. Ten stopne snímání kamery, a vy tak můžete hezky v klídku skládat nehýbající se objekt.

Herní režimy

Kromě videa se můžete vrhnout i do skládání fotografií, které vyberete z vašeho palmu. Teprve v tuto chvíli můžete využít i jiné PalmOS 5 zařízení, než je Treo nebo Zire 72. Režim vyvoláte klepnutím na položku Select Picture... Jako poslední můžete zvolit Built-in Animation, v němž skládáte autorem vytvořený animovaný obrázek. Od tohoto režimu ale dáte brzy ruce pryč, není totiž tak zábavný jako Live Camera.

Nastavení

Standardní rozvržení hracího pole se vám bude časem zdát stále jednodušší a jednodušší. Proto v menu Game můžete vybírat až z pěti úrovní obtížností lišících se v počtu dílků. Nejtěžší obtížnost - expert - vám dá pořádně zabrat, protože zde budete skládat 49 puzzlů.

V preferencích je k nastavení pouze aktivace a hlasitost zvukových efektů, které nejsou nijak oslnivé, ale svůj účel plní na výbornou.

Bláznivá využití hry

V nápovědě se nacházejí i užitečné tipy, jak se s touto hrou pobavit. Tak tedy například při sledování zpráv v TV, kdy je vaším úkolem složit portrét hlasatele dřív, než domluví. Nebo při čekání v dlouhé frontě, kdy lze pomocí Video Jigsaw složit obsah nákupního vozíku atd.

A co naše tipy? Hra může sloužit například k originálnímu seznamování. Namiřte palm před hlavu vašeho protějšku a můžete jen čekat, jestli se vás zeptá, co děláte, nebo vás bude považovat za naprostého blázna.

Chcete extrémní obtížnost? Není problém. Sedněte si do autobusu, nastavte si náročnost tvorby puzzlů na expert a namiřte PDA k okénku (na zastávkách přestaňte hrát).

Závěr

Hra Video Jigsaw je pro hravé a bláznivé lidi, a proto by neměla chybět ve vašem PDA. Zabírá pouze 150Kb a co je hlavní? Je zcela zdarma!